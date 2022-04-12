Путешествие, которое вы запомните на всю жизнь!

Ровно одна лошадиная сила мощности, и вы уже в пути к незабываемым приключениям по окрестностям Кисловодска!

В этот день у вас будет возможность прокатиться на лошади от живописного Медового водопада до знаменитой горы Кольцо. Это место стало известным благодаря повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери», куда автор отправлял своих героев провожать закат.

Наш опытный инструктор расскажет как управлять грациозным животным, и вы, даже не имея опыта, сможете воспользоваться этим древним видом передвижения.

Но и это не все. У вас также будет возможность познать местное гостеприимство, посетив Чайный дом. Здесь вы сможете отведать местный мед и испить чай на травах, которым вас угостят бесплатно. По желанию все путешественники смогут приобрести в качестве сувенира на память эти товары местного производства.