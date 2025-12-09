Наш маршрут начнётся у озера Провал — природного феномена и визитной карточки курорта. Мы пройдём по склону горы Машук к парку Цветник, где зарождался город. Поговорим о традициях и обязательно загадаем желания в правильных локациях.
Вас ждёт лёгкая и насыщенная прогулка с атмосферой прошлого и возможность прочувствовать Пятигорск за один день.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Провал — подземное озеро с тоннелем сквозь гору.
- бульвар Гагарина — променад с историческими дачами.
- Бесстыжие ванны — естественные купальни с минеральной водой.
- Михайловский отрог — смотровую площадку и беседку Эолова арфа.
- Емануелевский парк — место легендарного трамвая «босоножка».
- грот Лермонтова и грот Дианы — уголки вдохновения поэта.
- памятник Орлу — символ целебной силы минеральных вод Кавказа.
- китайскую беседку — романтическое место с видом на Пятигорск.
- Академическую галерею и парк Цветник — сердце курорта.
- сероводородный источник — старейший минеральный источник.
- памятник Лермонтову — вспомним историю поэта и его гибель.
Вы узнаете:
- почему Остап Бендер продавал билеты в Провал.
- что скрывают Бесстыжие ванны.
- где Лермонтов организовал пышный бал за неделю до своей смерти и при чём тут Эолова арфа.
- что такое «питейники» и какие есть традиции питья минеральной воды.
Организационные детали
- Экскурсия состоится в любую погоду.
- Обратите внимание: по понедельникам вход к озеру Провал закрыт.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1875 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30 и 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы — команда профессиональных, аттестованных гидов, коренных жителей Кавказских Минеральных Вод. Любим свой край, его богатую историю и с удовольствием делимся этим с вами. Каждую экскурсию мы проводим с индивидуальным подходом — без заученных речей, подбирая темы и маршрут под ваши интересы и возможности. Мы ценим комфорт и спокойный ритм путешествия, чтобы вы могли по-настоящему насладиться прогулкой и атмосферой места.
