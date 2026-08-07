Средневековые башни и величественные горы Ингушетии поражают своей красотой.



Групповая экскурсия предлагает возможность увидеть башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал и древний город Эгикал. Участники узнают о развитии башенной архитектуры и истории региона. Программа включает посещение храма Тхаба-Ерды и замкового комплекса Вовнушки.



Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, что делает её доступной для всех категорий туристов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа радует яркими красками, а горные пейзажи особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной маршруты могут быть сложнее из-за снега, но это время привлекает любителей зимних пейзажей.

Сейчас август — это идеальное время.