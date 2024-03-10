Свято-Георгиевский монастырь – экскурсии в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Свято-Георгиевский монастырь» в Пятигорске, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
14 отзывов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200 за человека
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Индивидуальная
7 часов
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2023
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
  • К
    Ключникова
    11 сентября 2023
    Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
    Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно
  • Д
    Динара
    2 августа 2023
    5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
    Экскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но
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    для представления что из себя представляют Кавминводы эту экскурсию стоит выбрать. Спасибо большое Карену. Гид от Бога)) Очень интересно рассказал разные легенды, историю края.

  • Ю
    Юдина
    3 июля 2023
    Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
    Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.
  • Д
    Денис
    27 марта 2023
    5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
    Чудесная экскурсия, особенно понравились местные легенды в душевном авторском изложении. Если хотите гида- друга- welcome!
  • Е
    Елена
    24 января 2023
    5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
    Добрый день! 21 января состоялось наше знакомство с городами КМВ. Экскурсия очень понравилась. Наш гид Карен отлично знает историю, легенды этого
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    края. Мы узнали много информации про прошлое и настоящее КМВ,. Очень хочется отметить дар рассказчика Карена. Редко встретишь человека с хорошо поставленной речью. Мы просто заслушивались легендами и рассказами в его исполнении. Большое спасибо. Обязательно приедем еще, прекрасный богатый край!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Свято-Георгиевский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
  2. Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
  3. Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Свято-Георгиевский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 12 255 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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