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Незабываемая Верхняя Балкария: из Пятигорска в сердце Кавказа

Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.

Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
4.8
20 отзывов
Незабываемая Верхняя Балкария: из Пятигорска в сердце Кавказа
Незабываемая Верхняя Балкария: из Пятигорска в сердце Кавказа
Незабываемая Верхняя Балкария: из Пятигорска в сердце Кавказа

Описание экскурсии

  • Завтрак. Правильное начало путешествия должно быть вкусным. В одном из проверенных заведений остановимся и подкрепимся местными блюдами.
  • Балкарский Язык Тролля. Наша первая локация — ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников.
  • Голубое озеро. Далее в программе карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды. А также откроете тайны глубоких балкарских озёр.
  • Черекская теснина. Остановимся в живописном скалистом ущелье, где перестать фотографировать так же трудно, как на Языке Тролля. Вы оцените красоту теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель.
  • Руины аула и старинная башня. Впереди у нас покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 вв.
  • Термальные источники. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C.
  • Замок Шато-Эркен. В финале отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком, окружённым кавказским лесом. А в ясную погоду увидите Эльбрус.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
  • В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках.
  • Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
  • Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 500 ₽ с чел. за 1 час, завтрак/обед, вход на территорию замка Шато-Эркен— 100 ₽.
  • Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
  • Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
  • В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.

ежедневно в 07:00 и 07:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
2
1
1
Д
Потрясающие пейзажи 💫 Интересный рассказ гида.
Программа хорошо продумана, грамотно структурирована👍
Потрясающие пейзажи 💫 Интересный рассказ гида.
Потрясающие пейзажи 💫 Интересный рассказ гида.
Потрясающие пейзажи 💫 Интересный рассказ гида.
Потрясающие пейзажи 💫 Интересный рассказ гида.
Потрясающие пейзажи 💫 Интересный рассказ гида.
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ЕЛЕНА
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
Шикарный маршрут и Шикарный Гид
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Ю
Спасибо Вам за отличную оабоиу! Роман замечательный гид и рассказчик, и очень душевный человек. Экскурсия получилась насыщенная, красочная и интересная!
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Т
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас в назначенное время. Всю дорогу рассказывал интересные факты, историю про Кабардино-Балкарию. Купили по дороге
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яблоки, кормили забавных и очень дружелюбных ослов, посетили водопад Девичьи слезы, Язык Троля, мертвый город, ущелье, озеро. В термы не поехали, так решили все участники группы, поэтому мы смогли чуть дольше провести время на всех локациях. Сделали красивые фото на память по всему маршруту, никто нас не торопил. Вкусный обед на вершине с видом на горы запомнится надолго. А также неожиданное поздравление и торт от гида было очень приятно получить, по случаю дня рождения) Огромное спасибо гиду Николаю за профессионализм и любовь к своей работе. Нам очень все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию.

Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас+2
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
Доброго времени суток! Выбрали экскурсию Незабываемая Верхняя Балкария. Поездка прошла на Отлично. Гид Николай забрал нас
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Михаил
В целом по маршруту:
1. Замок Шато Экрен - место красивое, но требует развития. Обычная прогулка по парку 2. Голубое озеро - очень красивое место, но испорчено торговыми палатками 3. Термальные
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источники - доехали, посмотрели, уехали 4. Черекская теснина - первая жемчужина маршрута, классический Кавказ, очень красивое место 5. Балкарский Язык Тролля - это то место, ради которого стоит ехать! И не только из-за фотографий на самом языке, но и красивейших пейзажей. Черекеская теснина и Безенги - это лучшее на этом маршруте

В целом по маршруту:
В целом по маршруту:
В целом по маршруту:
В целом по маршруту:
В целом по маршруту:
В целом по маршруту:
В целом по маршруту:
В целом по маршруту:+1
В целом по маршруту:
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А
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в дороге прошло незаметно, подобралась отличная компания. Интересно рассказывал о локациях, интересовался нашими впечатлениями и желанием поесть/подольше остаться на локации. С погодой не угадаете, так что просто езжайте, это того стоит!!
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
Экскурсию проводил Бештау, все прошло супер! Вовремя забрал из отеля, чистый и удобный автомобиль, время в
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