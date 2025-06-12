Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы.
А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
Описание экскурсии
Баксанское ущелье и его величество Эльбрус
Знаменитый вулкан, расположенный на границе двух республик — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитую двуглавую вершину, а также оцените виды поляны Азау, расположенной у подножия горы. При желании вы сможете подняться на канатной дороге на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.
Поляна нарзанов и сказочные озёра Гижгит
По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоёма, называемых также Былымские. Вы пойимете, что происходило с искусственными озёрами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные снимки, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике или минивэне
- По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке
Дополнительные расходы:
- Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 3200 ₽ за чел.
- Подъём на канатной дороге на Чегет — 900 ₽ за чел. (по желанию всех участников группы)
- Сувенирная продукция
- Питание и напитки в кафе
Что надеть и взять с собой?
- Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
- Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги
в будние дни в 07:30, в субботу и воскресенье в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4300 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Баксанское ущелье прекрасно и живописно!
Мы побывали на озере Гижгит, заехали в ущелье Адыр-су, пили из источников на Поляне Нарзанов и, конечно, поднимались на канатной дороге на Эльбрус. И
Всë было организованно, вовремя забрал гид -Арсений, по дороге рассказ Арсения пересекался с непринужденной беседой, остановки в
Алексею отдельное спасибо, опытный водитель, знающий все о своём направлении и человек с великолепным чувством юмора.
Поездку на Эльбрус рекомендуем!!!