1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена12 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
- ДДмитрий11 апреля 2024У нас была обзорная экскурсия по городам Железноводск и Пятигорск. Экскурсией остались довольны. Порадовала и погода. Было солнечно и тепло. Достоинства:
- ААнна9 апреля 2024Были на экскурсии с гидом Юрием Михайловичем. Посетили все заявленные локации и даже больше. Было очень удобно сразу с поезда отправиться в путешествие и получить представление о месте в которое приехали.
- ККлючникова11 сентября 2023Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно
- ЮЮдина3 июля 2023Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Второ-Афонский монастырь»
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