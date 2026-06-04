Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию в Домбай из Пятигорска, где вы сможете насладиться несравненной красотой Кавказских гор.
Ваше путешествие начнется с проезда через живописный перевал Гумбаши, откуда открывается завораживающий вид на читать дальшеуменьшить
Эльбрус.
После вы посетите уникальные «Сырные скалы», где природа продемонстрирует свое мастерство архитектора. Затем вас ждет знакомство с древним Сентинским храмом, вписанным в окружающий ландшафт.
Мы расскажем вам о традициях и истории народов Карачаево-Черкесии, покажем красоту Тебердинского заповедника и поднимемся на канатной дороге к вершинам Домбая.
Экскурсия проводится на комфортабельных внедорожниках, доступна круглый год и включает в себя все организационные аспекты для вашего удобства. Подарите себе незабываемые впечатления от встречи с величием Кавказа
Лучшее время для посещения Домбая - июль и август. В эти месяцы здесь наиболее комфортная погода для прогулок и восхождений, природа поражает своим разнообразием, а горные виды особенно впечатляют. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки: в это время меньше туристов, но погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы экскурсия тоже возможна, но стоит учитывать, что зимой может быть ограничен доступ к некоторым маршрутам из-за снега, однако это компенсируется возможностью катания на лыжах.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Эльбрус
Сырные скалы
Сентинский храм
Тебердинский заповедник
Домбай
Описание экскурсии
Мастерство природы и человека
Вы проедете по одной из самых живописных дорог Северного Кавказа — через перевал Гумбаши — и полюбуетесь со смотровой площадки видом на Эльбрус (при хороших погодных условиях). Если захотите, здесь же мы перекусим местными хычинами и айраном, запивая чаем на травах. Спустившись в долину, направимся к «сырным» скалам: вы оцените работу природы-архитектора и сделаете необычные снимки. А после увидите творение человека — Аланский храм.
Как жили и живут в Карачаево-Черкесии
После наш маршрут лежит через Тебердинское ущелье, к озеру Кара-Кёль, одному из самых красивых озёр Домбая.
Вершины Домбая
Эффектным финалом станет подъём по канатной дороге на гору Мусса-Ачитара, откуда открываются виды на поляну посёлка и горную панораму Домбая. В зимнее время вас ждёт катание на лыжах или снегоходе (по желанию).
Организационные детали
Прогулка проходит на комфортабельных внедорожниках
Прогулку провожу я либо другой человек из моей команды
Прогулка проходит круглый год
Дополнительные расходы
Посещение Тебердинского заповедника — 200 ₽ с чел.
Канатная дорога — от 900 ₽ до 2700 ₽/стандартный билет и от 700 ₽ до 2300 ₽/льготный билет (зависит от выбранного тарифа)
Экологический взнос за проезд к озеру — 200 ₽
Питание в кафе (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4500 ₽
5 и более человек
27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Владислав
Брали экскурсию вдвоем, у нас был гид Аракел. Потрясающая подача материала, очень харизматичный рассказчик, приятный человек с очень хорошо поставленной речью. Эрудирован, с удовольствием подробно отвечает на любой заданный вопрос, читать дальшеуменьшить
может рассказать историю Кавказа от самых истоков, чувствуется опыт, сразу видно человека, неравнодушного к своего региону. Никуда не торопил, был спокоен всегда, проявил все кавказское гостеприимство, давал возможность вдоволь насладиться каждым из мест на маршруте. Маршрут прекрасен! Гид провел по всем злачным местам
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Ася
С погодой нам не повезло, апрель, но снега много было и канатку закрыли, на обзорных площадках тоже было не самая лучшая видимость. Но погода тут переменчивая, значит вернемся еще сюда. Фото одного дня. Гид внимательный, рассказывал очень интересно.
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Татьяна
Сергею спасибо за организацию нашего путешествия! Ездили с Романом. прекрасный рассказчик, очень внимательный, отличная машина, комфортное вождение! виды захватывающие! очень рекомендуем!
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А
Анна
Отличное путешествие! Рекомендую организатора 💯. При возможности с удовольствием поеду ещё, мне понравилась и организация, и подача материала, и гид, и транспорт, и, конечно же, посещаемые места. Дискомфорта не было читать дальшеуменьшить
ни в одном моменте, как будто ехали с лучшим другом, да еще и с краеведом - ну что может быть лучше 🤩 И конечно огромное человеческое спасибо гиду, он очень внимательный, чутко прислушивающийся к потребностям экскурсантов и знающий информацию и всякие интересные байки и местные примочки 😌
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М
Марина
Великолепный Домбай. Отличный организатор. Нашим гидом в 14 часовой поездке стал Аракел. Непринуждённая и лёгкая подача не только исторического материала, но и современных реалий про свой край. Остановка на обед в кафе "Фазенда" превзошла все ожидания. Сделав заказ мы посетили ещё одну локацию, вернувшись - нас уже ждал наивкуснейший обед местной кухни. Уставших но довольных нас вернули домой. Рекомендую организатора и гида. Молодцы!!!
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z
zelinskaamaria26@gmail.com
Великолепный Домбай! Великолепная погода! Великолепный Сергей! Сегодня сложилось всё! После сегодняшней экскурсии осталось только лучшие эмоции и впечатления, которые останутся с нами надолго! Осенние пейзажи, снежные головные вершины, местный колорит и кухня! Все было просто замечательно! Спасибо большое Сергею за такой чудесный день!
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