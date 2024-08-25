Завтрак на курорте — это настоящее путешествие в мир спокойствия и гармонии, и я вам его организую.
У вас будет возможность встретить новый день наедине с собой или в компании близких людей, наслаждаясь ароматным кофе и рассветным пением птиц, вдыхая аромат полевых цветов и прохладного утреннего воздуха.
У вас будет возможность встретить новый день наедине с собой или в компании близких людей, наслаждаясь ароматным кофе и рассветным пением птиц, вдыхая аромат полевых цветов и прохладного утреннего воздуха.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Магия правильного завтрака наполняет. Вдыхая прохладный свежий воздух под пение птиц и шум ветра, вы зарядитесь энергией и настроитесь на новый день. Путешествие начнётся от вашего отеля: я встречу вас на автомобиле, а по пути расскажу всё, что знаю, о регионе, его культуре, достопримечательностях и истории.
Затем небольшая дорожка приведёт вас в место с потрясающим видом на гору Бештау и Бештаугорский лес, где уже будет накрыт стол с ароматным свежесваренным кофе, травяным чаем и хрустящими круассанами.
Организационные детали
- Я встречу вас у отеля на комфортабельном автомобиле Huindai Solaris и после завтрака отвезу обратно. Могу предоставить детское кресло
- В стоимость включено: трансфер и завтрак (кофе или чай на травах, сезонные ягоды, круассаны)
- По желанию можно заказать бокс из ресторана на выбор — стоимость уточняйте в переписке
- Ограничений по возрасту нет
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Пятигорске
Привет! Я дипломированный гид в регионе КМВ. Безумно люблю природу, спонтанные поездки, разговоры у костра, ароматный чай на рассвете или крепкий кофе в самом видовом месте на закате. Могу найти подход к любому гостю. Знаю много интересных фактов и историю региона. Со мной легко и непринуждённо, работаю на личном автомобиле. Знаю, где вкусно, красиво и бюджетно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 авг 2024
Необыкновенное время провождения для двоих! Катя создает атмосферу уюта и комфорта.
Очень вкусный завтрак, варенное кофе и красивый вид! Спасибо большое за такой формат проведения завтрака. Мы обязательно вернемся к вам на ужин!
Очень вкусный завтрак, варенное кофе и красивый вид! Спасибо большое за такой формат проведения завтрака. Мы обязательно вернемся к вам на ужин!
А
Анастасия
2 авг 2024
Катюша, ты сотворила чудо, спасибо за организацию и за ту красоту, которую ты создаешь.
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