Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Плато Канжол, скрытая жемчужина Кавказа, приглашает путешественников на встречу с неповторимыми пейзажами и величественным Эльбрусом.
Эта экскурсия подарит вам возможность насладиться красотой инопланетных горных склонов, исследовать таинственные карстовые пещеры и ощутить читать дальшеуменьшить
мощь шумящих водопадов в Тызыльском ущелье.
Путешествие начинается с проезда через живописное Баксанское ущелье, где каждый поворот дороги открывает новые впечатляющие виды. Завершится ваше приключение незабываемыми впечатлениями и фотографиями, достойными лучших альбомов
🕵️♂️ Истории и легенды местных достопримечательностей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения плато Канжол - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее стабильная, что позволяет насладиться потрясающими видами без лишних неудобств. В мае и сентябре также можно отправиться в путешествие, но стоит учитывать возможные изменения погоды и более прохладные температуры. В остальное время года условия могут быть менее комфортными из-за холода и осадков, однако, при должной подготовке, красота плато всё равно оставит неизгладимое впечатление.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Баксанское ущелье
Кабардинский Стоунхендж
Озеро Тамбукан
Плато Канжол
Тызыльское ущелье
Описание экскурсии
Баксанское ущелье и Кабардинский Стоунхендж
Путь до плато Канжол достоин отдельной экскурсии: мы проедем через Баксанское ущелье и урочище Хаймаша, с высоты полюбуемся изумрудным ущельем Тызыл. По дороге сделаем несколько остановок в потрясающих видовых точках, доберемся до «Кабардинского Стоунхенджа» и минуем озеро Тамбукан, легенду которого я расскажу.
Встреча с Эльбрусом на плато Канжол
Вы никогда не поймёте, насколько красиво и захватывающе плато Канжол, пока не увидите его своими глазами. Здесь вас и Эльбрус разделяют всего лишь 10 км по прямой — седоглавого великана можно рассмотреть в любую погоду! Вы прогуляетесь по инопланетным горным склонам, услышите истории этих мест, посидите на лавочке над обрывом и полюбуетесь Кавказом с высоты 2950 метров над у. м.
Тызыльское ущелье
На обратном пути наш маршрут пройдёт над Тызыльским ущельем. Вы полюбуетесь скалами и обрывами, местами живописно обросших деревьями и кустарниками. А если повезёт, то увидите редких горных козлов.
Организационные детали
Экскурсия может начинаться в любом городе КМВ. Из Ессентуков — без доплаты, из Кисловодска — за доплату 2000 ₽, из Минеральных вод — за доплату 3000 ₽
Мы будем проезжать 3 дорожных поста, возможны проверки, поэтому обязательно возьмите паспорт
В дороге мы проведем в среднем 4-5 часов (50% от продолжительности экскурсии)
По договорённости в поездку можно отправиться к рассвету или с ночёвкой. Пожалуйста, уточняйте детали в переписке заранее
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Любой город Кавминвод
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
–
3
–
2
–
1
–
Мария
Поезда на плато Канжол что то не реальное… … Наш гид Николай шикарный разказчик и собеседник, чувствуется что он любит этот край и знает его историю. Так же Николай отличный читать дальшеуменьшить
волитель, поездка по горным дорогам была абсолютно безопасна. Виды открывшиеся нам в поездке просто космос!!! Погода нас не подвела и мы увидели всё что планировалось. Однозначно рекомендую экскурсии с Николаем!!! Спасибо за чудесный день!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
В наш отпуск с Николаем (моя мама до сих пор говорит только Николя ❤️) мы ездили дважды! Оба раза, к огромному сожалению (а может наоборот к счастью), погода не позволила читать дальшеуменьшить
нам попасть в запланированные локации (это был Эльбрус, но сошёл сель и через Тырныауз не было дороги, и это был Канжол, но облачность была настолько низкой, что мы могли бы увидеть только свою вытянутую руку), но на ходу поменяв маршруты мы увидели невероятную красоту! Неожиданную красоту! Мы побывали в Безенгийском ущелье и в Северной Осетии! Для меня Безенги был маленькой мечточкой (я много раз была на Северном Кавказе), а в Осетию я влюблена! А мои родители увидели эти горы и долины и оставили там сердца! Поездка сопровождалась невероятно простыми и интересными рассказами Николая о этом дивном крае! Пожалуй, в сфере туризма я впервые сталкиваюсь с таким осознанным подходом и любовью к своему делу! Мы узнали историю, легенды, современные байки и реальность, мы попробовали самые вкусные блюда в самых красивых локациях, мы увидели то, о чём многие только мечтают! Коля, спасибо Вам за ваш труд, за Ваш подход, за Вашу ответственность, за Ваши знания, за вашу человечность, за Ваш талант фотографа! Короче говоря, друзья, Николай - это Strongly recommend!!! Если когда-нибудь ещё раз я окажусь в Ваших краях не походником, а просто туристом, то однозначно: другого гида я искать не буду! ❤️
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Экскурсия невероятная, виды, открывающиеся во время неё, просто не передать словами: захватывает дух от величия и красоты природы! Однозначно, обязательно к посещению! Отдельное спасибо Николаю за безопасное вождение и интересный рассказ!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
На самом деле на плато не попали, так как дорогу засыпало снегом. Хотели еще на Эльбрус, но там наблюдался туристический ажиотаж, поскольку праздники. Николай предложил посмотреть Безенгийское ущелье - мы читать дальшеуменьшить
первый раз там. Очень красиво, конечно: окружающая природа (лес вдалеке, речка), впечатляющие снежные вершины, смотровая площадка - Язык Тролля. Еще повезло с погодой - не холодно, иногда выглядывало солнышко. Вкусно пообедали в кафе на самом верху. Николай отличный экскурсовод - узнали всякие интересные истории о местах, где проезжали. Огромное спасибо - все просто замечательно!
Вам был полезен этот отзыв?
Сергей
Ездили с Николаем - он огромный молодец, отлично водит, много интересного рассказывает. Вместе с нами ходил на все смотровые точки. Дорога - да, утомляет, морально к этому не подготовиться. У читать дальшеуменьшить
нас в одну (!!) сторону она заняла 2часа асфальта+2 бездорожья. Канжол - это действительно космос. Мы ехали туда уже зная, что скорее всего плато затянуто облаками. Приезжаем - молоко. Но так шикарно облака поднимаются стеной снизу. А потом подул ветер с плато. . Представьте детскую водяную раскраску - провел кистью и начали проявляться цвета. Вот здесь был точно такой же эффект. А ещё мимо нас натурально проплыли два огромных орла. . Близко-близко! В общем - восторг! Фантастическое место!
Вам был полезен этот отзыв?
Элеонора
"Туманный Канжол… хрен вам,а не видов!" -не верьте! Канжол великолепен, когда откидывает завесу тумана! И туда нас отвёз русский богатырь Николай! Харизматичный и брутальный с тонкой поэтической душой! День пролетел читать дальшеуменьшить
как миг, столько легенд Кавказских гор мы не слышали ни от одного гида! Захватывающие виды сменяли друг друга, мы проезжали сквозь облака, мы были на такой высоте, что орлы летали под нами… Незабываемо! Да, и благодаря предусмотрительности Николая, мы путешествовали с максимальным комфортом:хочешь подушку- вот подушка, замерзли- бушлат и пледы,покушать, поснимать виды- пожалуйста! Огромное спасибо, Николай!!! Девушки в красных платьях из Подольска)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Космические пейзажи плато Канжол»