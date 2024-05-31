🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 79 отзывов Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске Начало: В Лермонтовском сквере 5 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 56 отзывов Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас Начало: В Пятигорске от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🪂 На параплане Индивидуальная 4 часа 64 отзыва Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа Начало: В центре посёлка Юца 6 940 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 38 отзывов Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску Начало: Любой город Кавминвод 18500 16 650 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели Начало: От вашего места проживания 19 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 10 часов 4 отзыва Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска) Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина Расписание: ежедневно в 07:00 8 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки Начало: У горы Машук в Пятигорске 8500 7 650 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 8 отзывов Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии Начало: В подворье «Жар-птица» от 5 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ 23 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 29 отзывов Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли Начало: У места вашего проживания Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00 5 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 8 отзывов Долина волков, Дом великана и Медовые водопады Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство 11 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 8 часов 1 отзыв «Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин» Начало: По договоренности 16500 14 850 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 4 часа 5 отзывов Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета Начало: В районе Белая Ромашка 7000 5 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом Начало: у памятника Лермонтову 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Из Пятигорска в горную Ингушетию Раскройте красоту Ингушетии в путешествии из Пятигорска. Горные вершины, древние храмы и башни ждут вас 18 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 10 отзывов Нестандартный джип-тур на Джилы-Су и плато Бермамыт из Пятигорска Открыть захватывающие панорамы гор, ущелий, водопадов и пройти скрытыми тропами к знаменитым плато Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводс... 25 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики 19 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🪂 На параплане Мини-группа 2 часа Экскурсия по небу: полёт на параплане в Пятигорске Взмыть в небо в тандеме с инструктором и полюбоваться горами Машук и Бештау в мини-группе Начало: У гостевого дворца «Ника» Расписание: ежедневно в 10:00 и 16:00 7 500 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Ваш экодень на Кавказе Узнать секреты пасечника, погрузиться в процессы производства натуральной косметики и не только 20 000 ₽ за всё до 4 чел.