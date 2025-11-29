Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Горы влекли меня с детства! Я долго прожила в Приэльбрусье, общалась со спасателями, альпинистами, местными жителями, поэтому покажу вам этот край «изнутри».
Наше дружеское комфорт-путешествие будет отличаться от стандартных поездок к Эльбрусу: без суеты вы полюбуетесь ущельями Адыр-су и Баксанским, увидите камни размером с дом, попадете в город-призрак и взлетите по канатке.
Мне хочется, чтобы вы почувствовали восторг от красоты и величия Приэльбрусья, чтобы эти места подарили вам эмоции на всю жизнь! Для этого я покажу вам свои любимые уголки и популярные локации, избегая скоплений туристов. Расскажу, как люди живут в горах и как альпинисты совершают восхождения, открою особенности ледников и поделюсь случаями из рабочей практики спасателей.
А еще экскурсия подстраивается под вас. Любите ходить? Отправимся в мини-треккинг. Предпочитаете поездить? Построим маршрут почти без пеших переходов.
Большое путешествие за 1 день
Из региона Кавказских Минеральных Вод мы отправимся в Кабардино-Балкарию. Почему эта республика зовется яблочной? Всегда ли в этих краях царил ислам? Что за радиоактивное озеро скрыто глубоко в горах? По пути я поделюсь любопытными фактами об этой местности, причем не «сухим языком экскурсовода», а в формате дружеской беседы. А маршрут у нас такой:
Баксанское ущелье и город-призрак. Только представьте — вы едете по извилистому ущелью, а по его могучим вершинам стелется туман… А ещё заедем в самый высокогорный город России, и вы узнаете, почему он был покинут.
Ущелье Адыр-Су, окутанное легендами. Полюбуемся бурной рекой и посмотрим на горный «лифт» для автомобилей — я расскажу, как его построили и используют. Погуляем там, где нет туристов, зато можно понаблюдать за альпинистами. Здесь же я поделюсь историей про памятник погибшим восходителям.
Поляна нарзанов — долина, где вы попьете целебной воды из природного источника, отдохнете у реки, бегущей от водопада, и сможете оценить местную кухню в кафе.
Поляна Чегет — одна из лучших смотровых площадок с видом на красавец-Эльбрус и легендарный ледник «Семерка».
Поляна Азау, с которой покорители гор начинают восхождение к вершине Эльбруса. Мы немного отклонимся от туристического центра, уйдем от толпы. Придём прямо к пограничной зоне с Грузией и увидим 30-метровый водопад, скрытый в ущелье (в зависимости от состояния экотропы прогулка к водопаду может быть заменена на поездку в ущелье Адыл-Су).
Канатная дорога прямо на склоне Эльбруса. Вершина здесь совсем близко, а вокруг открываются головокружительные виды на снежные хребты.
Если вам захочется увидеть что-то еще, напишите мне при бронировании, и я составлю программу под ваши предпочтения:)
Организационные детали
Как проходит путешествие
На автомобиле KIA Sportage 2
Я могу забрать вас из любого города КМВ (и привезти обратно): Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск, Минеральные Воды
Надевайте удобную обувь на нескользкой подошве (кроссовки или треккинговые ботинки отлично подойдут)
Возьмите с собой солнцезащитные очки и куртку: на вершине канатной дороги холоднее, чем внизу
Дополнительные расходы
Билет на канатную дорогу (открытая и медленная в Чегете или закрытая и быстрая в Азау). Стоимость может меняться в зависимости от сезона — уточняйте ее при бронировании
Питание по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 502 туристов
Каждый из нашей команды с детства связан с горами, для каждого из нас это любовь с первого взгляда и в самое сердце. Мы стремимся показать вам горы своими глазами, помочь увидеть этот удивительный мир изнутри. Самое главное для нас — чтобы всем было комфортно в нашем совместном путешествии, потому мы всегда ориентируемся на потребности тех, кого ведём.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
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2
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Александр
Прекрасная экскурсия и гид, все было супер, виды восхитительные, рекомендую!
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Ю
Юлия
Очень понравился день с Ольгой. Все было прекрасно организовано. Ольга комфортная в общении. Много рассказывает по маршруту. Ведет машину уверенно и безопасно. Рекомендую Ольгу.
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Э
Эдуард
На курорт КМВ мы приехали впервые. Из огромного разнообразия предложений для поездки на Эльбрус выбрали Ольгу и не ошиблись. Нам понравилось всё, нет ВСЁ! До поездки Ольга ответила на все читать дальшеуменьшить
наши вопросы, обговорили все детали. Машина удобная, подана вовремя, приятный бонус - бутылочка воды каждому экскурсанту. Ольга очень аккуратный водитель, ехали с комфортом и приятной беседой. Именно беседа, а не монотонный рассказ о достопримечательностях. Помимо информации о посещаемых объектах, Ольга рассказала много разных интересных историй о жизни края, людей. Интересно было послушать истории о восхождении на Эльбрус. Немаловажно то, что тайминг выстроен настолько грамотно, что вам не придется стоять в очередях ни на Поляне нарзанов, ни на канатку на Эльбрус, ни на Чегет. Также Ольга подробно рассказала, как вести себя при поездке на канатке на Эльбрус. Эти советы пригодились на 100%. Ведь ошибки при прохождении по станциям канатки могут испортить всё впечатление. Также посетили гору Чегет и озеро Гижгит. Ольга всегда на связи и с заботой относится к путешественникам. В общем, наша семья искренне рекомендует отправиться в такое путешествие с Ольгой! Большое Вам СПАСИБО, Ольга!
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Ксения
Оля очень любит горы и с таким человеком одно удовольствие путешествовать. Приятные беседы в свободном формате только добавляли уютности. Много рассказали о кабардинцах и балкарцах, о том как они живут, читать дальшеуменьшить
о традициях и быту. И ещё много чего другого. Все интересно и познавательно. Ещё отмечу, что Оля прекрасный водитель, на шоссе ехали быстро, но это было одновременно аккуратно и безопасно. Также очень внимательна и заботлива. Вершину Эльбруса и Кавказский хребет мне не удалось увидеть, на Гарабаши метель была, ничего не видать. Но это значит, что есть повод вернуться 😉 На станции Мир было мирно 🤣 виды там красивые и спокойная погода. Я не спеша везде ходила, но после всей программы у нас осталось свободное время и мы съездили в одно место, где бушевала природная стихия. И это конечно впечатляет. Оля, спасибо тебе за этот день ❤️
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Олег
Ольга, замечательный гид и прекрасный собеседник. Ездили с ней на экскурсию 4.01.23. Показала такие великолепные места и виды, что впечатления были просто фантастические. А главное она всё наше путешествие сопровождала читать дальшеуменьшить
очень интересными историями, легендами, фактами. Ольга относится с большим пониманием к своему делу, чувствуется что человек очень внимательно и тщательно подходит к вопросам того, что делает. Длинная и насыщенная экскурсия показалась нам легкой, интересной, занимательной прогулкой, доставившей нам огромное удовольствие! Спасибо Ольге огромное, побольше бы было таких интересных, открытых, приветливых людей! Успехов и новых замечательных маршрутов!
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Валентина
Ольга - максимально заботливый и пунктуальный гид! Все нюансы обсудит до бронирования экскурсии, а после бронирования всегда будет на связи. Расскажет, как лучше одеться, что взять с собой, порекомендует кафе с читать дальшеуменьшить
самыми вкусными хычинами и сногсшибательным видом))) Сам процесс больше похож на дружескую поездку в горы, чем на классическую экскурсию) Очень комфортно, непринужденно, весело и интересно))) Ущелья, водопады и горы потрясающие! Про эти виды я могу написать много-много разных прилагательных, но не буду. Рекомендую поехать с Ольгой и оценить самостоятельно)
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