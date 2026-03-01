Мои заказы

Экскурсии в Железноводск из Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Железноводск» в Пятигорске, цены от 3000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
На автобусе
12 часов
77 отзывов
Групповая
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
8 мар в 09:00
12 мар в 09:00
3000 ₽ за человека
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
На машине
9 часов
-
10%
4 отзыва
Водная прогулка
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Откройте для себя богатую историю и уникальные природные красоты городов Кавказских Минеральных Вод в увлекательной экскурсии с выездом из Пятигорска
6 мар в 08:00
8 мар в 08:00
от 18 810 ₽20 900 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску и поездка в Железноводск с той же целью
На машине
5 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску и поездка в Железноводск с той же целью
Пятигорск и Железноводск приглашают вас на увлекательное путешествие. Узнайте больше о Лермонтове и насладитесь потрясающими видами природы
Начало: В удобном для вас месте в Пятигорске
6 мар в 08:00
7 мар в 08:00
12 600 ₽14 000 ₽ за всё до 4 чел.

