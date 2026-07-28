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яблоки, кормили забавных и очень дружелюбных ослов, посетили водопад Девичьи слезы, Язык Троля, мертвый город, ущелье, озеро. В термы не поехали, так решили все участники группы, поэтому мы смогли чуть дольше провести время на всех локациях. Сделали красивые фото на память по всему маршруту, никто нас не торопил. Вкусный обед на вершине с видом на горы запомнится надолго. А также неожиданное поздравление и торт от гида было очень приятно получить, по случаю дня рождения) Огромное спасибо гиду Николаю за профессионализм и любовь к своей работе. Нам очень все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию.