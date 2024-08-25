Завтрак на курорте

Начать день в Пятигорске красиво - с чашкой ароматного кофе и видом на горы-лакколиты
Завтрак на курорте — это настоящее путешествие в мир спокойствия и гармонии, и я вам его организую.

У вас будет возможность встретить новый день наедине с собой или в компании близких людей, наслаждаясь ароматным кофе и рассветным пением птиц, вдыхая аромат полевых цветов и прохладного утреннего воздуха.
5
2 отзыва
Завтрак на курорте
Завтрак на курорте
Завтрак на курорте
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Магия правильного завтрака наполняет. Вдыхая прохладный свежий воздух под пение птиц и шум ветра, вы зарядитесь энергией и настроитесь на новый день. Путешествие начнётся от вашего отеля: я встречу вас на автомобиле, а по пути расскажу всё, что знаю, о регионе, его культуре, достопримечательностях и истории.

Затем небольшая дорожка приведёт вас в место с потрясающим видом на гору Бештау и Бештаугорский лес, где уже будет накрыт стол с ароматным свежесваренным кофе, травяным чаем и хрустящими круассанами.

Организационные детали

  • Я встречу вас у отеля на комфортабельном автомобиле Huindai Solaris и после завтрака отвезу обратно. Могу предоставить детское кресло
  • В стоимость включено: трансфер и завтрак (кофе или чай на травах, сезонные ягоды, круассаны)
  • По желанию можно заказать бокс из ресторана на выбор — стоимость уточняйте в переписке
  • Ограничений по возрасту нет

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
25 авг 2024
Необыкновенное время провождения для двоих! Катя создает атмосферу уюта и комфорта.
Очень вкусный завтрак, варенное кофе и красивый вид! Спасибо большое за такой формат проведения завтрака. Мы обязательно вернемся к вам на ужин!
Необыкновенное время провождения для двоих! Катя создает атмосферу уюта и комфорта.Необыкновенное время провождения для двоих! Катя создает атмосферу уюта и комфорта.Необыкновенное время провождения для двоих! Катя создает атмосферу уюта и комфорта.Необыкновенное время провождения для двоих! Катя создает атмосферу уюта и комфорта.
А
2 авг 2024
Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.

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