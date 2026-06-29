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Манящий Эльбрус из Пятигорска

Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря
Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
5
34 отзыва
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска

Описание экскурсии

Добраться до Эльбруса

На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов, по договоренности посетим места съёмки фильма «Земля Санникова». Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.

Предания и легенды

Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами.

Организационные детали

  • По договоренности мы можем посетить термальные источники
  • Дополнительные расходы: подъемник до станции (2700 ₽), обед, входные билеты в термальные источники (500 ₽)
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1
Анастасия
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений. Понравилось, что поездка проходила на комфортабельном авто, с детьми это важно. Николай достаточно много
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рассказал о истории становления края, о легендах народов Кавказа. Слушать интересно, не как на автобусных экскурсиях - монотонно и без включения в беседу. По дороге на Эльбрус заезжали на Баксанское и Тызыльское ущелье - виды просто потрясающие, а как там поют птицы!! Заезжали на озеро -Гижгит). По дороге останавливались на перекус, очень понравилась кафешка - «Амада», подсказал Николай. Там ооочень вкусные пироженые, выпечка 🥰 мы даже на обратном пути их взяли домой))) Таких вкусностей в Пятигорске мы больше не встречали.
По Баксанскому ущелью ехали в сторону Эльбруса виды - атмосферные, живописные, величиственные. На Эльбрусе - были долго, и никто нас не подгонял) Эльбрус понравился, очень!!!! туда хочется вернутся, виды потрясающие. Канатка плавная, смена температур и давления прошла успешно. По дороге обратно заехали в парк Альпак - «Симба»-согласовали с Николаем без проблем. У ребенка море вречтлений, у нас тоже). На обратном пути Наколай подсказал где лучше взять фрукты- заехали и взяли ягод домой). Николай проявил себя очень ответственным, порядочным, интеллигентным человеком. В машине у Николая имелась вода, это было очень приятно, бустер для ребенка, подушка. Николай угостил кексами ребенка, когда собрались на Эльбрус. Подсказал, где лучше перекусить на станциях. Наша поездка прошла успешно. Мы рады, что выбрали индивидуальную поездку. Николаю процветания и успехов в деле!! В следующий раз едем на Чегем с Вами 🤞🏼😉

21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.+9
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений.
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Людмила
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами, но восторг от увиденного еще в памяти! Вы показали нам свой Кавказ, спасибо Вам за любовь к нему, за истории, которыми Вы поделились с нами! А еще - спасибо за Вашу безупречную езду!
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,+1
Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами,
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Olga
Экскурсия была очень интересная. Николай рассказал много про историю региона. По пути к Эльбрусу делали остановки в красивейших местах. Это был чудесный день, полный впечатлений! Экскурсию рекомендуем
Экскурсия была очень интересная. Николай рассказал много про историю региона. По пути к Эльбрусу делали остановки
Экскурсия была очень интересная. Николай рассказал много про историю региона. По пути к Эльбрусу делали остановки
Экскурсия была очень интересная. Николай рассказал много про историю региона. По пути к Эльбрусу делали остановки
Экскурсия была очень интересная. Николай рассказал много про историю региона. По пути к Эльбрусу делали остановки
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Илу
Спасибо Николай. Прекрасно представлять Кавказ. И нам много помагает!
Спасибо Николай. Прекрасно представлять Кавказ. И нам много помагает!
Спасибо Николай. Прекрасно представлять Кавказ. И нам много помагает!
Спасибо Николай. Прекрасно представлять Кавказ. И нам много помагает!
Спасибо Николай. Прекрасно представлять Кавказ. И нам много помагает!
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З
1 июля 2026 года были на экскурсии с замечательным гидом Николаем. Он очень понравился нам и нашим мальчишкам (8 и 11 лет). В машине была идеальная чистота. Очень комфортно было
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ехать.
Он прекрасный рассказчик, очень много интересного мы узнали по пути нашего маршрута. Николай показал нам самые красивые места, был очень терпелив и внимателен с нами.
Эльбрус нас очаровал!
Огромное спасибо Николаю за наш прекрасный и насыщенный день!

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Сергей
Наша поездка на Эльбрус сопровождалась дождем, а потом еще и снегом, но Николай опытный гид еще накануне сказал нам об особенностях климата и необходимости наличия теплых вещей. Николай прекрасно знает
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историю и интересно ее рассказывает. С большим удовольствием провели весь день, побывали на Эльбрусе несмотря на снег и дождь, вкусно пообедали, Николай знает где вкусно и быстро можно пообедать, в общем все очень четко, понятно и интересно! Спасибо большое Николаю, рады что наш Эльбрус был в сопровождении такого надежного гида!

Наша поездка на Эльбрус сопровождалась дождем, а потом еще и снегом, но Николай опытный гид еще
Наша поездка на Эльбрус сопровождалась дождем, а потом еще и снегом, но Николай опытный гид еще
Наша поездка на Эльбрус сопровождалась дождем, а потом еще и снегом, но Николай опытный гид еще
Наша поездка на Эльбрус сопровождалась дождем, а потом еще и снегом, но Николай опытный гид еще
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