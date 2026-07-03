Добро пожаловать в Горную Дигорию — край высоких вершин, мощных водопадов, живописных ущелий и древних традиций! Вы полюбуетесь водами бурной реки Ираф с Чёртова моста, прикоснётесь к прошлому осетинского народа в доме-музее Наны Задалесской, увидите памятник Уастырджи, рассмотрите популярные арт-объекты и узнаете, какие смыслы они хранят.

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Описание экскурсии

Чёртов мост . Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф

. Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф Памятник Уастырджы — покровителю мужчин, путников и воинов

— покровителю мужчин, путников и воинов Дом-музей Наны Задалесской . Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро

. Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро Водопад Байради . Брызги падающей и разбивающейся о скалы воды придают каждой фотографии игривое и радостное настроение

. Брызги падающей и разбивающейся о скалы воды придают каждой фотографии игривое и радостное настроение Водопад Три сестры . Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам

. Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам Смотровая площадка «Собачья скала» . Шикарные виды на горы и ущелья с высоты птичьего полета

. Шикарные виды на горы и ущелья с высоты птичьего полета Арт-объект «Танец с кинжалами» . Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров

. Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров Арт-объект «Фындыр» — смычковый инструмент огромных размеров — примерно в три человеческих роста. Он ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре

Подробная программа

7:00 — выезд из Пятигорска

8:30 — завтрак

9:00 — Чёртов мост

9:15 — святилище Уастырджи

9:30 — качели у смотровой площадки близ населённых пунктов Лезгор и Дофар

10:15 — дом-музей Наны Залесской

11:00 — водопад Байради

12:00 — водопад Три сестры

13:30 — арт-объект «Фындыр» (осетинский народный музыкальный инструмент)

14:00 — обед

15:00 — смотровая площадка (ретранслятор в селе Комунта)

16:30 — арт-объект «Танец с кинжалами»

17:00 — выезд в обратном направлении

20:00 — прибытие в Пятигорск

На экскурсии вы узнаете о возникновении осетинского народа, его древних традициях и обычаях, о том, почему большинство осетинов исповедуют православие, а осетины Дигории — ислам. Также вы познакомитесь с ритуалом трёх осетинских пирогов.

Организационные детали