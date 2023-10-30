Отправиться в край башен и девственной природы
Средневековые башни, вписанные в горные пейзажи, ущелья и заснеженные вершины — такой предстанет перед вами Ингушетия.
С нами вы не только полюбуетесь природными и архитектурными объектами, но и раскроете историю Республики, а также узнаете больше о быте горцев.
С нами вы не только полюбуетесь природными и архитектурными объектами, но и раскроете историю Республики, а также узнаете больше о быте горцев.
Ближайшие даты:
30
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31
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Башенный комплекс Эрзи. Вы оцените несколько десятков боевых и жилых башен 12 века. Раскроете секрет их прочности и услышите о развитии башенной архитектуры в Ингушетии.
- Цей-Лоамский перевал. Вы подниметесь на высоту 2100 метров и полюбуетесь роскошными панорамами. Увидите Джейрахское ущелье и Боковой хребет, разделяющий Россию и Грузию. А также пятитысячник Казбек и священную гору Ингушетии Цей-Лоам.
- Древний город Эгикал. В старину он носил гордый статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы мысленно перенесётесь на столетия назад и представите, как выглядели будни местных горцев.
- Храм Тхаба-Ерды. Древнейший христианский храм в России. Учёные до сих пор спорят о его возрасте. Гид расскажет вам, какие религиозные, архитектурные и культурные традиции в нём сочетаются.
- Замковый боевой комплекс Вовнушки. Визитная карточка Ингушетии. Вы увидите два старинных замка, живописно расположенных на скалах в ущелье реки Гулой-хи. И услышите историю этого удивительного места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах.
- Вас будет сопровождать один из гидов-водителей из нашей команды.
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезём обратно.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачиваются отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор за въезд на территорию Джейрахско-Ассинского природного музея-заповедника — 150 руб. /чел.
ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:15, 06:30 и 06:45Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Пятигорске
Провела экскурсии для 145 туристов
Приветствуем тебя, путник! Уже несколько лет наша команда гидов организует и проводит джип-туры для путешественников в горах Северного Кавказа. Мы объединили свои знания и опыт для организации программ, насыщенных культурой, историей, невероятными пейзажами и традиционной кавказской кухней. Мы проводим однодневные экскурсии и многодневные джип-туры, а также практикуем активный отдых. Круглый год мы готовы предложить вам разнообразный ассортимент экскурсий и показать захватывающие локации нашего региона. И всё это — в дружеской и надёжной компании наших гидов. Ждём встречи с вами!
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