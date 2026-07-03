Добро пожаловать в Горную Дигорию — край высоких вершин, мощных водопадов, живописных ущелий и древних традиций! Вы полюбуетесь водами бурной реки Ираф с Чёртова моста, прикоснётесь к прошлому осетинского народа в доме-музее Наны Задалесской, увидите памятник Уастырджи, рассмотрите популярные арт-объекты и узнаете, какие смыслы они хранят.
Описание экскурсии
- Чёртов мост. Соединяет две стороны каньона Асхинта в самом узком месте Дигорского ущелья. На дне ущелья, на глубине 70 метров, вы увидите горную реку Ираф
- Памятник Уастырджы — покровителю мужчин, путников и воинов
- Дом-музей Наны Задалесской. Её считают матерью аланского народа, хранительницей семьи, несущей свет и добро
- Водопад Байради. Брызги падающей и разбивающейся о скалы воды придают каждой фотографии игривое и радостное настроение
- Водопад Три сестры. Любоваться им будем с одной из смотровых площадок с расстояния 1,3 км. Вам откроется вид на три мощных потока воды, стремящихся вниз по острым скалам
- Смотровая площадка «Собачья скала». Шикарные виды на горы и ущелья с высоты птичьего полета
- Арт-объект «Танец с кинжалами». Был установлен здесь как дань уважения национальному искусству танца и мастерству воинов-танцоров
- Арт-объект «Фындыр» — смычковый инструмент огромных размеров — примерно в три человеческих роста. Он ненавязчиво напоминает осетинам об их великом прошлом и самобытной культуре
Подробная программа
7:00 — выезд из Пятигорска
8:30 — завтрак
9:00 — Чёртов мост
9:15 — святилище Уастырджи
9:30 — качели у смотровой площадки близ населённых пунктов Лезгор и Дофар
10:15 — дом-музей Наны Залесской
11:00 — водопад Байради
12:00 — водопад Три сестры
13:30 — арт-объект «Фындыр» (осетинский народный музыкальный инструмент)
14:00 — обед
15:00 — смотровая площадка (ретранслятор в селе Комунта)
16:30 — арт-объект «Танец с кинжалами»
17:00 — выезд в обратном направлении
20:00 — прибытие в Пятигорск
На экскурсии вы узнаете о возникновении осетинского народа, его древних традициях и обычаях, о том, почему большинство осетинов исповедуют православие, а осетины Дигории — ислам. Также вы познакомитесь с ритуалом трёх осетинских пирогов.
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов, но особенно интересно будет взрослым и детям с 12 лет
- Поедем на полноприводном минивэне Toyota, который позволяет подъехать максимально близко к каждой локации, минимизировав пешие передвижения
- Время в пути — 7 часов в обе стороны
- Отдельно оплачивается экосбор в нацпарк — 200 ₽ и питание — около 1000 ₽ за завтрак и обед
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 46 туристов
Занимаюсь проведением экскурсий по Северному Кавказу. Северная Осетия — мой конёк. Влюблён в свою деятельность и стараюсь делиться любовью к Кавказу с каждым желающим.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ездили 17 июня 2026 г. в Дигорию с Александром. Поездка получилась отличная. Мы, в который раз, были очарованы красотой Кавказких пейзажей. Ущелья,долины,холмы в россыпях цветов,зелёные облака лесистых рощ по склонам
+2
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Путешествие в Дигорию - нечастая на сегодняшний день экскурсия - подходит для тех, кто побывал уже во всех "раскрученных" и разрекламированных местах Кавказа. Много интересных мест: водопады, музей Наны Задалесской,
+2
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова. Будем рады видеть Вас снова.
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шикарная экскурсия, время пролетело очень быстро. Спасибо Александру, узнали много инресного и нового
Александр
Ответ организатора:
Спасибо. Ждем Вас снова.
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Экскурсия очень очень понравилась,😊😊 отличные, интересные локации, Александр, прекрасный гид, 👍👍👍очень интересно рассказывает. Однозначно рекомендуем, не пожалеете!
Александр
Ответ организатора:
Спасибо. Будем ждать Вас снова.
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М
Экскурсия шикарная! Обратно приехали где то в 20:30,усталости не было вообще. Александр очень весёлый и позитивный,все ясно,доступно рассказывал. Осетия прекрасна,очень понравился Згид,в этно-кафе очень все вкусно,большой выбор блюд,быстрое обслуживание,захотелось даже провести там несколько дней. Природа,горы -дух захватывает. Очень радует,что такие великолепные места доступны для туристов. Ехали не большой группой 7 человек,поняла,что это намного комфортнее и удобнее огромных автобусов.
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Экскурсия прошла великолепно. На меня очень сильное впечатление произвела Дигория, это одно из красивейших мест Северного Кавказа где я побывала. Если вы любите горы, виды с возвышенностей, водопады, любите погружаться в быт и историю, то это однозначно ваша экскурсия. Рекомендую! Восхищена харизмой и эрудицией Александра, прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный человек.
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