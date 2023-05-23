Поездка на Домбай — это не просто путь из точки А в точку Б. Дорога до этой горной местности сама по себе очень интересна. Через перевал Гумбаши с отличными видами на Эльбрус мы отправимся к причудливым Сырным пещерам. Затем побываем в древнем христианском храме, на озере Кара-Кёль и совершим минитреккинг на водопад. А на самом Домбае поднимемся по канатке на вершину!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выезжаем в 7 утра, чтобы успеть всё запланированное. Обратите внимание, что мы можем забрать вас как из Пятигорска, так и из Кисловодска.

1️⃣ Первая остановка — перевал Гумбаши, откуда в хорошую погоду открывается панорама Эльбруса. Здесь же вы сможете позавтракать вкуснейшими хычинами с травяным чаем с видом на горы и альпийские луга.

2️⃣ Сырные пещеры. Почему сырные? Эта уникальная геологическая достопримечательность — результат работы ветра и воды, которые годами вытачивали в мягком песчанике причудливые углубления и узоры, похожие на сыр с дырками.

3️⃣ Шоанинский или Сентинский храм (на выбор) — одни из самых древних христианских храмов. Первый находится на горе Шоана, а второй — над селением Нижняя Теберда. История этих памятников насчитывает не одно столетие, а в Сентинском храме даже сохранились фрески 10 века.

4️⃣ Кара-Кёль — уникальное озеро в Теберде, которое возникло при отступлении древнего Тебердинского ледника примерно 8–10 тыс. лет назад.

5️⃣ Изюминка тура: лёгкий треккинг до водопада Шумка — прогулка примерно 20 мин. в одну сторону по живописному пихтовому лесу.

6️⃣ Уллу-Муруджу — горная река, бурные воды которой берут свое начало высоко в горах, на леднике, и считаются целебными из-за высокого содержания серебра.

7️⃣ Домбай — ура, мы нашем главном месте назначения! Это часть Тебердинского национального парка. С карачаевского языка Домбай переводится как «Зубр». Вы узнаете печальную историю названия самой высокой горы, Домбай-Ульген («Зубр погиб»), а также поднимитесь по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара (3200 м). Полюбуетесь горными пейзажами и отыщите знаменитую тарелку!

8️⃣ «Туманное» озеро и Гоначхирское ущелье. Рано грустить, наше путешествие ещё не окончено! Мы добавили в маршрут прекрасную локацию с видами на долины и водопады, а также обрамлённое горами озеро Туманлы-Кёль.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске или Кисловодске и по окончании отвезём обратно

Поездка проходит на внедорожнике

Обязательно возьмите с собой паспорт/свидетельство о рождении на детей

В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы