Я сертифицированный бариста-тренер, участник кофейных чемпионатов и управляющий кофейней. И на этом мастер-классе я покажу, как приготовить вкусный кофе. Мы вместе выберем красивое место и способ заваривания. Я подберу зерно категории спешелти, расскажу о кофе всё, что вы хотите знать. А дальше — только прекрасный вид и вкус, который точно запомнится.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мы вместе выберем место проведения мастер-класса — это может быть вершина Машука или обзорная площадка на Бештау или другая локация. Но там в любом случае будет прекрасный вид!

Затем определимся со способом заваривания — любой ручной метод, пуровер, турка, аэропресс или ваш девайс. Сорт кофе я подберу под ваши предпочтения — это будет зерно категории specialty.

Я покажу, как правильно заваривать кофе. И конечно, вы сполна насладитесь его вкусом, отдохнёте на природе и просто прекрасно проведёте время.

И ещё я с удовольствием:

Отвечу на любой ваш вопрос о кофе и подскажу как сделать вкусно

Расскажу историю кофе — как его производят и от чего зависит вкус

Научу выбирать вкусный кофе под свои предпочтения

И не только!

Организационные детали