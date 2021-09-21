Космические пейзажи плато Канжол

Увидеться с Эльбрусом на легендарном плато и спуститься в кавказские джунгли Тызыльского ущелья

5
3 отзыва
Канжол — старший брат плато Бермамыт.

Сюда сложнее добраться, зато невозможно уехать: настолько поражают инопланетные панорамы и вид на близкий Эльбрус! С головокружительной высоты мы окинем взглядом ландшафты на много километров вокруг.

А на обратном пути спустимся в Тызыльское ущелье, где вас встретят отвесные склоны, пещеры и горные водопады.
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол
Космические пейзажи плато Канжол

Что вас ожидает

Баксанское ущелье и Кабардинский Стоунхендж

Путь до плато Канжол достоин отдельной экскурсии: мы проедем через Баксанское ущелье и урочище Хаймаша, с высоты полюбуемся изумрудным ущельем Тызыл. По дороге сделаем несколько остановок в потрясающих видовых точках, доберемся до «Кабардинского Стоунхенджа» и минуем озеро Тамбукан, легенду которого я расскажу.

Встреча с Эльбрусом на плато Канжол

Вы никогда не поймете, насколько красиво и захватывающе плато Канжол, пока не увидите его своими глазами. Здесь вас и Эльбрус разделяют всего лишь 10 км по прямой — седоглавого великана можно рассмотреть в любую погоду! Вы прогуляетесь по инопланетным горным склонам, услышите истории этих мест, посидите на лавочке над обрывом и полюбуетесь Кавказом с высоты 2950 метров над у. м.

Скалы, пещеры и водопады Тызыльского ущелья

На обратном пути маршрут пройдет через Тызыльское ущелье, где вас обступят настоящие кавказские джунгли. Шумящие водопады, таинственные карстовые пещеры, отвесные скалы, заросшие папоротником: вы окажетесь в затерянном мире, где в каждой скалистой нише прячутся новые природные сокровища. А еще сможете прогуляться к заброшенному, но атмосферному лагерю.

Организационные детали

  • Экскурсия может начинаться в любом городе КМВ. Из Ессентуков — без доплаты, из Кисловодска — за доплату 1000 руб., из Минвод — за доплату 1500 руб.
  • Мы будем проезжать 3 дорожных поста, возможны проверки, поэтому обязательно возьмите паспорт
  • В дороге мы проведем в среднем 4-5 часов (50% от продолжительности экскурсии)
  • В поездку можно отправиться к рассвету или с ночевкой (по договоренности): можем обсудить заранее такой вариант

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
любой город Кавминвод
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Николай
Николай
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями.
Задать вопрос

3 настоящих отзыва от туристов

Н
21 сен 2021
Ездили с Николаем любоваться космическими пейзажами плато Канжол 20 сентября 2021 г, мы в восторге, было комфортно и в машине и в общении. Получили массу положительных эмоций от экскурсии. Погода в горах может быть и непредсказуема, но с Николаем мы были спокойны, чувствовали себя в безопасности и наслаждались поездкой.
Н
16 сен 2021
Непередаваемые впечатления от экскуосии. Огромное спасибо Николаю за подаренную сказку! Фантастические виды, яркие эмоции, море впечатлений. Николай очень приятный человек, интересный рассказчик и, что крайне важно в таких маршрутах, прекрасный водитель. Искренне рекомендую!
Андрей
14 сен 2021
Были на экскурсии с Николаем
11 сентября. В связи с плохими погодными условиями и опасностью поездки на плато Канжол совместно с Николаем приняли решение об изменении маршрута. Поехали в урочище Джилы-Су и нисколько не пожалели об этом. Прекрасные виды альпийских лугов, красавец Эльбрус, водопады и чистейший воздух.
Мы очень благодарны Николаю за день проведенный в таких прекрасных местах!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Для детейГоры🏡Выездные#Эльбрус🗽Достопримечательности#Кавказ🪐Космос

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Индивидуальная экскурсия
14 000
за 1-4 чел.
Плато Канжол - лучшая смотровая площадка на Эльбрус
Вы посетите плато Канжол, высота которого 2950м, откуда открывается дивный вид на Эльбрус
Среда, суббота в 09:00
Экскурсия на Плато Канжол - мощь и величие кавказской природы
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
12ч
15 000
за 1-4 чел.
Экскурсия на Плато Канжол - мощь и величие кавказской природы
Существует несколько обзорных точек, откуда открываются лучшие виды на седой Эльбрус - это плато...
В любой день
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Индивидуальный тур
Индивидуальный тур
5
2
10ч
18 000
за 1-8 чел.
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Индивидуальный тур
В этой поездке вы увидите Эльбрус во всей красе с плато Бермамыт, которое, по мощности оставляемого...
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Индивидуальная экскурсия
4.6
24
11 000
за 1-4 чел.
Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
Побывать на лучшей смотровой площадке Кавказа и встретиться с великаном Эльбрусом
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-5 чел.
На внедорожнике по горам Кавказа - Плато Бермамыт
На комфортном внедорожнике мы с вами отправимся в горы, к знаменитому плато Бермамыт
По договоренности
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Индивидуальная экскурсия
12ч
9 000
за 1-4 чел.
Джип-тур - Эльбрус и озеро Былым
Приглашаю в интересное путешествие по Северному Кавказу! За один день вы посетите водопад, ущелья,...
Ежедневно с 7:00 до 19:00
Плато Бермамыт
4.4
13
12ч
3 200
за 1 чел.
Плато Бермамыт
Плато Бермамыт скрыто от глаз
Ежедневно
На плато Бермамыт в мини-группе
4.8
33
10ч
3 200
за 1 чел.
На плато Бермамыт в мини-группе
Мы отправимся с вами на одну из лучших фото локаций на Кавказе - плато Бермамыт
Ежедневно с 07.00 до 09.00
Чегемское ущелье + перевал Актопрак + озеро Гижгит в мини-группе
5
20
12ч
3 200
за 1 чел.
Чегемское ущелье + перевал Актопрак + озеро Гижгит в мини-группе
Со мной вы отправитесь по красивейшим местам среди Кавказских гор
Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 09.00
Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
4.8
13
12ч
3 000
за 1 чел.
Экскурсия на Эльбрус из Пятигорска в мини-группе
Эльбрус - самая известная гора в России
по набору группы 4-8 человек
К Эльбрусу за исполнением желаний!
Индивидуальная экскурсия
4.9
38
12ч
12 000
за 1-4 чел.
К Эльбрусу за исполнением желаний!
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Индивидуальная экскурсия
4.8
6
10ч
9 500
за 1-6 чел.
Путешествие к Эльбрусу — седому великану Кавказа
Подняться к заснеженным вершинам, увидеть озеро Гижгит и полюбить самобытную Кабардино-Балкарию
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
🇷🇺