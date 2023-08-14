Манящий Эльбрус из Пятигорска

Увидеть самые сказочные места Приэльбрусья за один день и подняться на 3847 метров над уровнем моря

5
1 отзыв
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Мы отправимся в однодневное путешествие по самым известным местам Приэльбрусья. Тенистые ущелья, легендарные перевалы, горные водопады — это только часть пути. Впереди нас ждет подъем на самую высокую станцию Эльбруса — не забудьте зарядить фотокамеры.
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Манящий Эльбрус из Пятигорска
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Добраться до Эльбруса

На комфортабельном автомобиле проедем через два живописных ущелья, насладимся тишиной высокогорного озера и шумом заоблачных водопадов, по договоренности посетим места съёмки фильма «Земля Санникова». Кульминацией поездки станет посещение поляны Азау (2350 метров над уровнем моря), а оттуда — на подъемнике до самой высокой станции Эльбруса.

Предания и легенды

Помимо поездки по завораживающим горным пейзажам, вас ждет и культурная часть. В дороге я расскажу об истории нашего региона и поделюсь местными преданиями. Вы увидите, где проходил шелковый путь и в каком ущелье, по легенде, обитали драконы. Я покажу, какой пик фашисты собирались назвать именем вождя. Мы посетим ущелье, где жили огромные пауки, сражавшиеся с богоподобными нартами. И увидим гору, которая у уфологов считается аномальной зоной класса альфа.

Организационные детали

  • По договоренности мы можем посетить термальные источники
  • Дополнительные расходы: подъемник до станции (1400 руб.), обед, входные билеты в термальные источники (350 руб.)
  • Пожалуйста, возьмите с собой удостоверение личности (на себя и детей)
  • Я заберу вас из любого места в пределах КМВ (Железноводск, Пятигорск, Кисловодск +2000 руб.)
  • По запросу можно провести экскурсию в индивидуальном формате

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
14 авг 2023
У нас получилась очень интересная экскурсия.
Николай полностью подстроился под имеющиеся у нас проблемы с маломобильностью одного человека, очень переживал как нам удастся преодолеть все три отрезка канатной дороги, договорился с сотрудниками, чтобы нам помогали на пересадках из одной кабины на другую.
Всё получилось великолепно, нам удалось без проблем добрать до верхней точки маршрута, фотографироваться там и спуститься вниз.
По пути интересно рассказывал о народностях, ранее проживающих на территории Кабарды и других, про местные достопримечательности. Показал красивое, труднодоступное озеро в горах.
В-общем, нам очень понравилось и, если снова будем в тех краях, попытаемся снова заказать экскурсию с ним.

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