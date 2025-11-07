Ирина читать дальше но и приняли участие в детективном расследовании смерти Михаила Лермонтова. Искрометно, с историческими доказательствами, добрым южным юмором и уважением к слушателям. После этой многочасовой прогулки по городу хочется перечитать всё о поэте, погулять самостоятельно по значимым местам и порекомендовать эту экскурсию друзьям и родственникам. Уважаемый Грант, спасибо! Накануне мероприятие произошла замена экскурсовода - вместо Виктора нам позвонил Грант. Но мы нисколько не сожалеем. Это была авторская программа, в ходе которой мы не только узнали все достопримечательности Пятигорска, Виктор Ответ организатора: Здравствуйте!



Мы рады, что вам понравилось. Наша команда заинтересована, чтобы всё было профессионально, несмотря на форс-мажор



с уважением, Виктор

О Ольга Все замечательно, интересно. Виктор Ответ организатора: Благодарю вас за отзыв!!! Мы стараемся сделать ваш отдых интересным.

А Александр Мои ожидания от экскурсии полностью оправдались. Виктор - очень талантливый рассказчик, корректировал темп экскурсии по необходимости, угостил кофе:-) Рекомендую! Виктор Ответ организатора: Благодарю вас за отзыв. Приезжайте, будем рады!!!

Екатерина Мне всё очень понравилось, содержательно,быстро. Обязательно буду знакомым рекомендовать. Очень жалею что не обратилась на день раньше. Виктор Ответ организатора: Благодарю вас за отзыв. Добрых вам путешествий!!!

Таня Экскурсия понравилась. Действительно, можно посетить сразу много знаковых для Пятигорска мест и сделать это удобно - на пешеходно-автомобильной экскурсии.

Гид в целом увлечённый, знающий, любящий свой город. Можно рекомендовать.

Одну звезду снизила за альтернативные варианты объяснения смерти М. Ю. Лермонтова и названия грота Дианы. Это, конечно, заставляет подумать, но конспиративные версии всё же конкретно мне не зашли. Виктор Ответ организатора: Здравствуйте. Благодарю за оценку. Стараюсь делать экскурсии максимально интересными и познавательными…

Надежда читать дальше было. Тогда и решили заказать авто-пешеходную экскурсию, чтобы была возможность посмотреть побольше красивых мест. В результате мы прекрасно провели время, наш гид по Пятигорску Виктор провез нас по всем главным и знаковым достопримечательностям города, мы поднялись на смотровые площадки, куда пешком нам было бы не добраться, услышали истории, связанные с городом и судьбами людей, живших в нём, подискутировали о судьбе и обстоятельствах жизни и гибели Лермонтова, почитали наизусть его стихи! … Особенная благодарность Виктору за бонус для нас - посещение Успенского монастыря на горе Бештау! Мама осталась в восторге! Хотя и продолжалась наша экскурсия вместо трёх часов четыре, и мы, конечно же, устали, но остались очень довольны и благодарны нашему гиду за прекрасно проведённое время и очень насыщенный вечер! 🙏💕 Приезжали с мамой в Пятигорск всего на один день, очень хотелось показать ей прекрасный город и окрестности, но, учитывая, что она может ходить только с палочкой, времени на это не

Р Ринат Все было замечательно. Рекомендую Виктор Ответ организатора: Большое спасибо всего вам доброго.

Елена читать дальше покой и умеротворение. Но и конечно полюбовались на Эльбрус, который открывался нам с каждой точки маршрута. Экскурсия была не спешной не перегружена фактами и датами, а просто разговор по душам. Спасибо. Погуляли сегодня по Пятигорску. Виктор показал знаковые места города, поговорили о Лермонтове, о произведении "Герои нашего времени", ведь данный город пронизан памятниками из произведения. Посетили Успенский Второафонский монастырь, где царит Виктор Ответ организатора: Спасибо большое за хороший отзыв. Всего доброго.

С Сергей Виктор прекрасно провел экскурсию, в полном обьеме. Доходчиво и понятно рассказал и показал достопримечательности Пятигорска. Виктору спасибо. Рекомендую. Виктор Ответ организатора: Огромное спасибо за отзыв. Будем стараться к лучшему, всего доброго.

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия. Виктор очень эрудированный человек и отличный собеседник. Очень хорошо построен маршрут, 3 часа пролетели незаметно. Узнали очень много нового и интересного о городе и в целом о Ставропольском крае. Чувствуется, что Виктор очень любит свой город и хорошо знает его историю. Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Виктор Ответ организатора: Большое спасибо за хороший отзыв, рад что вам понравилось. Приятный вам путешествий!!!

Алексей Мне понравилась экскурсия Виктора. Маршрут насыщенный, информативный, комфортный. Для первого знакомства с городом очень подходит. Мы посмотрели все знаковые места и попробовали местную воду. Могу смело рекомендовать данную экскурсию! Спасибо, Виктор, еще раз! Виктор Ответ организатора: Благодарю вас за хороший отзыв, добрых путешествий!

Ксения В среднем, было неинтересно. Экскурсией больше управляла вторая пара туристов, чем экскурсовод Виктор, так что мы слушали об их интересах и жизни, и про Лермонтова, но без структуры (что как раз ожидаемо, ведь экскурсия не о нем). Но, по ключевым точкам города Виктор нас провез и помог сделать несколько фото) Виктор Ответ организатора: читать дальше уловлетворял. Вы также могли задать интересующие вас вопросы и сместить моё внимание на себя. Мне жаль, что вы остались недовольны моей работой, надеюсь, что это не сильно испортило ваше впечатление о нашем городе. В рамках лояльности я хочу предложить вам индивидуальные условия, для этого напишите или позвоните мне. Всего вам наилучшего Здравствуйте. Пара туристов, о которых вы пишете в отзыве, просто задавала вопросы и проявляла инициативный интерес, который я с удовольствием

Ольга То что нужно для первого знакомства с городом и его ключевыми точками. До многих локаций сама бы точно не дошла. Информация подается легко и не перегружена историческими фактами. Виктору большое спасибо! Виктор Ответ организатора: Благодарю за отзыв, хороших вам путешествий.

М Марина Добрый день. Мы в восторге от Виктора! Экскурсия прошла на одном дыхании. Подача материала доступна и не напрягающее. Посетили все замечательные исторические места,сделали красивые фотографии,попили минеральной воды. Спасибо большое!!! Виктор Ответ организатора: Благодарю за отзыв, всего вам доброго.