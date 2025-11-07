Пятигорск — это город с богатой историей, культурным наследием и уникальной природой. На автопешеходном маршруте я покажу вам его главные локации.
Вы погуляете по парку «Цветник», увидите лермонтовские места, где разворачивались события произведений и жизни писателя. Удивительные фото на память — гарантированы!
Вы погуляете по парку «Цветник», увидите лермонтовские места, где разворачивались события произведений и жизни писателя. Удивительные фото на память — гарантированы!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
- Парк «Цветник» — колоритное место с историей.
- Скульптура «Орёл» — символ Пятигорска.
- Китайская беседка с обзором на город. Дача Эльзы, дом с приведением.
- Эммануэлевский парк и «Эолова арфа» — музыкальная беседка 1830 года.
- Грот Лермонтова — место, где любил отдыхать писатель.
- Елизаветинская галерея — первые купальни для светского общества Пятигорска. Дегустация минеральной воды.
- Дикие или Бесстыжие ванны — горячие источники из самого сердца горы Машук.
- Провал — карстовое озеро.
- Место последней дуэли Лермонтова.
Организационные детали
- Прогулка проходит на комфортабельном автомобиле.
- Монастырь и Провал закрыты по понедельникам.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 280 туристов
Виктор, коренной житель Пятигорска. Общительный, коммуникабельный, интересуюсь историей. Люблю и знаю Кавказские Минеральные Воды с малых лет и хочу поделиться своими знаниями с отдыхающими.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ирина
7 ноя 2025
Накануне мероприятие произошла замена экскурсовода - вместо Виктора нам позвонил Грант. Но мы нисколько не сожалеем. Это была авторская программа, в ходе которой мы не только узнали все достопримечательности Пятигорска,
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Мы рады, что вам понравилось. Наша команда заинтересована, чтобы всё было профессионально, несмотря на форс-мажор
с уважением, Виктор
Мы рады, что вам понравилось. Наша команда заинтересована, чтобы всё было профессионально, несмотря на форс-мажор
с уважением, Виктор
О
Ольга
2 ноя 2025
Все замечательно, интересно.
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв!!! Мы стараемся сделать ваш отдых интересным.
А
Александр
30 окт 2025
Мои ожидания от экскурсии полностью оправдались. Виктор - очень талантливый рассказчик, корректировал темп экскурсии по необходимости, угостил кофе:-) Рекомендую!
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв. Приезжайте, будем рады!!!
Екатерина
13 окт 2025
Мне всё очень понравилось, содержательно,быстро. Обязательно буду знакомым рекомендовать. Очень жалею что не обратилась на день раньше.
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю вас за отзыв. Добрых вам путешествий!!!
Таня
9 окт 2025
Экскурсия понравилась. Действительно, можно посетить сразу много знаковых для Пятигорска мест и сделать это удобно - на пешеходно-автомобильной экскурсии.
Гид в целом увлечённый, знающий, любящий свой город. Можно рекомендовать.
Одну звезду снизила за альтернативные варианты объяснения смерти М. Ю. Лермонтова и названия грота Дианы. Это, конечно, заставляет подумать, но конспиративные версии всё же конкретно мне не зашли.
Гид в целом увлечённый, знающий, любящий свой город. Можно рекомендовать.
Одну звезду снизила за альтернативные варианты объяснения смерти М. Ю. Лермонтова и названия грота Дианы. Это, конечно, заставляет подумать, но конспиративные версии всё же конкретно мне не зашли.
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте. Благодарю за оценку. Стараюсь делать экскурсии максимально интересными и познавательными…
Надежда
7 окт 2025
Приезжали с мамой в Пятигорск всего на один день, очень хотелось показать ей прекрасный город и окрестности, но, учитывая, что она может ходить только с палочкой, времени на это не
Р
Ринат
29 сен 2025
Все было замечательно. Рекомендую
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо всего вам доброго.
Елена
24 сен 2025
Погуляли сегодня по Пятигорску. Виктор показал знаковые места города, поговорили о Лермонтове, о произведении "Герои нашего времени", ведь данный город пронизан памятниками из произведения. Посетили Успенский Второафонский монастырь, где царит
Виктор
Ответ организатора:
Спасибо большое за хороший отзыв. Всего доброго.
С
Сергей
17 сен 2025
Виктор прекрасно провел экскурсию, в полном обьеме. Доходчиво и понятно рассказал и показал достопримечательности Пятигорска. Виктору спасибо. Рекомендую.
Виктор
Ответ организатора:
Огромное спасибо за отзыв. Будем стараться к лучшему, всего доброго.
Т
Татьяна
11 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Виктор очень эрудированный человек и отличный собеседник. Очень хорошо построен маршрут, 3 часа пролетели незаметно. Узнали очень много нового и интересного о городе и в целом о Ставропольском крае. Чувствуется, что Виктор очень любит свой город и хорошо знает его историю. Однозначно рекомендуем эту экскурсию.
Виктор
Ответ организатора:
Большое спасибо за хороший отзыв, рад что вам понравилось. Приятный вам путешествий!!!
Алексей
4 сен 2025
Мне понравилась экскурсия Виктора. Маршрут насыщенный, информативный, комфортный. Для первого знакомства с городом очень подходит. Мы посмотрели все знаковые места и попробовали местную воду. Могу смело рекомендовать данную экскурсию! Спасибо, Виктор, еще раз!
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю вас за хороший отзыв, добрых путешествий!
Ксения
4 сен 2025
В среднем, было неинтересно. Экскурсией больше управляла вторая пара туристов, чем экскурсовод Виктор, так что мы слушали об их интересах и жизни, и про Лермонтова, но без структуры (что как раз ожидаемо, ведь экскурсия не о нем). Но, по ключевым точкам города Виктор нас провез и помог сделать несколько фото)
Виктор
Ответ организатора:
Здравствуйте. Пара туристов, о которых вы пишете в отзыве, просто задавала вопросы и проявляла инициативный интерес, который я с удовольствием
Ольга
2 сен 2025
То что нужно для первого знакомства с городом и его ключевыми точками. До многих локаций сама бы точно не дошла. Информация подается легко и не перегружена историческими фактами. Виктору большое спасибо!
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, хороших вам путешествий.
М
Марина
2 сен 2025
Добрый день. Мы в восторге от Виктора! Экскурсия прошла на одном дыхании. Подача материала доступна и не напрягающее. Посетили все замечательные исторические места,сделали красивые фотографии,попили минеральной воды. Спасибо большое!!!
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв, всего вам доброго.
Марина
21 авг 2025
На экскурсию пошли осознанно- это было приятное знакомство с Пятигорском в компании с очень позитивным и знающим гидом Виктором. Экскурсия построена так, что вы абсолютно не устанете, не смотря на
Виктор
Ответ организатора:
Благодарю от всей души, и желаю вам отличных путешествий.
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, Пятигорск
Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Начало: У парка «Цветник»
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:00
6650 ₽
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Пятигорский экспресс
Познакомьтесь с Пятигорском на экскурсии, где раскроются тайны города, история Лермонтова и знаменитые места. Узнайте больше за короткое время
Начало: У парка «Цветник»
Расписание: в будние дни в 15:30, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 15:30
11 ноя в 15:30
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск и КМВ за один день
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
12 400 ₽ за всё до 4 чел.