Завтрак на курорте — это настоящее путешествие в мир спокойствия и гармонии, и я вам его организую. У вас будет возможность встретить новый день наедине с собой или в компании близких людей, наслаждаясь ароматным кофе и рассветным пением птиц, вдыхая аромат полевых цветов и прохладного утреннего воздуха.

Описание экскурсии

Магия правильного завтрака наполняет. Вдыхая прохладный свежий воздух под пение птиц и шум ветра, вы зарядитесь энергией и настроитесь на новый день. Путешествие начнётся от вашего отеля: я встречу вас на автомобиле, а по пути расскажу всё, что знаю, о регионе, его культуре, достопримечательностях и истории.

Затем небольшая дорожка приведёт вас в место с потрясающим видом на гору Бештау и Бештаугорский лес, где уже будет накрыт стол с ароматным свежесваренным кофе, травяным чаем и хрустящими круассанами.

Организационные детали