Средневековые башни и величественные горы Ингушетии поражают своей красотой.
Групповая экскурсия предлагает возможность увидеть башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал и древний город Эгикал. Участники узнают о развитии башенной архитектуры и истории региона. Программа включает посещение храма Тхаба-Ерды и замкового комплекса Вовнушки.
Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, что делает её доступной для всех категорий туристов
Групповая экскурсия предлагает возможность увидеть башенный комплекс Эрзи, Цей-Лоамский перевал и древний город Эгикал. Участники узнают о развитии башенной архитектуры и истории региона. Программа включает посещение храма Тхаба-Ерды и замкового комплекса Вовнушки.
Поездка проходит на комфортабельных внедорожниках, что делает её доступной для всех категорий туристов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Средневековые башни Эрзи
- ⛰️ Цей-Лоамский перевал
- 🏙️ Древний город Эгикал
- ⛪ Храм Тхаба-Ерды
- 🏯 Замковый комплекс Вовнушки
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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дек
Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа радует яркими красками, а горные пейзажи особенно живописны. В октябре и апреле также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной маршруты могут быть сложнее из-за снега, но это время привлекает любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Башенный комплекс Эрзи
- Цей-Лоамский перевал
- Древний город Эгикал
- Храм Тхаба-Ерды
- Замковый боевой комплекс Вовнушки
Описание экскурсии
- Башенный комплекс Эрзи. Вы оцените несколько десятков боевых и жилых башен 12 века. Раскроете секрет их прочности и услышите о развитии башенной архитектуры в Ингушетии.
- Цей-Лоамский перевал. Вы подниметесь на высоту 2100 метров и полюбуетесь роскошными панорамами. Увидите Джейрахское ущелье и Боковой хребет, разделяющий Россию и Грузию. А также пятитысячник Казбек и священную гору Ингушетии Цей-Лоам.
- Древний город Эгикал. В старину он носил гордый статус столицы этого горного края. Прогуливаясь по его узким улочкам, вы мысленно перенесётесь на столетия назад и представите, как выглядели будни местных горцев.
- Храм Тхаба-Ерды. Древнейший христианский храм в России. Учёные до сих пор спорят о его возрасте. Гид расскажет вам, какие религиозные, архитектурные и культурные традиции в нём сочетаются.
- Замковый боевой комплекс Вовнушки. Визитная карточка Ингушетии. Вы увидите два старинных замка, живописно расположенных на скалах в ущелье реки Гулой-хи. И услышите историю этого удивительного места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках/минивэнах.
- Вас будет сопровождать один из гидов-водителей из нашей команды.
- Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезём обратно.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачиваются отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- Дополнительно оплачивается экологический сбор за въезд на территорию Джейрахско-Ассинского природного музея-заповедника — 150 руб. /чел.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45, 07:00 и 07:15
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7487 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Путешествовали с гидом Александром, все понравилось — много рассказывал не только про сам регион Ингушетии, но и разные местные особенности мест где мы проезжали. Очень красивые виды гор, в пути много останавливались — можно было походить, сфотографироваться.
Спасибо!
Спасибо!
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Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать
+2
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Хотим поблагодарить вашу команду за эту экскурсию! Ингушетия оставила самые прекрасные впечатления: ущелья, серпантины, башни, рассказы про обычаи ингушей, всё очень понравилось. Отдельное спасибо экскурсоводу Андрею за то, что организовал нам на обратном пути осетинские пироги прямо из печи, которые мы смогли забрать домой)
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М
Очень красивые пейзажи.
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Г
27.09 ездили в горную Ингушетию Экскурсия очень понравилась, невероятные пейзажи и виды, замечательный гид, который отвечал на все наши вопросы
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Р
Гид был супер, рекомендую всем
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