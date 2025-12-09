Мои заказы

Пеший Пятигорск: по атмосферным локациям старинного курорта

Насладиться видами Кавказского хребта и побывать в местах, где творил Лермонтов
Наш маршрут начнётся у озера Провал — природного феномена и визитной карточки курорта. Мы пройдём по склону горы Машук к парку Цветник, где зарождался город. Поговорим о традициях и обязательно загадаем желания в правильных локациях.

Вас ждёт лёгкая и насыщенная прогулка с атмосферой прошлого и возможность прочувствовать Пятигорск за один день.
Пеший Пятигорск: по атмосферным локациям старинного курорта© Наталья
Пеший Пятигорск: по атмосферным локациям старинного курорта© Наталья
Пеший Пятигорск: по атмосферным локациям старинного курорта© Наталья

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Провал — подземное озеро с тоннелем сквозь гору.
  • бульвар Гагарина — променад с историческими дачами.
  • Бесстыжие ванны — естественные купальни с минеральной водой.
  • Михайловский отрог — смотровую площадку и беседку Эолова арфа.
  • Емануелевский парк — место легендарного трамвая «босоножка».
  • грот Лермонтова и грот Дианы — уголки вдохновения поэта.
  • памятник Орлу — символ целебной силы минеральных вод Кавказа.
  • китайскую беседку — романтическое место с видом на Пятигорск.
  • Академическую галерею и парк Цветник — сердце курорта.
  • сероводородный источник — старейший минеральный источник.
  • памятник Лермонтову — вспомним историю поэта и его гибель.

Вы узнаете:

  • почему Остап Бендер продавал билеты в Провал.
  • что скрывают Бесстыжие ванны.
  • где Лермонтов организовал пышный бал за неделю до своей смерти и при чём тут Эолова арфа.
  • что такое «питейники» и какие есть традиции питья минеральной воды.

Организационные детали

  • Экскурсия состоится в любую погоду.
  • Обратите внимание: по понедельникам вход к озеру Провал закрыт.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Пешая
1.5 часа
25 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотопрогулка по красотам Пятигорска с фотографом
Получите яркие воспоминания от посещения Пятигорска, благодаря профессиональной фотосессии на фоне его достопримечательностей
Начало: У парка Цветник
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
Пешая
3 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени
На машине
2.5 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Лермонтов в Пятигорске: последний герой
Узнайте о жизни и дуэли Лермонтова в Пятигорске. Посетите памятные места и раскройте тайны его эпохи
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00 и 13:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске