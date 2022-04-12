Конные прогулки за Кисловодском

Конные прогулки за Кисловодском
Конные прогулки за Кисловодском
Конные прогулки за Кисловодском
Конные прогулки за Кисловодском

Что вас ожидает 🤩

  • Медовые водопады
  • Гора Кольцо
  • Чайный домик
  • Катание на лошадях
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Путешествие, которое вы запомните на всю жизнь!

Ровно одна лошадиная сила мощности, и вы уже в пути к незабываемым приключениям по окрестностям Кисловодска!

В этот день у вас будет возможность прокатиться на лошади от живописного Медового водопада до знаменитой горы Кольцо. Это место стало известным благодаря повести М. Ю. Лермонтова «Княжна Мери», куда автор отправлял своих героев провожать закат.

Наш опытный инструктор расскажет как управлять грациозным животным, и вы, даже не имея опыта, сможете воспользоваться этим древним видом передвижения.

Но и это не все. У вас также будет возможность познать местное гостеприимство, посетив Чайный дом. Здесь вы сможете отведать местный мед и испить чай на травах, которым вас угостят бесплатно. По желанию все путешественники смогут приобрести в качестве сувенира на память эти товары местного производства.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Катание на лошадях - 400 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 13:20
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 13:20

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