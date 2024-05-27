1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Медовые водопады и национальный обед»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Групповая
5.5 часов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300₽ за человека
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«А выбрав длинный маршрут, увидите гору Кольцо, водопады Гришкиной балки, водохранилище Эшкакон и Медовые водопады»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
«После отправимся на Медовые водопады»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 100 руб»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«📸 Выезжаем к Медовым водопадам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
4.5 часа
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Медовые водопады Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам»
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Медовые водопады Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км»
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Медовые водопады Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км»
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Медовые водопады
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Сегодня в 13:15
11 июня в 13:15
1 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Пятигорск: Медовые водопады, гора Кольцо и Замок коварства
Откройте для себя уникальные природные и культурные жемчужины Пятигорска в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа»
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
«Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
«Комплекс Медовых водопадов: о природе и культуре»
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Посмотрят на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
ГОРОДА КМВ И МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
Начало: С адреса проживания
«А также мы побываем в Карачаево - Черкессии, чтобы увидеть Медовые Водопады»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Медовые водопады и гора Кольцо
«Там расположены Медовые водопады, которые местные жители так прозвали из-за местных легенд и дивных запахов цветения лугов над ущельем»
Расписание: Ежедневно в 13:20
1 300₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Пройти по следам Лермонтова, побывать в живописном ущелье и попробовать варенье из базилика
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
«Медовые водопады — расположены в каньоне, прорезающем Скалистый хребет Северного Кавказа»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 мая 2024Очень приятная, комфортная экскурсия. Минус - очень мало свободеного времени на каждой остановке, необходимо увеличить!
- ЮЮлия25 мая 2024Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
- ААнастасия25 мая 2024Все понравилось, спасибо Амиру за поездку!
- ССветлана22 мая 2024Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
- ССергей20 мая 2024Очень интересная поездка, вокруг столько красоты, которую нам показывали по максимум и очень классный и весёлый гид/водитель
- ННиколай19 мая 2024Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
- ММарина19 мая 2024Всё отлично! Водитель супер!
- ЕЕвгения14 мая 2024Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
- ЕЕлена12 мая 2024Впечатления только положительные, хоть погода была и не совсем добра к нам) дороги развезло после дождя, плюс было очень холодно
- ЮЮлия2 мая 2024Были на экскурсии с мужем и пятилетней дочерью, нашим гидом была Лолита. Долина волков - удивительное место. Хозяйка провела нам экскурсию,
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Медовые водопады»
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