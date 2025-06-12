Путешествие пройдет под знаком идиллии могучих гор и озер волшебных оттенков. Вы откроете вдохновляющие панорамы ущелья реки Адыр-Су, посетите Поляну Нарзанов и Былымские водоемы. А визитную карточку Северного Кавказа рассмотрите с самых разных ракурсов: издалека, со смотровой у подножия и с площадок, до которых вы доберетесь по канатной дороге.

Описание экскурсии

Баксанское ущелье и его величество Эльбрус

Знаменитый вулкан, расположенный на границе двух республик — обязательное к посещению место, ведь это главная визитная карточка Северного Кавказа, высочайшая точка России и самый высокий пик Европы. С фантастических ракурсов вы рассмотрите знаменитую двуглавую вершину, а также оцените виды поляны Азау, расположенной у подножия горы. При желании вы сможете подняться на канатной дороге на склоны Чегета и Эльбруса. Кроме того, по ходу маршрута будет тысяча и одна точка для наблюдения красот горного края.

Поляна нарзанов и сказочные озёра Гижгит

По пути вы посетите живописное ущелье реки Адыр-Су, Поляну нарзанов и два живописных водоёма, называемых также Былымские. Вы пойимете, что происходило с искусственными озёрами в доперестроечные годы и, возможно, удивитесь смелости местных жителей, любящих купаться и ловить здесь рыбу. И, конечно, вы сможете сделать поистине открыточные снимки, ради которых сюда приезжают, ведь бирюзовые воды на фоне горных исполинов — ни с чем не сравнимый пейзаж!

Организационные детали

Поездка проходит на внедорожнике или минивэне

По запросу поездку можно провести индивидуально. Подробности уточняйте в переписке

Дополнительные расходы:

Подъём на канатной дороге на Эльбрус и экосбор — 3200 ₽ за чел.

Подъём на канатной дороге на Чегет — 900 ₽ за чел. (по желанию всех участников группы)

Сувенирная продукция

Питание и напитки в кафе

Что надеть и взять с собой?