Ю Юлия Экскурсия была очень интересной. Водопады шикарные.

Спасибо экскурсоводу Полине за интересный рассказ и водителю Сергею за комфортную поездку.

Д Дайна Очень понравился экскурсовод Полина. Всё было чётко, понятно, интересно. Локации красивые с водопадами и горой-кольцом. Так же понравилась дегустация мёда, чая, урбечей в чайном домике. После экскурсии нас даже довезли до отеля, за что отдельное спасибо водителю.

И Ирина Все прошло великолепно, красивые виды, прекрасные легенды и замечательная Елена Владимировна:)

И Инна Замечательная экскурсия. Получила много эмоций и впечатлений.

О Ольга Понравился только экскурсовод Сергей Евгеньевич,

Это всё.

Е Елена Отличная экскурсия. Гид, Елена Владимировна, рассказывала очень интересно. Время пролетело незаметно, легко и очень душевно. Спасибо вам огромное🥰

В Виталий читать дальше и в кафе посидеть, зип лайн и т. д. Но так как мы на автобусе собирали в Ессентуках по три пять человек с каждого санатория, дорога слишком затянулась. Дарья экскурсовод, отдельная тема -если у вас есть хоть малейшее филологическое или историческое прошлое))), вы поржете какое то время, но вас потом начнет бесить это костоязячие. Экскурсия в общем хорошая. Посещал ее пару лет назад-очень понравилась. Ключевое слово -Медовые водопады, то есть большее количество времени проводится именно там. В этом году решил свозить туда родственников, успеть

В Валерия Экскурсовод Константин произвел неизгладимое впечатление. Рассказывал очень интересно и увлекательно. Это был настоящий театр одного актера.

А Александра Отличная экскурсия) рекомендую. Легко, комфортно, весело, очень красиво) ехать недалеко

М Маргарита 15 сентября посетила экскурсию на Медовые водопады и гору Кольцо. Гид Константин очень увлеченно рассказывал исторические моменты и красочно даже в лицах легенды,связанные с местами,которые мы посетили. Отвечал на вопросы группы. Время прошло интересно Хорошая погода. красивые виды и увлеченный эрудированный гид сделали незабываемой поездку

А Анна На экскурсии увидела все, что было заявлено: медовые водопады, гору кольцо и чайный домик. Все понравилось. Виды красивые. Экскурсовод заинтересовал своим рассказом по дороге к медовым водопадам и в процессе рассказал историю их названия, рассказал про гору кольцо.

H Helena Благодарим за экскурсию все очень понравилось. Положительные эмоции получили.

Т Татьяна Ездили вчера на экскурсию к Медовым водопадам и горе Кольцо. Замечательное виды, хорошая организация экскурсии. Но гид Константин лучше всех! Просто чудесное повествование легенд и истории края. Мы до сих пор под впечатлением. Костя, спасибо.

О Ольга Очень приятное путешествие. Гид Константин ответственный и необыкновенно артистичный. Природа северного Кавказа великолепна даже в дождь. В общем, понравилось все 😊