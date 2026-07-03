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Из Пятигорска в Горную Дигорию - место, где слышно эхо вершин

Полное погружение в многовековую историю и религию осетин
Добро пожаловать в Горную Дигорию — край высоких вершин, мощных водопадов, живописных ущелий и древних традиций! Вы полюбуетесь водами бурной реки Ираф с Чёртова моста, прикоснётесь к прошлому осетинского народа в доме-музее Наны Задалесской, увидите памятник Уастырджи, рассмотрите популярные арт-объекты и узнаете, какие смыслы они хранят.
5
12 отзывов
Из Пятигорска в Горную Дигорию - место, где слышно эхо вершин
Из Пятигорска в Горную Дигорию - место, где слышно эхо вершин
Из Пятигорска в Горную Дигорию - место, где слышно эхо вершин

Описание экскурсии

  • Чёртов мост. Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф
  • Памятник Уастырджы — покровителю мужчин, путников и воинов
  • Дом-музей Наны Задалесской. Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро
  • Водопад Байради. Брызги падающей и разбивающейся о скалы воды придают каждой фотографии игривое и радостное настроение
  • Водопад Три сестры. Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам
  • Смотровая площадка «Собачья скала». Шикарные виды на горы и ущелья с высоты птичьего полета
  • Арт-объект «Танец с кинжалами». Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров
  • Арт-объект «Фындыр» — смычковый инструмент огромных размеров — примерно в три человеческих роста. Он ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре

Подробная программа

7:00 — выезд из Пятигорска
8:30 — завтрак
9:00 — Чёртов мост
9:15 — святилище Уастырджи
9:30 — качели у смотровой площадки близ населённых пунктов Лезгор и Дофар
10:15 — дом-музей Наны Залесской
11:00 — водопад Байради
12:00 — водопад Три сестры
13:30 — арт-объект «Фындыр» (осетинский народный музыкальный инструмент)
14:00 — обед
15:00 — смотровая площадка (ретранслятор в селе Комунта)
16:30 — арт-объект «Танец с кинжалами»
17:00 — выезд в обратном направлении
20:00 — прибытие в Пятигорск

На экскурсии вы узнаете о возникновении осетинского народа, его древних традициях и обычаях, о том, почему большинство осетинов исповедуют православие, а осетины Дигории — ислам. Также вы познакомитесь с ритуалом трёх осетинских пирогов.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам всех возрастов, но особенно интересно будет взрослым и детям с 12 лет
  • Поедем на полноприводном минивэне Toyota, который позволяет подъехать максимально близко к каждой локации, минимизировав пешие передвижения
  • Время в пути — 7 часов в обе стороны
  • Отдельно оплачивается экосбор в нацпарк — 200 ₽ и питание — около 1000 ₽ за завтрак и обед

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Наталья
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз, были очарованы красотой Кавказких пейзажей. Ущелья,долины,холмы в россыпях цветов,зелёные облака лесистых рощ по склонам
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гор,скалы с шапками снегов и серые тела извивающихся ледников,ползущих вниз между скалистых расщелин. Всё это только малая часть того очарования которое довелось нам испытать. Кухня Кавказа достойна отдельных слов. Чего стоят настоящие осетинские пироги. Большое спасибо гиду Александру. Этот человек на своём месте. Тактичный, легкий, спокойный, весёлый, пунктуальный, а главное, образованный. За время путешествия он рассказал нам массу полезной и интересной информации не только по Кавказу, но и по истории России. Это путешествие, эти эмоции, запомнятся нам надолго. Наталья и Виталий

Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,+2
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз,
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Мария
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже во всех "раскрученных" и разрекламированных местах Кавказа. Много интересных мест: водопады, музей Наны Задалесской,
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памятники Уастырджы, арт-объекты, вкусная еда. Александр - замечательный гид, эрудит, недаром ведь когда-то работал учителем)) Много информации о Северной Осетии, местах, которые мы посещали, удачно построенный маршрут, внимание к каждому путешественнику и его потребностям. Отлично были выбраны места для завтрака и обеда. Отдельное спасибо за обед у Олега в этно-кафе в самом высокогорном селении Северной Осетии - Верхнем Згиде, колоритном месте с очень вкусными хычинами и лывжой💖 От своего имени и от имени туристов из Ижевска благодарю Александра за путешествие в Горную Дигорию и рекомендую путешествие с ним в Горную Дигорию!

Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже+2
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова. Будем рады видеть Вас снова.
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Екатерина
шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо. Ждем Вас снова.
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Наталья
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо. Будем ждать Вас снова.
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М
Экскурсия шикарная! Обратно приехали где то в 20:30,усталости не было вообще. Александр очень весёлый и позитивный,все ясно,доступно рассказывал. Осетия прекрасна,очень понравился Згид,в этно-кафе очень все вкусно,большой выбор блюд,быстрое обслуживание,захотелось даже провести там несколько дней. Природа,горы -дух захватывает. Очень радует,что такие великолепные места доступны для туристов. Ехали не большой группой 7 человек,поняла,что это намного комфортнее и удобнее огромных автобусов.
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Людмила
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного Кавказа где я побывала. Если вы любите горы, виды с возвышенностей, водопады, любите погружаться в быт и историю, то это однозначно ваша экскурсия. Рекомендую! Восхищена харизмой и эрудицией Александра, прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек.
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного
Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного
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