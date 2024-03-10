О Ольга Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.

Н Наталья Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!

К Ключникова Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно

Д Динара 5 городов за 1 день и купание в термальных источниках читать дальше для представления что из себя представляют Кавминводы эту экскурсию стоит выбрать. Спасибо большое Карену. Гид от Бога)) Очень интересно рассказал разные легенды, историю края. Экскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но

Ю Юдина Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.

Д Денис 5 городов за 1 день и купание в термальных источниках Чудесная экскурсия, особенно понравились местные легенды в душевном авторском изложении. Если хотите гида- друга- welcome!