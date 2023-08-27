10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 07:00
10 окт в 07:00
5 000₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 940₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛаура27 августа 2023так, ребята, ставлю хорошую оценку только за гида Михаила💟, потому что меня перепутали и отправили вместо кулинарного мастер класса на
- ВВиктория22 июля 2023Спасибо за чудестную экскурсию гиду Умару. Увидела красивые места, научилась готовить хычыны. На следующие экскурсии только к Вам
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мастер-классы»
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