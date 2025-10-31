Мои заказы

Мастер-класс по изготовлению кавказского скраба-мусса

Научиться готовить косметику из природных компонентов и после забрать её с собой
Приглашаем вас на мастер-класс по созданию скраб-мусса для тела по традиционным кавказским рецептам. Вы сами сделаете его из экологически чистых ингредиентов, собранных на Кавказе. Каждый скраб получится особенным и неповторимым.

А мастер расскажет о натуральных продуктах для его изготовления и о том, что нам подарила природа Северного Кавказа.
5
1 отзыв
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00

Описание мастер-класса

  • В начале мастер-класса вы узнаете о натуральных компонентах скраба-мусса. Среди них масло виноградной косточки, миндаль, ши, шалфей, витамин Е, морская соль
  • Услышите об уникальных свойствах каждого ингредиента и их благотворном влиянии на кожу. Наш скраб-мусс для тела можно использовать, как взрослым, так и детям
  • Поймёте, чем в древности на Кавказе пользовались вместо скраба и как повторить этот продукт в домашних условиях
  • Под руководством опытных мастеров пройдёте все этапы создания скраб-мусса: от смешивания ингредиентов до формирования конечного продукта
  • Выясните секреты и тонкости процесса, чтобы ваш скраб получился идеальным по текстуре и аромату
  • Получите ценные советы по хранению и использованию готового продукта
  • Насладитесь атмосферой уюта и гармонии на экоферме, пообщаетесь с природой и животными

Организационные детали

Мастер-класс проведут сотрудники нашей команды.

во вторник в 12:00, 13:00 и 17:00, в среду в 12:00, 14:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 13:00, в субботу в 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 13:00 и 17:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В селе Юца
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:00, 13:00 и 17:00, в среду в 12:00, 14:00 и 17:00, в четверг и пятницу в 11:00 и 13:00, в субботу в 13:00, 15:00 и 17:00, в воскресенье в 11:00, 13:00 и 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 128 туристов
Отдых в нашем парк-отеле — это уникальная возможность совместить комфорт и единение с природой. Расположенный в живописном уголке Северного Кавказа, в низине Пятигорского междуречья у подножия гор Джуца и Юца, экокомплекс предлагает гостям множество развлечений, которые сделают ваш отпуск незабываемым.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Наталья
Наталья
31 окт 2025
Прекрасное место. Увезли с собой баночки со скрабом ручной работы, в подарок близких выбрали косметику ручной работы, кстати, по достаточно доступным ценам. Сам зал просторный, чистый и очень атмосферный. Внутри
есть кафе, в конце мастер-класса угостили вкусным чаем. Еще погуляли по ферме - отдельно хочется отметить. Чистый воздух, шикарные виды, добрые животные, которых можно покормить, а что особенно удивило - верблюд. Еще есть площадка с качелями, аттракционами. Очень рекомендую посетить это место. По времени не ограничивают, а эмоций остается очень много

