На плато Бермамыт - за инопланетными пейзажами

Полюбоваться грандиозными скалами, ущельями и каньоном (из Пятигорска в мини-группе)
Готовы познакомиться с величественной природой Карачаево-Черкесии? Тогда приглашаем вас на плато Бермамыт! Вы полюбуетесь впечатляющими горными видами, подышите кристально чистым воздухом и поймёте, почему эти места называют «русским Гранд-Каньоном». А также по желанию попробуете местный гастрономический специалитет — карачаевские хычины.
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Впечатляющие виды
  • 🚙 Увлекательная поездка
  • 🗺️ Панорамные площадки
  • 🍽️ Вкусные хычины
  • 👥 Дружелюбная атмосфера
Что можно увидеть

  • Эшкаконское ущелье
  • Скалы «Два монаха»
  • Каменный амфитеатр

Описание экскурсии

Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных точек Северного Приэльбрусья, поэтому фантастические пейзажи гарантированы! За 1 день вы:

  • оцените грандиозное Эшкаконское ущелье
  • заедете на несколько смотровых площадок с видом на каньоны
  • увидите скалы «Два монаха» и природный каменный амфитеатр
  • постоите над облаками и, если повезёт, полюбуетесь Эльбрусом
  • продегустируете карачаевские хычины

Всё это в душевной дружелюбной атмосфере!

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот или другом подготовленном внедорожнике
  • Дорога на плато занимает около двух часов в одну сторону
  • Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-600 ₽/чел., экологический сбор — 100 ₽/чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 07:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек
Алибек — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 179 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.

Отзывы и рейтинг

Дарья
Дарья
18 ноя 2025
Путешествие на плато Бермамыт - это что-то невероятное по масштабу и красоте! Потрясающие пейзажи, величественный Эльбрус, вкусная домашняя кухня.
Нам очень повезло с погодой и с гидом Муратом, который всю дорогу
читать дальше

рассказывал нам интересные факты об окружающих достопримечательностях, об их названиях и переводах, о культуре, о прошлом и настоящем. Очень аккуратное вождение, поддержка и забота о каждом туристе, улыбчивость - всё это Мурат.
Бермамыт - место, которое стоит увидеть каждому.

В
Вашкина
16 ноя 2025
Отличная поездка! Дорога не самая простая, но гид отлично довёз — каждый камушек, поворот как родных знает) рассказывал интересные факты, на любые вопросы отвечал) на маршруте было несколько локаций!
Ну и с погодой нам очень повезло, это сразу +1000000 к поездке
И
Илья
11 ноя 2025
Невероятно красивые виды
Ольга
Ольга
8 ноя 2025
Ездили на плато Бермамыт. Очень понравились пейзажи. Дорога не простая, т. к. ехали по горе, по бездорожью. Но водитель ехал аккуратно, отвечал на все вопросы, какие ему задавали.
Н
Нина
3 ноя 2025
Спасибо Исмаилу за интересную поездку. Было комфортно,весело и интересно. Рекомендую.
Е
Евгения
29 окт 2025
Прекрасная экскурсия для тех, кто людьми экстрим и бездорожье!
Диана
Диана
10 окт 2025
9.10.25 посетили экскурсию с превосходным гидом. Рамазан- ты волшебник, который смог в такую непростую погоду, показать нам шикарные виды! На всем пути чувствовали себя в безопасности, Рамазан помогал добираться до всех фото - локаций, вселял в нас уверенность. Благодаря положительному настрою гида - экскурсия прошла замечательно,он не дал нам унывать из за погоды и все равно находил положительные моменты.
Ольга
Ольга
8 окт 2025
Необыкновенная экскурсия!!! Масштаб!!! Красота!!! Профессиональный гид! Всё четко спланировано и продумано! Всем советую посетить эту экскурсию!
Татьяна
Татьяна
3 сен 2025
Несмотря на то,что поездка была запланирована из Кисловодска, по нашей просьбе нас забрали из Пятигорска,прямо от места проживания. Что очень здорово,никуда не надо ехать -все оперативно. Гид Умар клиентоориентирован,коммуникабелен,внимателен к
читать дальше

своим пассажирам. Сразу понятно что человек знает свое дело. Очень информативно и доступно рассказал про историю своего края,мы заслушались и много нового почерпнули для себя. Мы путешествовали с двумя детьми 15 лет,им очень понравилось. В итоге все остались довольны даже сверх чем ожидали. Спасибо большое нашему гиду, он сделал этот день!

Входит в следующие категории Пятигорска

