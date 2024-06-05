Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия

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«Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи»