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Описание
Что вас ожидает
Медовые водопады. Комплекс небольших и средних (макс. высота 18 м), но очень живописных водопадов в долине реки Аликоновка. Вы пройдёте через мостики и лестницы, чтобы полюбоваться каждым. А гид расскажет, с чем связано такое «сладкое» название.
Гора Кольцо. Поднимемся на эту природную достопримечательность, чтобы полюбоваться видами и сделать эффектные фото. Вы услышите красивую легенду о возникновении этого каменного чуда.
Гумбаши. Побываем на самом высокогорном перевале с автодорогой в России (2200 м). С его вершины открываются потрясающие виды на плато Бийчесын, Кавказский хребет и Эльбрус. По пути будем останавливаться на смотровых площадках, где вы проникнитесь красотой гор.
Шоанинский храм. Одно из немногих архитектурных свидетельств раннего христианства. Он датируется второй половиной 10 века и считается одним из древнейших на территории КЧР. Храм возвышается на отроге горы Шоана и выглядит величественно и неприступно.
Во время путешествия вы узнаете легенды и обычаи местных народов. И конечно же, мы заедем на обед — вы отведаете блюда национальной кухни, горный чай и мёд.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле: кроссовере, если группа до 4 человек, или внедорожнике, если группа 4 человека и больше
Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках, Железноводске, Минводах и по окончании отвезём обратно
Дополнительные расходы
Входные билеты на территорию комплекса «Медовые водопады»: 100 руб. с человека
Обед
Сверхурочные часы экскурсии: 1000 руб. /час
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели 570 экскурсий для 824 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Олег, я родился и вырос в Пятигорске. Люблю фотографировать и путешествовать, туризмом занимаюсь более 10 лет. Я не профессиональный гид — путешествуя со мной и моей командой, вы не услышите классических исторических фактов и дат. Зато мы покажем уникальные пейзажи наших мест, которые недоступны в стандартных программах. Также мы подскажем, где можно вкусно пообедать и попробовать блюда местной кухни.
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