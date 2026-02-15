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Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска

Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Медовые водопады, гору Кольцо и Шоанинский храм. Насладитесь видами и легендами на комфортабельном авто
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Карачаево-Черкесии начинается с Медовых водопадов, где туристы смогут насладиться красотой природы. Далее маршрут ведет к горе Кольцо, природной фотозоне с захватывающими видами. Перевал Гумбаши предложит виды на Эльбрус и Кавказский хребет. В завершение - посещение древнего Шоанинского храма.

Путешествие сопровождается рассказами о местных легендах и обычаев, а также обедом с блюдами национальной кухни
5
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды Кавказа
  • 🏞️ Медовые водопады
  • 🗻 Величественный Эльбрус
  • 🏛️ Древний Шоанинский храм
  • 🍽️ Национальная кухня

Лучшее время для посещения

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Лучше всего отправляться в путешествие по Карачаево-Черкесии в июне, июле и августе. В это время погода наиболее благоприятна для прогулок и восхождений, а горные пейзажи поражают своей красотой. Май, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладные вечера. В зимние месяцы маршрут может быть затруднён из-за снега, но даже в это время можно насладиться красотой заснеженных гор и спокойствием природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска
Живописная Карачаево-Черкесия - за один день! Из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Медовые водопады
  • Гора Кольцо
  • Гумбаши
  • Шоанинский храм

Описание экскурсии

Медовые водопады. Комплекс небольших и средних (макс. высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка. Вы пройдёте через мостики и лестницы, чтобы полюбоваться каждым. А гид расскажет, с чем связано такое «сладкое» название.

Гора Кольцо. Поднимемся на эту природную достопримечательность, чтобы полюбоваться видами и сделать эффектные фото. Вы услышите красивую легенду о возникновении этого каменного чуда.

Гумбаши. Побываем на самом высокогорном перевале с автодорогой в России (2200 м). С его вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнитесь красотой гор.

Шоанинский храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств раннего христианства. Он датируется второй половиной 10 века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно.

Во время путешествия вы узнаете легенды и обычаи местных народов. И конечно же, мы заедем на обед — вы отведаете блюда национальной кухни, горный чай и мёд.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле: кроссовере, если группа до 4 человек, или внедорожнике, если группа 4 человека и больше
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Минводах и по окончании отвезём обратно

Дополнительные расходы

  • Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 200 ₽ с человека
  • Обед
  • Если у вас есть пожелания по изменению маршрута, включению в него дополнительных локаций, то стоимость экскурсии увеличится на 1000 ₽/час

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1889 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и
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моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Е
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах, людях и их жизни интересные и не скучные. Места очень красивые. Были не в сезон, в феврале, но это не мешает наслаждаться видами.
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,+2
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
Отличное путешествие. Олег аккуратный и внимательный водитель, во время прездки чувствовали себя комфортно. Рассказы о местах,
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Ю
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды и очень вкусный мёд! Отдельная благодарность организатору Олегу - интересные и познавательные комментарии всего увиденного. Благодарю Аслана за мёд и информацию о пчеловодстве. Отдельный привет Адель.
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды
Добрый день! Данная экскурсия была великолепна, т. к. показала красоты гор и Медовый водопад. Замечательные виды
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И
Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал программу, когда стало известно, что перевал закрыт. В итоге мы туда всё-таки попали!!! Вся поездка сопровождалась интересными историями, легендами и шутками. Прекрасный день!
Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал
Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал
Нам очень повезло с гидом, Дмитрий показал много интересных мест по маршруту, быстро сориентировался и скорректировал
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А
Маршрут знакомый и, тем не менее, было интересно проехать его ещё раз!
Олег - наш гид - дал нам возможность интересно и содержательно провести это мини-путешествие.
Спасибо Олегу и Трипстеру за отдых!
Маршрут знакомый и, тем не менее, было интересно проехать его ещё раз!
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А
Мы впервые приехали в Пятигорск и искали интересную экскурсию. Выбирали индивидуальную экскурсию и в своем выборе не ошиблись. Олег провел интересную экскурсию для всей семьи. Все остались очень довольны. Побывали в интересных местах. Слелали много красивых фотографий. Узнали много интересного. Если еще соберемся в Пятигорск, то обязательно закажем экскурсию с Олегом. Спасибо за незабываемые впечатления!
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Елена
Путешествовали на комфортабельном автомобиле. Наш гид Валерий даже приготовил для нас воду и конфеты. Всю поездку Валерий сопровождал рассказами: историю народов Карачаево-Черкесии, их традиции и быт, о местах, которые посещали и просто проезжали, разные легенды, всегда отвечал на наши вопросы. Нам было очень интересно, включая нашего сына 16 лет.
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