Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты

Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью

Горы влекли меня с детства! Я долго прожила в Приэльбрусье, общалась со спасателями, альпинистами, местными жителями, поэтому покажу вам этот край «изнутри».

Наш дружеский комфорт-тур будет отличаться от стандартных поездок к Эльбрусу: без суеты вы полюбуетесь ущельями Адыл-су и Баксанским, увидите камни размером с дом, попадете в город-призрак и взлетите по канатке.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
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Описание

Что вас ожидает

Приэльбрусье без трафаретов

Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь! Для этого я покажу вам свои любимые уголки и популярные локации, избегая скоплений туристов. Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей.

А еще экскурсия подстраивается под вас. Любите ходить? Отправимся в мини-треккинг. Предпочитаете поездить? Построим маршрут почти без пеших переходов.

Большое путешествие за 1 день

Из региона Кавказских Минеральных Вод мы отправимся в Кабардино-Балкарию. Почему эта республика зовется яблочной? Всегда ли в этих краях царил ислам? Что за радиоактивное озеро скрыто глубоко в горах? По пути я поделюсь любопытными фактами об этой местности, причем не «сухим языком экскурсовода», а в формате дружеской беседы. А маршрут у нас такой:

  • Баксанское ущелье и город-призрак. Только представьте — вы едете по извилистому ущелью, а по его могучим вершинам стелется туман… Конечно, остановимся пофотографировать. А еще заедем в самый высокогорный город России, и вы узнаете, почему он был покинут.
  • Ущелье Адыл-Су, окутанное легендами. Полюбуемся бурной рекой и посмотрим на горный «лифт» для автомобилей — я расскажу, как его построили и используют. Погуляем там, где нет туристов, зато можно понаблюдать за альпинистами. Здесь же есть заброшенный альплагерь с памятником погибшим восходителям.
  • Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе.
  • Поляна Чегет — одна из лучших смотровых площадок с видом на красавец-Эльбрус и легендарный ледник «Семерка».
  • Поляна Азау, с которой покорители гор начинают восхождение к вершине Эльбруса. Мы немного отклонимся от туристического центра, уйдем от толпы. Придем прямо к пограничной зоне с Грузией и увидим 30-метровый водопад, скрытый в ущелье.
  • Гара-Баши — высочайшая точка канатной дороги в Европе. Вершина Эльбруса здесь совсем близко, а вокруг открываются головокружительные виды на снежные хребты.

Если вам захочется увидеть что-то еще, напишите мне при бронировании, и я составлю программу под ваши предпочтения:)

Организационные детали

Как проходит путешествие

  • На комфортном автомобиле KIA Cerato или внедорожнике Suzuki Grand Vitara
  • Я могу забрать вас из любого города КМВ (и привезти обратно): Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды
  • Надевайте удобную обувь на нескользкой подошве (кроссовки или треккинговые ботинки отлично подойдут)
  • Возьмите с собой солнцезащитные очки и куртку: на вершине канатной дороги холоднее, чем внизу

Дополнительные расходы

  • Билет на канатную дорогу (открытая и медленная в Чегете или закрытая и быстрая в Азау). Стоимость может меняться в зависимости от сезона — уточняйте ее при бронировании, я подскажу.
  • Питание по желанию

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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