Очарование Адыгеи + Кавказ

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Очарование Адыгеи + Кавказ
Очарование Адыгеи + Кавказ
Очарование Адыгеи + Кавказ
Очарование Адыгеи + Кавказ
Очарование Адыгеи + Кавказ
Очарование Адыгеи + Кавказ

Что вас ожидает 🤩

  • Пятигорск
  • Железноводск
  • Приэльбрусье
  • Чегемское ущелье
  • Гуамское ущелье
  • Майкоп
  • Хаджохская теснина
  • Водопады Руфабго\
  • Азишская пещера
  • Плато Лаго-Наки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Изюминкой этого тура является прекрасная Адыгея. Но прежде чем мы растворимся в ее красоте, нас ожидают уютные городки Кавказских Минеральных Вод, красавец Эльбрус и запоминающаяся прогулка к Чегемским водопадам! За пять дней мы наберемся энергии гор, которой нам хватит до следующего путешествия!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в выбранном отеле в Пятигорске. В Адыгее все туристы живут в одном отеле в Майкопе.
  • Завтраки (если предусмотрены)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  •  входные билеты
  •  обеды и ужины
  •  курортный сбор – 100 руб. /взр. /день
  •  Трансфер аэропорт (ж/д вокзал) Минеральные Воды – Пятигорск – 1400 руб. /машина/в одну сторону ж/д вокзал Пятигорска – гостиница – 300 руб. /машина/в одну сторону
Место начала и завершения?
Пр-к Кирова 26, вход в Парк Цветник, г. Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, 1 раз в 2 недели, с марта по октябрь включительно
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Встреча с представителем туроператора в первый экскурсионный день в
  • Холе выбранной гостиницы с последующим выездом на экскурсию
  • Ориентировочно с 12.3 до 13 часов. Точное время встречи с
  • Туристами будет указано в программе с таймингом, высланной за 1
  • Неделю до начала тура на адрес электронной почты, с которой
  • Поступила заявка на тур.
  • Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на
  • Экскурсию по Пятигорску.
  • Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на
  • Дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются
  • Не везде.
  • Последний день тура завершается ориентировочно в 23.00-00.00.
  • Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.
  • Туристская компания «Ладья» оставляет за собой право менять время
  • Выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий
  • Замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по
  • Программе отелей на равноценные

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У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
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