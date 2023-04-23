читать дальше терминалами и переводами может быть беда ввиду нестабильного интернета. А ещё не забывайте про переменчивую погоду и берите с собой толстовку или дождевик, есть вероятность, что пригодится.

Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с