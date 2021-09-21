Что вас ожидает

Баксанское ущелье и Кабардинский Стоунхендж

Путь до плато Канжол достоин отдельной экскурсии: мы проедем через Баксанское ущелье и урочище Хаймаша, с высоты полюбуемся изумрудным ущельем Тызыл. По дороге сделаем несколько остановок в потрясающих видовых точках, доберемся до «Кабардинского Стоунхенджа» и минуем озеро Тамбукан, легенду которого я расскажу.

Встреча с Эльбрусом на плато Канжол

Вы никогда не поймете, насколько красиво и захватывающе плато Канжол, пока не увидите его своими глазами. Здесь вас и Эльбрус разделяют всего лишь 10 км по прямой — седоглавого великана можно рассмотреть в любую погоду! Вы прогуляетесь по инопланетным горным склонам, услышите истории этих мест, посидите на лавочке над обрывом и полюбуетесь Кавказом с высоты 2950 метров над у. м.

Скалы, пещеры и водопады Тызыльского ущелья

На обратном пути маршрут пройдет через Тызыльское ущелье, где вас обступят настоящие кавказские джунгли. Шумящие водопады, таинственные карстовые пещеры, отвесные скалы, заросшие папоротником: вы окажетесь в затерянном мире, где в каждой скалистой нише прячутся новые природные сокровища. А еще сможете прогуляться к заброшенному, но атмосферному лагерю.

Организационные детали