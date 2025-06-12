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Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска

Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков.

Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы.

А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.
5
12 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска

Описание экскурсии

Баксанское ущелье и его величество Эльбрус

Знаменитый вулкан, расположенный на границе двух республик — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитую двуглавую вершину, а также оцените виды поляны Азау, расположенной у подножия горы. При желании вы сможете подняться на канатной дороге на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Поляна нарзанов и сказочные озёра Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоёма, называемых также Былымские. Вы пойимете, что происходило с искусственными озёрами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные снимки, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!

Организационные детали

  • Поездка проходит на внедорожнике или минивэне
  • По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

  • Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 3200 ₽ за чел.
  • Подъём на канатной дороге на Чегет — 900 ₽ за чел. (по желанию всех участников группы)
  • Сувенирная продукция
  • Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?

  • Форма одежды — по сезону, желательно многослойная: куртка (или ветровка/пуховик), кофта, футболка, штаны/джинсы, удобная закрытая обувь
  • Рекомендуем взять с собой питьевую воду, перекус, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, дождевик, наличные деньги

в будние дни в 07:30, в субботу и воскресенье в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в пределах города Пятигорска
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 07:30, в субботу и воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 7449 туристов
Я представляю команду проводников в Кисловодске и городах Кавказских Минеральных Вод. Мы работаем с 2013 года. Покажем вам Северный Кавказ во всей красе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
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3
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К
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и безопасным, что позволило нам наслаждаться красивыми пейзажами без лишних переживаний. Он отлично ориентировался на
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маршруте и всегда был готов ответить на вопросы. Атмосфера в машине была дружелюбной и комфортной. Еще рассказали о местной кухне и мы смогли отведать вкусные хычины. Спасибо за незабываемые впечатления и отличное сопровождение! Обязательно порекомендую всем своим друзьям!

Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
Хотим выразить огромную благодарность нашему водителю за потрясающую поездку на Эльбрус! Вождение было очень аккуратным и
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Светлана
Экскурсия очень понравилась!
Баксанское ущелье прекрасно и живописно!
Мы побывали на озере Гижгит, заехали в ущелье Адыр-су, пили из источников на Поляне Нарзанов и, конечно, поднимались на канатной дороге на Эльбрус. И
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хотя на горе была плохая видимость, шел снег, мы смогли ощутить, что высота- это другой мир, другие ощущения, другая атмосфера. Пешком поднялись ещё метров на 100 от ст. Гарабаши. Это очень не просто и не всем это нужно делать.
Наш гид и водитель Алексей рассказывал много интересного в течение всей поездки. Заботился, чтобы нам было комфортно, остановился на перекус в очень аутентичном, ещё не освоенном туристами месте - знаменитые хычины и айран были прекрасны) А вечером посоветовал хороший ресторан в Кисловодске и даже довёз до него)
Спасибо!

Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
Экскурсия очень понравилась!
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Татьяна
Поездка на Эльбрус- это отличное времяпрепровождение. Нам удачным образом повезло с погодой, компанией, гидом.
Всë было организованно, вовремя забрал гид -Арсений, по дороге рассказ Арсения пересекался с непринужденной беседой, остановки в
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живописных местах.
Вкуснейшие хичины на завтрак, кофе, сваренный на озере Гиджит, самим гидом, фото в папахах- все эти мелочи поднимали настроение и делали экскурисию незабываемой.
Я всем рекомендую ездить с этой командой гидов на экскурсии.

Поездка на Эльбрус- это отличное времяпрепровождение. Нам удачным образом повезло с погодой, компанией, гидом.
Поездка на Эльбрус- это отличное времяпрепровождение. Нам удачным образом повезло с погодой, компанией, гидом.
Поездка на Эльбрус- это отличное времяпрепровождение. Нам удачным образом повезло с погодой, компанией, гидом.
Поездка на Эльбрус- это отличное времяпрепровождение. Нам удачным образом повезло с погодой, компанией, гидом.
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Е
Его Величество Эльбрус пленил нас!!! Во время поездки было много интересных локаций, подача информации от гида-водителя Алексея была интересна, познавательна.
Алексею отдельное спасибо, опытный водитель, знающий все о своём направлении и человек с великолепным чувством юмора.
Поездку на Эльбрус рекомендуем!!!
Его Величество Эльбрус пленил нас!!! Во время поездки было много интересных локаций, подача информации от гида-водителя
Его Величество Эльбрус пленил нас!!! Во время поездки было много интересных локаций, подача информации от гида-водителя
Его Величество Эльбрус пленил нас!!! Во время поездки было много интересных локаций, подача информации от гида-водителя
Его Величество Эльбрус пленил нас!!! Во время поездки было много интересных локаций, подача информации от гида-водителя
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Алексей
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!+2
Очень познавательная и красивая экскурсия!
Очень познавательная и красивая экскурсия!
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Анастасия
Эльбрус и озеро Гижгит - чудесные места, очень красивые и точно стоящие. Ущелье Адыр-Су и поляна нарзанов не произвели впечатления, но это, пожалуй, дело вкуса. Поездка была безопасной, все заявленные
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локации мы посетили. Из того, что огорчило: гид купил билеты на канатную дорогу на всю групп, поэтому выбора, на какой из них (старой или новой) поехать, у нас не было, а мы бы хотели на старой покататься. А ещё под конец мы почувствовали некоторый перегруз информацией- гид рассказывал очень-очень много, вовлекал в диалог, что в целом здорово, но иногда хотелось чуть отдохнуть и просто посмотреть в окно.

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