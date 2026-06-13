Лучшее время для посещения плато Канжол - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться потрясающими видами без лишних неудобств. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры. В остальное время года условия могут быть менее комфортными из-за холода и осадков, однако, при должной подготовке, красота плато всё равно оставит неизгладимое впечатление.

Плато Канжол, скрытая жемчужина Кавказа, приглашает путешественников на встречу с неповторимыми пейзажами и величественным Эльбрусом.Эта экскурсия подарит вам возможность насладиться красотой инопланетных горных склонов, исследовать таинственные карстовые пещеры и ощутить

мощь шумящих водопадов в Тызыльском ущелье. Путешествие начинается с проезда через живописное Баксанское ущелье, где каждый поворот дороги открывает новые впечатляющие виды. Завершится ваше приключение незабываемыми впечатлениями и фотографиями, достойными лучших альбомов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 4 чел.

Описание экскурсии

Баксанское ущелье и Кабардинский Стоунхендж

Путь до плато Канжол достоин отдельной экскурсии: мы проедем через Баксанское ущелье и урочище Хаймаша, с высоты полюбуемся изумрудным ущельем Тызыл. По дороге сделаем несколько остановок в потрясающих видовых точках, доберемся до «Кабардинского Стоунхенджа» и минуем озеро Тамбукан, легенду которого я расскажу.

Встреча с Эльбрусом на плато Канжол

Вы никогда не поймёте, насколько красиво и захватывающе плато Канжол, пока не увидите его своими глазами. Здесь вас и Эльбрус разделяют всего лишь 10 км по прямой — седоглавого великана можно рассмотреть в любую погоду! Вы прогуляетесь по инопланетным горным склонам, услышите истории этих мест, посидите на лавочке над обрывом и полюбуетесь Кавказом с высоты 2950 метров над у. м.

Тызыльское ущелье

На обратном пути наш маршрут пройдёт над Тызыльским ущельем. Вы полюбуетесь скалами и обрывами, местами живописно обросших деревьями и кустарниками. А если повезёт, то увидите редких горных козлов.

Организационные детали