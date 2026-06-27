Новичок или профи — этот формат идеально подойдёт для любого уровня подготовки, чтобы активно и интересно провести день в горах.
Под руководством опытного инструктора вы познакомитесь с основами техники и покорите свои первые вершины. Или отправитесь на более сложную трассу, если готовы к серьёзным вызовам.
Под руководством опытного инструктора вы познакомитесь с основами техники и покорите свои первые вершины. Или отправитесь на более сложную трассу, если готовы к серьёзным вызовам.
Описание экскурсии
- Мы встретимся на одном из скальных секторов Пятигорска, Кисловодска или Железноводска. Конкретную локацию выберем заранее с учётом погоды и уровня подготовки участников.
- Перед началом занятия будет инструктаж по технике безопасности.
- Вы получите набор необходимого базового снаряжения и страховку.
- Научитесь азам или более продвинутым техникам скалолазания.
- Самостоятельно пройдёте несколько трасс разной сложности с перерывами на отдых, чай и обсуждение.
- В качестве приятного бонуса — эффектные фотографии на высоте, которыми точно захочется поделиться с друзьями и коллегами.
Организационные детали
- Эта программа подойдёт любому здоровому человеку без специальной физической подготовки.
- В стоимость входит аренда динамических верёвок, станционных петель, оттяжек и другого необходимого оборудования.
- Аренда личного снаряжения — страховочной системы, скальных туфель и каски — оплачивается отдельно, 700 ₽ за чел.
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно на автомобиле или такси.
- От точки встречи до скал идём пешком.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Постараюсь влюбить вас в горы так же, как когда-то влюбилась сама. Занимаюсь альпинизмом, скалолазанием и туризмом. Аттестованный инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму 2-й категории.
Входит в следующие категории Пятигорска
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