1 чел.
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Мини-группа
13 часов
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССафонова23 апреля 2023Интереснейший авторский маршрут Константина. Мы любовались ледяными горными водопадами, старинными культовыми сооружениями древних аланов, архаичными поселениями, сторожевыми башнями. Все эти
- ЕЕлена23 октября 2022Очень понравилось путешествие. Повезло очень с погодой, золотая осень в горах - это волшебно!! Константин отличный водитель.
- ММария5 сентября 2022Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дигория»
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