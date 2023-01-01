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Описание
Изюминкой этого тура является прекрасная Адыгея. Но прежде чем мы растворимся в ее красоте, нас ожидают уютные городки Кавказских Минеральных Вод, красавец Эльбрус и запоминающаяся прогулка к Чегемским водопадам! За пять дней мы наберемся энергии гор, которой нам хватит до следующего путешествия!
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание в выбранном отеле в Пятигорске. В Адыгее все туристы живут в одном отеле в Майкопе.
Завтраки (если предусмотрены)
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
входные билеты
обеды и ужины
курортный сбор – 100 руб. /взр. /день
Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1400 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска – гостиница – 300 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, 1 раз в 2 недели, с марта по октябрь включительно
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в
Холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию
Ориентировочно с 12.3 до 13 часов. Точное время встречи с
Туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1
Неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой
Поступила заявка на тур.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на
Экскурсию по Пятигорску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на
Дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются
Не везде.
Последний день тура завершается ориентировочно в 23.00-00.00.
Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время
Выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий
Замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по
Программе отелей на равноценные
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