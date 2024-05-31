Уникальный опыт – экскурсии в Пятигорске

Найдено 20 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Пятигорске, цены от 5 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Космические пейзажи плато Канжол
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650 за всё до 4 чел.
Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 500 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Курортные истории Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 20 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
29 отзывов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950 за всё до 3 чел.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Из Пятигорска в горную Ингушетию
Раскройте красоту Ингушетии в путешествии из Пятигорска. Горные вершины, древние храмы и башни ждут вас
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000 за всё до 6 чел.
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска
Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс...
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
25 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
2 часа
Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске
Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе
Начало: У гостевого дворца «Ника»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7 500 за человека
Ваш экодень на Кавказе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ваш экодень на Кавказе
Узнать секреты пасечника, погрузиться в процессы производства натуральной косметики и не только
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Треккинг к высокогорному озеру Бирджалы: путешествие из Пятигорска
Посетить урочище Джилы-Су, увидеть водопад Султан и подняться к озеру с бирюзовой водой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
25 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
    читать дальше

    лучше пройти! Рассвет на высоте 1400 метров это волшебство! Прекрасный пейзаж, чувство свободы и красоты мира! Но конечно надо понимать что это не подъем на канатке, а подъем своими ножками с крутыми подъёмами и спусками, которые легко даются если на тебе треккинговые кроссовки:)

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
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    получать новые эмоции,незабываемые впечатления как от самого полёта,так и от прекрасных видов,которые открываются с точки старта на горе,действительно панорамный вид Пятигорска и окрестностей. Анна сопроводит вас информационно,учтены будут все мельчайшие подробности. Василий,инструктор -профессионал,человек преданный своему делу,знающий все тонкости полёта. Рекомендую,не пожалеете 👍👍👍🔥🔥🔥

    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
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    хаски Тони, который мне очень помогал при подъеме в гору. Нужно конечно рассчитывать свои силы, дорога не легкая. Спасибо проводнику Артему, хаски Тони и девочкам которые были в группе. Такое точно не забудешь:)

    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я
  • М
    Мария
    16 мая 2024
    Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
    Великолепная поездка в Чегем, мы приехали в Пятигорск именно за этим, хотели полетать на парапланах в Флай Чегем, нашли вашу
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    экскурсию) Гид Александр очень много рассказал по пути о местах и особенностях, отвечал на все наши вопросы. Сам полет прошел очень круто, хоть было и страшно отрываться от земли, но в конце мы уже согласились на экстремальное приземление, если попадёте на этого гида, обязательно переборите себя и приземлитесь так, это круче американских горок в 100раз Очень понравилось экскурсия, везде все посмотрели показали и вернули домой) всем рекомендую

  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию
    Прекрасная поездка, отличная экскурсия в которой получили информацию об истории, обычаях народов Кавказа и в частности Ингушетии. Необыкновенные места, интересные
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    открытия, и информация все это дало возможность по другому увидеть Ингушетию. Я бы очень рекомендовала эту поездку. В заключении детей и нас повеселили ослики вымогатели. Экскурсоводом была Анна - спасибо ей огромное! Эмоция получена!

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Треккиинг с хаски - пожалуй самое яркое впечатление этого отпуска. Классный формат: поднимаешься в темноте и только на вершине и
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    спуске видишь, какой путь получилось преодолеть. Нам было не просто, но оно однозначно того стоило. Тони и Элвин очень помогают, но и задают темп - иногда приходилось тормозить помощников, чтобы отдышаться. Спасибо Юрию за четкую организацию, поддержку в пути и вкусный чай. Мы обязательно вернемся:)

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
    Замечательная экскурсия. Очень хороший гид. Только положительные эмоции. Благодарим от всей души.
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Курортные истории Пятигорска
    Марина- хрупкая и трогательная девушка, но в ней заложен огромный запас знаний об основании и развитии городов КМВ (мы познакомились
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    благодаря ей с историческими центрами Пятигорска и Железноводска). Она искренне делится в ходе экскурсий своими знаниями и своим обаянием. Очень чутко относится к своим гостям и готова подстроить маршрут под их физические возможности и интересы. ❤️

  • Е
    Елена
    9 мая 2024
    Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
    Горная Ингушетия покарила моё сердце. Рекомендую данное направление. Дорога длинная, но оно этого стоит.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Уникальный опыт»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
  2. Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
  3. Полет на параплане с инструктором
  4. Космические пейзажи плато Канжол
  5. Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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