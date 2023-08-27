Интересные программы мастер-классы Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
На машине
3 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
Увидеть первозданную природу Верхней Балкарии и научиться готовить настоящие хычины
Начало: по договорённости
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 07:00
10 окт в 07:00
5 000 за человека
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
13 000 за всё до 4 чел.
История и керамика Пятигорска
Пешая
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
История и керамика Пятигорска
Исследовать самый живописный город Кавказа и посетить гончарный мастер-класс (по желанию)
Начало: У озера Провал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 940 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лаура
    27 августа 2023
    Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
    так, ребята, ставлю хорошую оценку только за гида Михаила💟, потому что меня перепутали и отправили вместо кулинарного мастер класса на
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    "язык тролля" ("зуб великана" по настоящему), но гид по собственной инициативе договорился со знакомыми в кафе и для меня всё же провели мастер-класс! он не обязан был это делать, это не входило в экскурсию в которую я попала по ошибке, поэтому я ставлю высокие оценки, но! в этой же машине была женщина, которой обещали Приэльбрусье…. контакты гида у меня сохранились (Ессентуки)

  • В
    Виктория
    22 июля 2023
    Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
    Спасибо за чудестную экскурсию гиду Умару. Увидела красивые места, научилась готовить хычыны. На следующие экскурсии только к Вам

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по приготовлению хычинов в горном селе
  2. Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Пятигорска)
  3. История и керамика Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Ущелья
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в октябре 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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