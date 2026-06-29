Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
Описание экскурсии
Добраться до Эльбруса
На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов, по договоренности посетим места съёмки фильма «Земля Санникова». Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.
Предания и легенды
Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами.
Организационные детали
- По договоренности мы можем посетить термальные источники
- Дополнительные расходы: подъемник до станции (2700 ₽), обед, входные билеты в термальные источники (500 ₽)
- Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1267 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
21 июня ездили индивидуально (семья из троих человек) с Николаем на Эльбрус. Поездка запомнилась, масса впечатлений. Понравилось, что поездка проходила на комфортабельном авто, с детьми это важно. Николай достаточно много
+9
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Николай, спасибо Вам за замечательную экскурсию на Эльбрус! Прошло уже больше месяца после поездки с Вами, но восторг от увиденного еще в памяти! Вы показали нам свой Кавказ, спасибо Вам за любовь к нему, за истории, которыми Вы поделились с нами! А еще - спасибо за Вашу безупречную езду!
+1
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Экскурсия была очень интересная. Николай рассказал много про историю региона. По пути к Эльбрусу делали остановки в красивейших местах. Это был чудесный день, полный впечатлений! Экскурсию рекомендуем
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Спасибо Николай. Прекрасно представлять Кавказ. И нам много помагает!
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З
1 июля 2026 года были на экскурсии с замечательным гидом Николаем. Он очень понравился нам и нашим мальчишкам (8 и 11 лет). В машине была идеальная чистота. Очень комфортно было
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Наша поездка на Эльбрус сопровождалась дождем, а потом еще и снегом, но Николай опытный гид еще накануне сказал нам об особенностях климата и необходимости наличия теплых вещей. Николай прекрасно знает
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