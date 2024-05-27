Е Евгения Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо Очень приятная, комфортная экскурсия. Минус - очень мало свободеного времени на каждой остановке, необходимо увеличить!

С Светлана Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам Замечательная экскурсия! Отличный гид Анастасия! Даже плохая погода и дождь не смогли нам помешать. Отдельное спасибище Анастасии -эта прекрасная девушка выручила мою семью в другой, личной ситуации. Очень понравилось всей нашей семье: особенно моей взрослой маме и моим дочкам! Рекомендую! И сами обязательно обратимся ещё!

Е Евгения Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.

В Валерия Домбай - душа Кавказских гор читать дальше пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления! Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном

Ю Юлия Долина волков, Дом великана и Медовые водопады читать дальше рассказала про каждого своего питомца, разрешила угостить их яблоками, а кого-то даже погладить. На медовых водопадах было очень много туристов, но благодаря Лолите мы смогли их посмотреть и даже сфотографироваться) В доме великана мы не были, вместо него посетили чайный домик, где продегустировали десятка два видов варенья. Очень понравилось, что гид наша всегда была рядом и давала ненавязчивые советы перед посещением каждой локации. Дорога была комфортная, дочь выдержала экскурсию легко. Были на экскурсии с мужем и пятилетней дочерью, нашим гидом была Лолита. Долина волков - удивительное место. Хозяйка провела нам экскурсию,

М Марина Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам читать дальше региона и рассказал про современное развитие Кавказа. Несмотря на то, что в нашей компании было 4ро детей разных возрастов, никто не жаловался на скуку или усталость. Дети с удовольствием передвигались по запланированному маршруту. И в довершение всего покатались на зиплайне. Еще раз спасибо за памятный день! Виталий познакомил нас с Пятигорском и Кисловодском, и также мы посетили Медовые водопады. Виталий -интересный рассказчик, погрузил нас в прошлое

Е Елена Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Пятигорска Поездка была волшебная! 👌Виктор деликатный и эрудированный гид, места потрясающие, хочется сюда возвращаться и возвращаться, бродить по этим городкам, погружаясь в местную атмосферу 😁.

И Ирина Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал программу, когда стало известно, что перевал закрыт. В итоге мы туда всё-таки попали!!! Вся поездка сопровождалась интересными историями, легендами и шутками. Прекрасный день!

Е Елена Долина волков, Дом великана и Медовые водопады читать дальше этнических особенностях народов, его населяющих, насладиться гастрономическими изысками. Роман - прекрасный гид, тактичный, знающий, с чувством юмора. И, конечно, Долина волков - там просто остается сердце… Очень впечатляющая и, можно сказать, гармоничная экскурсия: можно увидеть нереальную красоту пейзажей, узнать об исторических и современных событиях края, об