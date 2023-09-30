3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Железноводск - это оазис спокойствия и природы. Прогулка по курортной части города с рассказами о его истории и знаменитых минеральных источниках
Железноводск привлекает своей природной красотой и историей.
Гости могут насладиться прогулкой по живописным местам, включая Лермонтовский источник и дачу Эмира Бухарского. Уникальные рассказы о курортной жизни 19 века и бальнеологии делают эту экскурсию незабываемой.
Путешествие подходит для всех, кто хочет погрузиться в атмосферу Кавказских Минеральных Вод и попробовать целебные воды
Лучшее время для экскурсии из Пятигорска в Железноводск - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок, а природа радует буйством красок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также комфортно, но может быть немного прохладнее, что не мешает насладиться красотой региона. Зимой прогулки тоже возможны, но стоит быть готовым к более холодной погоде и возможным осадкам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Лермонтовский источник
Дача Эмира Бухарского
Музыкальная беседка
Яйцо желаний
Пушкинская галерея
Грязелечебница
Станция почтовых дилижансов
Описание экскурсии
История и главное богатство Кавминвод
Так называют регион Кавказских Минеральных Вод — природа щедро одарила этот красивый горный край. Повсюду здесь бьют целебные минеральные источники. В начале 19 века благодаря им появился наш Железноводск. Я расскажу и об основании города, и о его пути, и в целом о значении региона. Вы перенесетесь в эпоху, когда на Кавказе зарождалось водолечение, узнаете о развитии бальнеологии и о том, как на водах оздоравливались в прошлом и лечатся сегодня.
Красивейшие места Железноводска
Прогулка пройдёт по курортной части города, по естественному лесу. Мы начнем с места первого источника, ныне Лермонтовского — именно сюда приезжали первые посетители «Железных вод». По террасе горы Железная пройдем мимо дачи Эмира Бухарского — настоящего дворца начала 20 века с восточными элементами, мимо «Музыкальной беседки» и «Яйца желаний». Этот путь приведет к Пушкинской галерее и еще двум источникам. Конечно, вы сами попробуете местные минеральные воды. Следом по каскадной лестнице с фонтанами и сказочными скульптурами спустимся к грязелечебнице, а также взглянем на здание станции почтовых дилижансов.
Достопримечательности не останутся просто точками на карте: я расскажу о том, с какими людьми связаны эти постройки, о курортной публике 19 века и о писателях, вдохновленных Железноводском, отвечу на любые вопросы о городе и Кавминводах.
Организационные детали
Я заберу вас в Пятигорске и привезу обратно.
Дополнительных расходов нет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 800 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, читать дальшеуменьшить
в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Л
Лариса
С нами была замечательный гид - Елена. Выбирала экскурсовода по отзывам. У нее была высокая оценка. И мы очень рады, что были именно с ней!!! Подтверждаем - отличная экскурсия и самый лучший экскурсовод!!! Фото - по пути!
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Нина
Благодаря Елене, мы узнали маленький и уютный Железноводск, сами мы бы туда не добрались. А Елена забрала нас в Пятигорске и на комфортабельной машине привезла в Железноводск. Мы многое узнали читать дальшеуменьшить
о жизни отдыхающих и М. Ю. Лермонтова, гордости этого края. Елена знает и любит эти места, а главное щедро делится этой любовью, благодаря ей мы наметили новые маршруты наших путешествий. Кавказские Минеральные воды благодатный край, где легко дышится и куда хочется вернуться!
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И
Ирина
Наша поездка с Еленой из Пятигорска в Железноводск стала хорошим объёмным путешествием не только из одного города в другой, но и путешествием в разные исторические эпохи - мы услышали рассказ читать дальшеуменьшить
начиная с событий Ермоловского периода и до значимых событий для Железноводска периода пандемии. Приятно иметь дело с увлечённым, влюблённым в свой край человеком, который при этом обладает живым умом, грамотной речью и глубокими знаниями своего предмета! Спасибо, Елена!
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М
Марина
Мы очень благодарны Елене за проведенную экскурсию: узнали много исторических мест, культурологических и географических фактов, попробовали разные виды минеральных вод. Здорово, что Елена сама за рулем, можно было легко скорректировать маршрут. Особенно понравились "Медовые водопады" и гора Кольцо. Все было доброжелательно и уважительно. Огромное спасибо Елене, советуем этого гида всем туристам!
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Татьяна
Большое спасибо Елене за удивительную экскурсию. Приезжали на три дня на КМВ, один день посвятили Железноводску, благодаря Елене, мы смогли посмотреть все достопримечательности этого небольшого красивого городка, услышали интересный рассказ и получили множество положительных эмоций, еще раз большое спасибо, побольше бы было таких гидов как Елена!
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Т
Татьяна
Мне очень понравилось. Город маленький. Расчитывать на большой маршрут не стоит. Но все сколь-либо значимые мечта были охвачены вниманием. Вода из всех источников продегустирована. По ходу следования Елена рассказала и о истории, и о современном положение дел, о курортологи и даже почитала стихи М. Ю. Лермонтова.
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