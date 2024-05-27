Экскурсии на гору Кольцо в Пятигорске

Найдено 20 экскурсий в категории «Гора Кольцо» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Джип-тур из Пятигорска на Бермамыт - к лучшим видам Эльбруса
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
80 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на Бермамыт с панорамами Эльбруса
Завораживающий джип-тур на Бермамыт из Пятигорска: легенды, природа и величие Эльбруса в одном путешествии
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300 за человека
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Неутомительное путешествие к Медовым водопадам, горе Кольцо, перевалу Гумбаши и древнему храму
Начало: У вашего отеля
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Исследовать центр города, побывать на горе Кольцо, Медовых водопадах и в горной Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 14 900 за всё до 6 чел.
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
190 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300 за человека
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Пятигорск: Медовые водопады, гора Кольцо и Замок коварства
Откройте для себя уникальные природные и культурные жемчужины Пятигорска в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
7 999 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Горы и Медовые водопады - из Пятигорска
Открыть разнообразие и красоту природы, истории и традиции края
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки
8 000 за всё до 4 чел.
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Кавказ - полное погружение: Кисловодск и две республики
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 5 чел.
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
34 отзыва
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200 за человека
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Гора Кольцо, чайный домик и Медовые водопады
Пройти по следам Лермонтова, побывать в живописном ущелье и попробовать варенье из базилика
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
11 000 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Альпака-парк и Медовые водопады: уютная поездка на полдня
Побывать на необычной ферме и насладиться красотой природы в окрестностях Кисловодска
Начало: По договорённости
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1300011 700 за всё до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
    Очень приятная, комфортная экскурсия. Минус - очень мало свободеного времени на каждой остановке, необходимо увеличить!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!
    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Домбай - душа Кавказских гор
    Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
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    пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления!

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
    Были на экскурсии с мужем и пятилетней дочерью, нашим гидом была Лолита. Долина волков - удивительное место. Хозяйка провела нам экскурсию,
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    рассказала про каждого своего питомца, разрешила угостить их яблоками, а кого-то даже погладить. На медовых водопадах было очень много туристов, но благодаря Лолите мы смогли их посмотреть и даже сфотографироваться) В доме великана мы не были, вместо него посетили чайный домик, где продегустировали десятка два видов варенья. Очень понравилось, что гид наша всегда была рядом и давала ненавязчивые советы перед посещением каждой локации. Дорога была комфортная, дочь выдержала экскурсию легко.

  • М
    Марина
    30 апреля 2024
    Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
    Виталий познакомил нас с Пятигорском и Кисловодском, и также мы посетили Медовые водопады. Виталий -интересный рассказчик, погрузил нас в прошлое
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    региона и рассказал про современное развитие Кавказа. Несмотря на то, что в нашей компании было 4ро детей разных возрастов, никто не жаловался на скуку или усталость. Дети с удовольствием передвигались по запланированному маршруту. И в довершение всего покатались на зиплайне. Еще раз спасибо за памятный день!

  • Е
    Елена
    30 апреля 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска
    Поездка была волшебная! 👌Виктор деликатный и эрудированный гид, места потрясающие, хочется сюда возвращаться и возвращаться, бродить по этим городкам, погружаясь в местную атмосферу 😁.
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
    Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал программу, когда стало известно, что перевал закрыт. В итоге мы туда всё-таки попали!!! Вся поездка сопровождалась интересными историями, легендами и шутками. Прекрасный день!
    Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировалНам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировалНам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал
  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
    Очень впечатляющая и, можно сказать, гармоничная экскурсия: можно увидеть нереальную красоту пейзажей, узнать об исторических и современных событиях края, об
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    этнических особенностях народов, его населяющих, насладиться гастрономическими изысками. Роман - прекрасный гид, тактичный, знающий, с чувством юмора. И, конечно, Долина волков - там просто остается сердце…

  • А
    Аня
    26 апреля 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Чудесная экскурсия с завораживающими видами. Интересный маршрут, уверенный и опытный водитель, на каждой локации времени было достаточно, никто не торопил. Большое спасибо за экскурсию и эмоции!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Кольцо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 20
  1. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
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  3. Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
  4. Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
  5. Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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