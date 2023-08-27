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"язык тролля" ("зуб великана" по настоящему), но гид по собственной инициативе договорился со знакомыми в кафе и для меня всё же провели мастер-класс! он не обязан был это делать, это не входило в экскурсию в которую я попала по ошибке, поэтому я ставлю высокие оценки, но! в этой же машине была женщина, которой обещали Приэльбрусье…. контакты гида у меня сохранились (Ессентуки)