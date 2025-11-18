Готовы познакомиться с величественной природой Карачаево-Черкесии? Тогда приглашаем вас на плато Бермамыт! Вы полюбуетесь впечатляющими горными видами, подышите кристально чистым воздухом и поймёте, почему эти места называют «русским Гранд-Каньоном». А также по желанию попробуете местный гастрономический специалитет — карачаевские хычины.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Впечатляющие виды
- 🚙 Увлекательная поездка
- 🗺️ Панорамные площадки
- 🍽️ Вкусные хычины
- 👥 Дружелюбная атмосфера
Что можно увидеть
- Эшкаконское ущелье
- Скалы «Два монаха»
- Каменный амфитеатр
Описание экскурсии
Плато Бермамыт — одна из лучших панорамных точек Северного Приэльбрусья, поэтому фантастические пейзажи гарантированы! За 1 день вы:
- оцените грандиозное Эшкаконское ущелье
- заедете на несколько смотровых площадок с видом на каньоны
- увидите скалы «Два монаха» и природный каменный амфитеатр
- постоите над облаками и, если повезёт, полюбуетесь Эльбрусом
- продегустируете карачаевские хычины
Всё это в душевной дружелюбной атмосфере!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот или другом подготовленном внедорожнике
- Дорога на плато занимает около двух часов в одну сторону
- Дополнительно оплачивается питание в кафе — 500-600 ₽/чел., экологический сбор — 100 ₽/чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 07:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 14:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алибек — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 179 туристов
Приветствую! Я Алибек, представитель дружной команды гидов на Северном Кавказе. Мы с гордостью рассказываем путешественникам о местных традициях, культуре и истории. Благодаря нашим экскурсиям вы сможете окунуться в атмосферу кавказского гостеприимства и полюбоваться потрясающими пейзажами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
18 ноя 2025
Путешествие на плато Бермамыт - это что-то невероятное по масштабу и красоте! Потрясающие пейзажи, величественный Эльбрус, вкусная домашняя кухня.
Нам очень повезло с погодой и с гидом Муратом, который всю дорогу
Нам очень повезло с погодой и с гидом Муратом, который всю дорогу
В
Вашкина
16 ноя 2025
Отличная поездка! Дорога не самая простая, но гид отлично довёз — каждый камушек, поворот как родных знает) рассказывал интересные факты, на любые вопросы отвечал) на маршруте было несколько локаций!
Ну и с погодой нам очень повезло, это сразу +1000000 к поездке
Ну и с погодой нам очень повезло, это сразу +1000000 к поездке
И
Илья
11 ноя 2025
Невероятно красивые виды
Ольга
8 ноя 2025
Ездили на плато Бермамыт. Очень понравились пейзажи. Дорога не простая, т. к. ехали по горе, по бездорожью. Но водитель ехал аккуратно, отвечал на все вопросы, какие ему задавали.
Н
Нина
3 ноя 2025
Спасибо Исмаилу за интересную поездку. Было комфортно,весело и интересно. Рекомендую.
Е
Евгения
29 окт 2025
Прекрасная экскурсия для тех, кто людьми экстрим и бездорожье!
Диана
10 окт 2025
9.10.25 посетили экскурсию с превосходным гидом. Рамазан- ты волшебник, который смог в такую непростую погоду, показать нам шикарные виды! На всем пути чувствовали себя в безопасности, Рамазан помогал добираться до всех фото - локаций, вселял в нас уверенность. Благодаря положительному настрою гида - экскурсия прошла замечательно,он не дал нам унывать из за погоды и все равно находил положительные моменты.
Ольга
8 окт 2025
Необыкновенная экскурсия!!! Масштаб!!! Красота!!! Профессиональный гид! Всё четко спланировано и продумано! Всем советую посетить эту экскурсию!
Татьяна
3 сен 2025
Несмотря на то,что поездка была запланирована из Кисловодска, по нашей просьбе нас забрали из Пятигорска,прямо от места проживания. Что очень здорово,никуда не надо ехать -все оперативно. Гид Умар клиентоориентирован,коммуникабелен,внимателен к
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
до 7 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов»
На внедорожнике отправимся к плато Бермамыт, где скалы Монахи и виды на Эльбрус. Уникальные пейзажи и захватывающие истории ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
15%
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выборРусская Исландия: плато Бермамыт из Пятигорска - групповая экскурсия
Погрузитесь в мир кавказских гор, насладитесь величием Эльбруса и красотой закатов на плато Бермамыт. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Пятигорск
Расписание: ежедневно в 07:00 и 11:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4500 ₽
5294 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.