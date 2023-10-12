Вас ждет умиротворяющая однодневная экскурсия в индивидуальной группе по главным храмам Кавказа, на территории которых ощущаешь истинную благодать и душевное спокойствие.
Это отличный шанс отвлечься от городской суеты, полюбоваться на живописные виды и насладиться теплотой посещаемых святых мест.
Это отличный шанс отвлечься от городской суеты, полюбоваться на живописные виды и насладиться теплотой посещаемых святых мест.
Ближайшие даты:
12
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Что вас ожидает:
- Пятигорск:
- Храм Трех Святителей
- Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь
- Поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод:
- Храм Покрова Божьей матери
- Урочище Дубровка:
- Свято-Георгиевский женский монастырь
- Красивейшие панорамы Кавказских гор
- Петропавловский храмовый комплекс в Ессентуках:
- Cкульптурный образ Христа Воскресшего
- Часовня Воскресения Христа
- Церковь Петра и Павла
- Часовня Воскресения Христова
- Часовня Успения Пресвятой Богородицы
- Часовня Троицы Живоначальной
- Часовня Илии Пророка
- Парк «Святой град Иерусалим»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Храм Трех Святителей и Второафонский монастырь в Пятигорске
Вы познакомитесь с образцом деревянного зодчества и крупнейшим объектом на Северном Кавказе, построенным из бревен. В храме находится частица мощей Святой Матроны Московской. Затем поднимемся почти на вершину одной из красивейших гор Пятигорска — Бештау, где в тени вековых деревьев расположился Свято-Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь. Вы узнаете о древнем Храме солнца, который основали еще язычники, посчитав это местом силы. Услышите предание о византийском монастыре IX века и монашеской обители Ивана Грозного. В храме вы увидите множество святынь, в том числе чудотворные иконы и мощи, привезенные с Афона. А также осмотрите необычную летнюю церковь.
Мощи Св. Феодосия в городе Минеральные Воды
Следующий пункт программы — поселок Ленинский в окрестностях Минеральных Вод, где долгое время покоились мощи святого Феодосия, о житии которого я отдельно расскажу на экскурсии. Сейчас поклониться старцу можно в новом храме Покрова Божьей матери в Минеральных Водах, который мы также посетим.
Свято-Георгиевский женский монастырь
Монастырь находится в урочище Дубровка, между поселком Ясная Поляна и пригородом Ессентуков. Главная святыня обители — это частица мощей святого покровителя, великомученика и Победоносца Георгия, а также часть его хитона. С высшей точки монастыря вы откроете красивейшие панорамы Кавказских гор, ради которых сюда обязательно стоит приехать: виды на величественный Эльбрус и ближайшие горы Машук и Бештау. Здесь же вы сможете приобрести настоящий монастырский мед и окунуться в освященную воду в монастырских купальнях.
Петропавловский храмовый комплекс
Несколько лет назад в Ессентуках был построен впечатляющих размеров комплекс, доминантой которого стал скульптурный образ Христа Воскресшего высотой 22 метра. В постаменте статуи находится часовня Воскресения Христа — аналог Кувуклии Иерусалимского храма Гроба Господня. Скульптура, которую вы увидите, является крупнейшей среди всех когда-либо поставленных православной церковью!
На площади вы сможете посетить церковь Петра и Павла, новозаветных апостолов, а также часовни Воскресения Христова, Успения Пресвятой Богородицы, Троицы Живоначальной и Илии Пророка. Прогуляетесь по тематическому парку «Святой град Иерусалим». И узнаете о предстоящих планах по созданию крупнейшего центра паломничества на юге России.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Обед
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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