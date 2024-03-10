1 чел.
По популярности
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 марта 2024Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
- ННаталья2 ноября 2023Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
- ККлючникова11 сентября 2023Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно
- ДДинара2 августа 20235 городов за 1 день и купание в термальных источникахЭкскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но
- ЮЮдина3 июля 2023Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.
- ДДенис27 марта 20235 городов за 1 день и купание в термальных источникахЧудесная экскурсия, особенно понравились местные легенды в душевном авторском изложении. Если хотите гида- друга- welcome!
- ЕЕлена24 января 20235 городов за 1 день и купание в термальных источникахДобрый день! 21 января состоялось наше знакомство с городами КМВ. Экскурсия очень понравилась. Наш гид Карен отлично знает историю, легенды этого
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Свято-Георгиевский монастырь»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Свято-Георгиевский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 1 200 до 12 255 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2024 год по теме «Свято-Георгиевский монастырь», 16 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август