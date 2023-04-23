Дигория

Найдено 5 экскурсий в категории «Дигория» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сафонова
    23 апреля 2023
    Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
    Интереснейший авторский маршрут Константина. Мы любовались ледяными горными водопадами, старинными культовыми сооружениями древних аланов, архаичными поселениями, сторожевыми башнями. Все эти
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    рукотворные архитектурные обьекты смотрелись на фоне гор и облаков просто восхитительно! Каждый ракурс, каждый кадр поражал гармонией красок. Отдельно хочу отметить Константина как грамотного, широко-образованного человека. Его увлекательные рассказы скрашивали долгий путь и мотивировали более детально погрузиться в историю прекрасной Северной Осетии.

  • Е
    Елена
    23 октября 2022
    Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
    Очень понравилось путешествие. Повезло очень с погодой, золотая осень в горах - это волшебно!! Константин отличный водитель.
  • М
    Мария
    5 сентября 2022
    Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик! Учитывайте, что с собой лучше брать немного налички на сувениры-кафешки, потому как с
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    терминалами и переводами может быть беда ввиду нестабильного интернета. А ещё не забывайте про переменчивую погоду и берите с собой толстовку или дождевик, есть вероятность, что пригодится.

    Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!Экскурсия - супер! Константин отличный водитель и рассказчик!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дигория»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
  2. Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
  3. Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
  4. Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
  5. Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
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Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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