Активности – экскурсии в Пятигорске

Найдено 81 экскурсия в категории «Активности» в Пятигорске, цены от 1 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Великолепная гора Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от 1 500 за всё до 20 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
128 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
26 отзывов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
Покорение вершины Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998 за всё до 20 чел.
Восхождение на гору Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330 за человека
Космические пейзажи плато Канжол
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650 за всё до 4 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
6 отзывов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700 за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
99 отзывов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
13 отзывов
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000 за человека
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000 за всё до 3 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
38 отзывов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в Северную Осетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000 за всё до 3 чел.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Домбай: путь к вершинам Кавказа (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500 за всё до 6 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 5 чел.
Из Пятигорска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Закат на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Закат на горе Бештау
Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
30 сен в 12:30
2 окт в 11:30
6 700 за всё до 3 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000 за всё до 6 чел.
Величественная Карачаево-Черкесия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
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    кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
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    но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте.

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
    Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
    Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла великолепно - локации, тайминг,
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    информация. Эльбрус и Чегет впечатляют. Ольга во время всей экскурсии давала не только материал, но и подсказки, очень важные, когда ты первый раз в этих местах. Если будем еще здесь, за экскурсиями обязательно к ней! ❤️

    Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
  • о
    ольга
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
  • К
    Карина
    1 июня 2024
    Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
    Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа! Огромная благодарность за организацию экскурсии, мы очень довольны!
    Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
    Очень понравилась поездка. Несмотря на долгую дорогу, экскурсия не показалось тяжёлой, так как были остановки по пути. В 7 утра
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    выехали из Пятигорска, через час заезжали позавтракать. Ещё примерно через час была остановка на озере Гижгит для фото. В районе 10:30 приехали в Терскол. На подъем на Эльбрус дали 3 часа, времени предостаточно. Нам повезло, погода была хорошая, удалось увидеть вершину. На обратной дороге заезжали в поляну Нарзанов на обед. Потом ещё останавливались в ущелье (это показалось лишним). Далее напрямую в Пятигорск. В отеле были около 18. Гид и водитель в одном лице. Очень отзывчивый и общительный. Не могу сказать, что экскурсия была наполнена интересными история, скорее небольшие справки о тех местах, где проезжали

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Активности»

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