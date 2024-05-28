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Гид Даша прекрасно и очень интересно рассказывала обо всем, начиная с момента сбора в Пятигорске, отвечала на все вопросы, шутила, общалась, а меня лично очень выручила перед въездом в Вовнушки, огромное ей спасибо за это) водитель тоже не подкачал, к стати) оказалось, что человек он общительный и с чувством юмора, да и вез очень аккуратно. Виды Ингушетии просто бомбические, шикарный, чистейший воздух, а на одной из остановок местные жители угощают вкусным травяным чаем с чабрецом) Из минусов: место завтрака и ужина такое себе: еда невкусная, кашу накладывают из огромного чана, пироги без специй совершенно. Хотя ужин оказался вкуснее: пирог с лимоном, которого не было на завтрак, был вроде бы неплох. Второй минус: заезд во Владикавказ показался лишним. Очень много совка. Памятник Сталину, которого осетины возводят в культ, там тоже имеется. Много памятников, погибшим (героям конечно же) в различных войнах, вплоть до наших дней. Да и в принципе город весь советский, не за что зацепиться было объективу. Из-за этого мы, можно сказать, потеряли полдня, хотя я бы с большим удовольствием провела больше времени именно в горах, любуясь красотами природы.