Нам очень повезло с погодой и с гидом Муратом, который всю дорогу читать дальше рассказывал нам интересные факты об окружающих достопримечательностях, об их названиях и переводах, о культуре, о прошлом и настоящем. Очень аккуратное вождение, поддержка и забота о каждом туристе, улыбчивость - всё это Мурат.

Бермамыт - место, которое стоит увидеть каждому. Путешествие на плато Бермамыт - это что-то невероятное по масштабу и красоте! Потрясающие пейзажи, величественный Эльбрус, вкусная домашняя кухня.

В Вашкина Отличная поездка! Дорога не самая простая, но гид отлично довёз — каждый камушек, поворот как родных знает) рассказывал интересные факты, на любые вопросы отвечал) на маршруте было несколько локаций!

Ну и с погодой нам очень повезло, это сразу +1000000 к поездке

И Илья Невероятно красивые виды

Ольга Ездили на плато Бермамыт. Очень понравились пейзажи. Дорога не простая, т. к. ехали по горе, по бездорожью. Но водитель ехал аккуратно, отвечал на все вопросы, какие ему задавали.

Н Нина Спасибо Исмаилу за интересную поездку. Было комфортно,весело и интересно. Рекомендую.

Е Евгения Прекрасная экскурсия для тех, кто людьми экстрим и бездорожье!

Диана 9.10.25 посетили экскурсию с превосходным гидом. Рамазан- ты волшебник, который смог в такую непростую погоду, показать нам шикарные виды! На всем пути чувствовали себя в безопасности, Рамазан помогал добираться до всех фото - локаций, вселял в нас уверенность. Благодаря положительному настрою гида - экскурсия прошла замечательно,он не дал нам унывать из за погоды и все равно находил положительные моменты.

Ольга Необыкновенная экскурсия!!! Масштаб!!! Красота!!! Профессиональный гид! Всё четко спланировано и продумано! Всем советую посетить эту экскурсию!