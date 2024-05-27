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рассказала про каждого своего питомца, разрешила угостить их яблоками, а кого-то даже погладить. На медовых водопадах было очень много туристов, но благодаря Лолите мы смогли их посмотреть и даже сфотографироваться) В доме великана мы не были, вместо него посетили чайный домик, где продегустировали десятка два видов варенья. Очень понравилось, что гид наша всегда была рядом и давала ненавязчивые советы перед посещением каждой локации. Дорога была комфортная, дочь выдержала экскурсию легко.