Давайте на один день сменим бювет на водопады. Медовые водопады точно стоит посетить — это сказочное место поражает своей красотой и спокойствием. Здесь можно насладиться красотой кавказской природы и погрузиться в атмосферу умиротворения.
А еще вы увидите гору Кольцо, где не раз бывал Михаил Лермонтов, — место паломничества для многих туристов.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииГора Кольцо В нескольких километрах от Кисловодска расположена гора Кольцо — одно из лермонтовских мест, интересное явление природы, которое люди наблюдают с давних времён. Сегодня гора Кольцо является местом паломничества гостей городов КМВ. Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам. Медовые водопады Экскурсионные туры на Медовые водопады пользуется большой популярностью. Узкий каньон украшен звонкими водопадами, которые наполняют шумом падающих вод все ущелье. Туристы подолгу задерживаются возле каждого водопада, чтобы не только сфотографироваться и полюбоваться прекрасным зрелищем, но и надышаться чистым ионизированным воздухом.
Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Кольцо
- Чайный домик
- Медовые водопады
Что включено
- Транспорт
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание по программе
- Экологический сбор на территории турбазы «Медовые водопады»: 200 руб.
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 199 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
Экскурсия была очень интересной. Водопады шикарные.
Спасибо экскурсоводу Полине за интересный рассказ и водителю Сергею за комфортную поездку.
Д
Дайна
3 ноя 2025
Очень понравился экскурсовод Полина. Всё было чётко, понятно, интересно. Локации красивые с водопадами и горой-кольцом. Так же понравилась дегустация мёда, чая, урбечей в чайном домике. После экскурсии нас даже довезли до отеля, за что отдельное спасибо водителю.
И
Ирина
29 окт 2025
Все прошло великолепно, красивые виды, прекрасные легенды и замечательная Елена Владимировна:)
И
Инна
21 окт 2025
Замечательная экскурсия. Получила много эмоций и впечатлений.
О
Ольга
15 окт 2025
Понравился только экскурсовод Сергей Евгеньевич,
Это всё.
Е
Елена
8 окт 2025
Отличная экскурсия. Гид, Елена Владимировна, рассказывала очень интересно. Время пролетело незаметно, легко и очень душевно. Спасибо вам огромное🥰
В
Виталий
5 окт 2025
Экскурсия в общем хорошая. Посещал ее пару лет назад-очень понравилась. Ключевое слово -Медовые водопады, то есть большее количество времени проводится именно там. В этом году решил свозить туда родственников, успеть
В
Валерия
2 окт 2025
Экскурсовод Константин произвел неизгладимое впечатление. Рассказывал очень интересно и увлекательно. Это был настоящий театр одного актера.
А
Александра
23 сен 2025
Отличная экскурсия) рекомендую. Легко, комфортно, весело, очень красиво) ехать недалеко
М
Маргарита
17 сен 2025
15 сентября посетила экскурсию на Медовые водопады и гору Кольцо. Гид Константин очень увлеченно рассказывал исторические моменты и красочно даже в лицах легенды,связанные с местами,которые мы посетили. Отвечал на вопросы группы. Время прошло интересно Хорошая погода. красивые виды и увлеченный эрудированный гид сделали незабываемой поездку
А
Анна
13 сен 2025
На экскурсии увидела все, что было заявлено: медовые водопады, гору кольцо и чайный домик. Все понравилось. Виды красивые. Экскурсовод заинтересовал своим рассказом по дороге к медовым водопадам и в процессе рассказал историю их названия, рассказал про гору кольцо.
H
Helena
10 сен 2025
Благодарим за экскурсию все очень понравилось. Положительные эмоции получили.
Т
Татьяна
9 сен 2025
Ездили вчера на экскурсию к Медовым водопадам и горе Кольцо. Замечательное виды, хорошая организация экскурсии. Но гид Константин лучше всех! Просто чудесное повествование легенд и истории края. Мы до сих пор под впечатлением. Костя, спасибо.
О
Ольга
9 сен 2025
Очень приятное путешествие. Гид Константин ответственный и необыкновенно артистичный. Природа северного Кавказа великолепна даже в дождь. В общем, понравилось все 😊
М
Максим
7 сен 2025
Экскурсия была 6 сентября в 13-20 и состояла приблизительно из 15 человек. Очень хороший и доброжелательный контингент. Побывали в чайном домике и далее посетили "Медовые водопады". Красоту не описать словами. Огромное спасибо экскурсаводу и водителю за прекрасно проведённое время и доброжелательность. К сожалению их имена не запомнил.
