3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии из Пятигорска в Железноводск - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует буйством красок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее, что не мешает насладиться красотой региона. Зимой прогулки тоже возможны, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам.

Железноводск привлекает своей природной красотой и историей. Гости могут насладиться прогулкой по живописным местам, включая Лермонтовский источник и дачу Эмира Бухарского. Уникальные рассказы о курортной жизни 19 века и бальнеологии делают эту экскурсию незабываемой. Путешествие подходит для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу Кавказских Минеральных Вод и попробовать целебные воды

Описание экскурсии

История и главное богатство Кавминвод

Так называют регион Кавказских Минеральных Вод — природа щедро одарила этот красивый горный край. Повсюду здесь бьют целебные минеральные источники. В начале 19 века благодаря им появился наш Железноводск. Я расскажу и об основании города, и о его пути, и в целом о значении региона. Вы перенесетесь в эпоху, когда на Кавказе зарождалось водолечение, узнаете о развитии бальнеологии и о том, как на водах оздоравливались в прошлом и лечатся сегодня.

Красивейшие места Железноводска

Прогулка пройдёт по курортной части города, по естественному лесу. Мы начнем с места первого источника, ныне Лермонтовского — именно сюда приезжали первые посетители «Железных вод». По террасе горы Железная пройдем мимо дачи Эмира Бухарского — настоящего дворца начала 20 века с восточными элементами, мимо «Музыкальной беседки» и «Яйца желаний». Этот путь приведет к Пушкинской галерее и еще двум источникам. Конечно, вы сами попробуете местные минеральные воды. Следом по каскадной лестнице с фонтанами и сказочными скульптурами спустимся к грязелечебнице, а также взглянем на здание станции почтовых дилижансов.

Достопримечательности не останутся просто точками на карте: я расскажу о том, с какими людьми связаны эти постройки, о курортной публике 19 века и о писателях, вдохновленных Железноводском, отвечу на любые вопросы о городе и Кавминводах.

Организационные детали