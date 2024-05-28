Город Эрзи – экскурсии в Пятигорске

Найдено 7 экскурсий в категории «Город Эрзи» в Пятигорске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
3 отзыва
Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
Посетить башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим и Вовнушки на экскурсии в мини-группе
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
1 отзыв
По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
Прикоснуться к первозданной природе и достоянию средневековой архитектуры
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
16 июня в 06:30
3 500 за человека
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
Старинные замки, средневековые аулы, руины древних городов и фантастические горные пейзажи за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
24 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
29 отзывов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края
Начало: С адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
Отправиться в край башен и девственной природы
Начало: В Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    28 мая 2024
    По древней земле галгаев. Групповая поездка из Пятигорска в Ингушетию
    В целом поездка мне понравилась. Начну с плюсов: экскурсия была на небольшом автобусе, рассчитанном на 18 человек, что, считаю, очень удобно.
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    Гид Даша прекрасно и очень интересно рассказывала обо всем, начиная с момента сбора в Пятигорске, отвечала на все вопросы, шутила, общалась, а меня лично очень выручила перед въездом в Вовнушки, огромное ей спасибо за это) водитель тоже не подкачал, к стати) оказалось, что человек он общительный и с чувством юмора, да и вез очень аккуратно. Виды Ингушетии просто бомбические, шикарный, чистейший воздух, а на одной из остановок местные жители угощают вкусным травяным чаем с чабрецом) Из минусов: место завтрака и ужина такое себе: еда невкусная, кашу накладывают из огромного чана, пироги без специй совершенно. Хотя ужин оказался вкуснее: пирог с лимоном, которого не было на завтрак, был вроде бы неплох. Второй минус: заезд во Владикавказ показался лишним. Очень много совка. Памятник Сталину, которого осетины возводят в культ, там тоже имеется. Много памятников, погибшим (героям конечно же) в различных войнах, вплоть до наших дней. Да и в принципе город весь советский, не за что зацепиться было объективу. Из-за этого мы, можно сказать, потеряли полдня, хотя я бы с большим удовольствием провела больше времени именно в горах, любуясь красотами природы.

  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
    Ингушетия очень понравилась и, в большинстве своем, отсутствием толп туристов. Виды завораживают. Гид Григорий дружелюбный и доброжелательный, внимательный человек. Рассказал интересные факты из истории и местных обычаев и традиций. Рекомендуем!
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию
    Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации выбраны очень логично. Роман хорошо разбирается в своей работе, это всегда сильно влияет на качество услуг.
    Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации
  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Горная Ингушетия покарила моё сердце. Рекомендую данное направление. Дорога длинная, но оно этого стоит.
  • Н
    Наталия
    2 мая 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Благодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездки.
    Благодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездкиБлагодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездкиБлагодаря гиду экскурсия получилась очень познавательна! Отдельное спасибо за комфортный автомобиль для такой дальней поездки
  • Н
    Наталья
    2 мая 2024
    Путешествие в горную Ингушетию из Пятигорска
    Всë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-класса. Виды прекрасные и настроение тоже.
    Всë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-классаВсë понравилось. Олег интересный рассказчик, внимательный гид, знающий историю края. Автомобиль комфортный, чувствуешь себя пассажиром бизнес-класса
  • В
    Виталия
    23 апреля 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезло, увидели невероятные виды, да
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    ещё изменяющиеся в моменте от солнечных видов до облаков - туч - грозы с молниями, громом и дождём. Цей-Лоамский перевал - это чудо природы. Обязательно к просмотру. Родовые башни необычны и интересны. Нам повезло с экскурсоводом Станиславом. Как он сам сказал про себя, что он очень любознательный и интересующийся человек. Он много и интересно рассказывал обо всём. Отвечал на все вопросы. Предлагал и обсуждал со всеми участниками остановки, время посещения и дальнейший путь. Никого не торопил. Доброжелательный и знающий экскурсовод Станислав, спасибо Вам!

    Экскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезлоЭкскурсия понравилась. Нам не очень повезло с погодой, но впечатлений это не испортило. А скорее повезло
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • А
    Анастасия
    13 апреля 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию
    Замечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никуда не торопил. Кроме того,
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    нам очень повезло с погодой: светило солнце, воздух в горах был кристально прозрачным. Получили море эмоций, составили представление о крае и народе живущем в нем. Спасибо.

    Замечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никудаЗамечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никудаЗамечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никудаЗамечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никудаЗамечательное получилось путешествие! Роман пунктуален, приветлив, дружелюбен, хороший собеседник, по маршруту рассказывал много и интересно, никуда
  • Н
    Наталья
    1 апреля 2024
    Страна башен: в Ингушетию из Пятигорска
    Были на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями и обилием информации о республике Ингушетии,Осетии. Всё прошло на высшем уровне! Хотелось бы выразить слова благодарности за незабываемый драйв, за красоту, за море положительных эмоций.
    Были на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями иБыли на экскурсии по Ингушетии. Нашем гидом был Алик. Он очень впечатлил нас своими знаниями и

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Город Эрзи»

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