Мы посетим ферму, расположенную в экологически чистом районе Кавказских Минеральных Вод. Вы узнаете, как создают косметику, и даже поучаствуете в процессе. Отдохнёте в уютном зале за чашечкой горного чая. Продегустируете натуральные продукты. При желании отправитесь на конную прогулку или примете участие в мастер-классе.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы приедем на уникальную загородную ферму, где производят натуральную косметику и фермерские продукты.
- Вы увидите, как изготавливают косметику. Узнаете, из чего варят мыло, и сами станете участником этого увлекательного процесса — упакуете кусочек ароматного мыла и заберёте его с собой.
- Все ингредиенты для изготовления косметики можно понюхать, пощупать, а некоторые даже попробовать.
- На второй части экскурсии вы продегустируете местные продукты. В просторном зале вам подадут горный чай, кавказский мёд, натуральный сок, два вида фермерских сыров, сметану, сливочное масло и свежеиспечённый хлеб.
- У вас будет время, чтобы погулять по ферме, познакомится с животными, которые здесь живут. По желанию покататься на лошадях или принять участие в мастер-классе по изготовлению мыла, бальзама для губ либо глинтвейна.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках и кроссоверах.
- На экоферме вы сможете купить натуральную косметику и фермерские продукты собственного производства.
- По запросу можем забрать вас из Железноводска и Ессентуков — подробности уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы:
- Входной билет на экоферму: взрослые — 600 руб., дети до 12 лет — 400 руб.
- Конная прогулка по желанию: 10 минут — 100 руб., 30 минут — 500 руб., час — 1000 руб.
- Мастер-класс по изготовлению мыла, бальзама для губ или глинтвейна — 1000 руб. с человека за один мастер-класс.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 534 туристов
Привет, путешественник! Я Людмила, организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой гидов покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. ВсеЗадать вопрос
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