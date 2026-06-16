Я сертифицированный бариста-тренер, участник кофейных чемпионатов и управляющий кофейней. И на этом мастер-классе я покажу, как приготовить вкусный кофе. Мы вместе выберем красивое место и способ заваривания. Я подберу зерно категории спешелти, расскажу о кофе всё, что вы хотите знать. А дальше — только прекрасный вид и вкус, который точно запомнится.
Описание мастер-класса
Мы вместе выберем место проведения мастер-класса — это может быть вершина Машука или обзорная площадка на Бештау или другая локация. Но там в любом случае будет прекрасный вид!
Затем определимся со способом заваривания — любой ручной метод, пуровер, турка, аэропресс или ваш девайс. Сорт кофе я подберу под ваши предпочтения — это будет зерно категории specialty.
Я покажу, как правильно заваривать кофе. И конечно, вы сполна насладитесь его вкусом, отдохнёте на природе и просто прекрасно проведёте время.
И ещё я с удовольствием:
- Отвечу на любой ваш вопрос о кофе и подскажу как сделать вкусно
- Расскажу историю кофе — как его производят и от чего зависит вкус
- Научу выбирать вкусный кофе под свои предпочтения
И не только!
Организационные детали
- Даже если вам нельзя кофе — я заварю без кофеина;)
- Брать с собой ничего не нужно: у меня есть удобные складные кресла, столик, чашки, плед на случай прохладной погоды. И конечно, вкусный кофе и девайсы для заваривания
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 5 туристов
Меня зовут Михаил, я управляющий кофейни и тренер бариста. Кофе — моя профессия и моя страсть. Это огромный мир и я бы хотел вас с ним познакомить. А ещё я очень люблю свой регион его природу и старые улочки города. На наших лекциях мы сможем совместить прогулку и мастер-класс по завариванию.
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