Экскурсии на медовые водопады из Пятигорска

Найдено 27 экскурсий в категории «Медовые водопады» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«Медовые водопады (в любой сезон): +500-600 руб»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
«Гора Кольцо и Медовые водопады»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
«Медовые водопады и национальный обед»
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300 за человека
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«А выбрав длинный маршрут, увидите гору Кольцо, водопады Гришкиной балки, водохранилище Эшкакон и Медовые водопады»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«Оттуда возьмем курс на Медовые водопады: к каскадам вас приведут дорожки оборудованного комплекса»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Вы увидите подземное озеро Провал, Бесстыжие ванны в скалах, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
«После отправимся на Медовые водопады»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
«Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 100 руб»
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
🚗 На машине
Фотопрогулка
4 часа
1 отзыв
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«📸 Выезжаем к Медовым водопадам»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
190 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Медовые водопады Затем вы совершите таинственный спуск в Аликоновское ущелье к великолепным искристым Медовым водопадам»
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
186 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Медовые водопады Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км»
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
«Медовые водопады Расположены в живописном Аликоновском ущелье, в 10 км»
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 за всё до 6 чел.
Медовые водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Медовые водопады
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Загадав здесь желание, туристы отправляются к Медовым водопадам»
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Сегодня в 13:15
11 июня в 13:15
1 300 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Пятигорск: Медовые водопады, гора Кольцо и Замок коварства
Откройте для себя уникальные природные и культурные жемчужины Пятигорска в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
«Медовые Водопады- достопримечательность Карачаево -Черкессии и всего Северного Кавказа»
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
7 999 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
«Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и, конечно же, расскажу легенды этих мест»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
«Комплекс Медовых водопадов: о природе и культуре»
8 000 за всё до 4 чел.
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
«Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 5 чел.
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
34 отзыва
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Посмотрят на знаменитую Рим-гору по дороге к Медовым водопадам, образованных потоком реки в гранитах Скалистого хребта, спуск в каньон реки оставит неизгладимое впечатление своей сумрачностью и таинственностью»
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200 за человека
ГОРОДА КМВ И МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
Индивидуальная
8 часов
ГОРОДА КМВ И МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ
Начало: С адреса проживания
«А также мы побываем в Карачаево - Черкессии, чтобы увидеть Медовые Водопады»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо
Групповая
6 часов
Медовые водопады и гора Кольцо
«Там расположены Медовые водопады, которые местные жители так прозвали из-за местных легенд и дивных запахов цветения лугов над ущельем»
Расписание: Ежедневно в 13:20
1 300 за человека
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Пройти по следам Лермонтова, побывать в живописном ущелье и попробовать варенье из базилика
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
«Медовые водопады — расположены в каньоне, прорезающем Скалистый хребет Северного Кавказа»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«В программу можно включить по договоренности с группой Гришкину балку (сталактитовые пещеры), Эшкаконское водохранилище, Медовые водопады, минеральные источники»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500 за человека
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
«с человека, экосбор на Медовых водопадах — 100 руб»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700 за всё до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
«После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
    Очень приятная, комфортная экскурсия. Минус - очень мало свободеного времени на каждой остановке, необходимо увеличить!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
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    как за каменной стеной. Несмотря на выкрутасы погоды, наш гид сделал поездку максимально комфортной. А уж виды, открывающиеся с вершины, просто не передать словами. Лучший закат в жизни!

  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Все понравилось, спасибо Амиру за поездку!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Очень интересная поездка, вокруг столько красоты, которую нам показывали по максимум и очень классный и весёлый гид/водитель
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
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    гидом был Григорий, рассказывал много интересных фактов, было приятно его слушать. Он профессионально нас довозил до всех локаций, несмотря на грязь со снегом в некоторых местах. С погодой нам очень повезло, виды открывались просто космические. Экскурсия нам понравилась)

    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление
  • М
    Марина
    19 мая 2024
    На плато Бермамыт в мини-группе
    Всё отлично! Водитель супер!
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Впечатления только положительные, хоть погода была и не совсем добра к нам) дороги развезло после дождя, плюс было очень холодно
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    (нужно обязательно надевать на себя максимум тёплых вещей). Но все это перекрыли великолепные виды, чувство юмора наших сопровождающих и чудесная компания других туристов) одна из моих давнишних мечт осуществилась, и это самое главное! Спасибо Семёну!

    Впечатления только положительные, хоть погода была и не совсем добра к нам) дороги развезло после дождя
  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
    Были на экскурсии с мужем и пятилетней дочерью, нашим гидом была Лолита. Долина волков - удивительное место. Хозяйка провела нам экскурсию,
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    рассказала про каждого своего питомца, разрешила угостить их яблоками, а кого-то даже погладить. На медовых водопадах было очень много туристов, но благодаря Лолите мы смогли их посмотреть и даже сфотографироваться) В доме великана мы не были, вместо него посетили чайный домик, где продегустировали десятка два видов варенья. Очень понравилось, что гид наша всегда была рядом и давала ненавязчивые советы перед посещением каждой локации. Дорога была комфортная, дочь выдержала экскурсию легко.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Медовые водопады»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
  2. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
  3. Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
  4. Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
  5. Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Медовые водопады" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 1 300 до 19 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 695 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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