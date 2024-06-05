1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
12 часов
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска
Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории
Начало: У Второ-Афонского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 07:00
от 1 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
К Бермамыту - за незабываемыми впечатлениями
Отправиться по горным дорогам на внедорожнике навстречу сказочным пейзажам края и панорамам Эльбруса
Начало: Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Ле...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Из Пятигорска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
Отправиться по живописному маршруту к Эльбрусу в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41113 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Не просто Эльбрус: озеро Гижгит, Байдаевский водопад и возможность подняться на 5100 м
Отправиться в мини-группе к главной горе Кавказа и покорить одну из её вершин на канатке или ратраке
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске или Пятиго...
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в загадочную Карачаево-Черкесию
Скальные пещеры, водопад, термальные источники, древние храмы и пикник с видом на Эльбрус
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в ущелье Северной Осетии из Пятигорска
Авто-тур из Кисловодска в Цей, к Сказскому леднику и святилищу Реком
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
17 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Пятигорска: уникальное путешествие к вершинам Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным местам Домбая, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 16 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Закат на горе Бештау
Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
30 сен в 12:30
2 окт в 11:30
6 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Пятигорска
Побывать в одном из главных мест притяжения Карачаево-Черкесии и насладиться высокогорной природой
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Величественная Карачаево-Черкесия
Проехать по самой высокогорной дороге в стране, посетить древний храм и термальные источники
Начало: по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2024Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
- ЕЕлена4 июня 2024Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
- ННадежда4 июня 2024Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
- ООксана3 июня 2024Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
- ИИрина2 июня 2024Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла великолепно - локации, тайминг,
- ИИван2 июня 2024Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
- оольга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
- ККарина1 июня 2024Добрый вечер, вернулись с экскурсии, нашим гидом был Михаил! Мы в восторге от экскурсии, от расказчика и непередаваемых словами красот Кавказа! Огромная благодарность за организацию экскурсии, мы очень довольны!
- ННаталья1 июня 2024Очень понравилась поездка. Несмотря на долгую дорогу, экскурсия не показалось тяжёлой, так как были остановки по пути. В 7 утра
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Активности»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Активности" можно забронировать 81 экскурсию от 1 500 до 30 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1330 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 81 экскурсии в Пятигорске на 2024 год по теме «Активности», 1330 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август