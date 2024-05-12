Второ-Афонский монастырь – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Второ-Афонский монастырь» в Пятигорске, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
14 отзывов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200 за человека
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Индивидуальная
7 часов
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
  • Д
    Дмитрий
    11 апреля 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    У нас была обзорная экскурсия по городам Железноводск и Пятигорск. Экскурсией остались довольны. Порадовала и погода. Было солнечно и тепло. Достоинства:
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    уютные курортные города. Видно, что администрация выделяет средства на реконструкцию и облагораживание вверенных им территорий. В городе Железноводск нам понравился центральный парк и особенно территория вокруг озера. В Пятигорске посетили большинство знаковых объектов, которые преимущественно связаны с М. Ю. Лермонтовым. Наш экскурсовод Юрий Михайлович интересно рассказал об истории Железноводска и Пятигорска и их достопримечательностях. К сожалению не удалось подняться на гору Машук, поскольку канатная дорога была закрыта на плановый ремонт. А так же в это время ещё не работали фонтаны, что не дало полноты картины, как должно выглядеть на самом деле. Значит приедем ещё раз, чтобы посмотреть на Машук и фонтаны🙂

  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    Были на экскурсии с гидом Юрием Михайловичем. Посетили все заявленные локации и даже больше. Было очень удобно сразу с поезда отправиться в путешествие и получить представление о месте в которое приехали.
  • К
    Ключникова
    11 сентября 2023
    Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
    Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно
  • Ю
    Юдина
    3 июля 2023
    Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
    Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Второ-Афонский монастырь»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Второ-Афонский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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