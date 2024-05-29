Лермонтовские места – экскурсии в Пятигорске

Найдено 14 экскурсий в категории «Лермонтовские места» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
190 отзывов
Гора Кольцо и Медовые водопады: путешествие и история
Погрузитесь в атмосферу кавказской природы, исследуя исторические места, где бывал великий Лермонтов
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Ежедневно в 13:20
Сегодня в 13:20
Завтра в 13:20
1 300 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
371 отзыв
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900 за человека
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
В Железноводск - на склоны горы Железной
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
32 отзыва
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000 за человека
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 за всё до 6 чел.
Медовые водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
26 отзывов
Медовые водопады
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник, Четверг, Пятница, Суббота
Сегодня в 13:15
11 июня в 13:15
1 300 за человека
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
34 отзыва
3 в 1: обзорная по Кисловодску, гора Кольцо и Медовые водопады
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: Пятница, воскресенье в 08:20
Завтра в 08:20
16 июня в 08:20
2 200 за человека
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Незабываемый Пятигорск
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. Первая экскурсия была обзорная - четыре города на большом комфортабельном автобусе. С нами был эрудированный гид Александр. Рассказы Александра о городах и истории Кавказа воспринимались легко и интересно. Посетили Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Давали время для фото. Заезжали на обед в столовую. Пили воду с бюветов. А ещё очень вкусное Пятигорское мороженое. Экскурсия была насыщенной и интересной. Спасибо Александру за его подачу исторической информации о людях, зданиях и жизни на Кавказе. Процветания и роста вам!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
    Очень приятная, комфортная экскурсия. Минус - очень мало свободеного времени на каждой остановке, необходимо увеличить!
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
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    свой край эксперт. От него узнали очень много информации о всех городах. Интересно, информативно, не скучно. Очень повезло с погодой - настоящее лето. Остались только положительные эмоции и впечатления. Эта экскурсия - длительная, поэтому однозначно нужна удобная обувь и настрой на длительную ходьбу. Нам был предложен обед в г Кисловодск - адекватная цена и качество. . Транспорт - новый комфортабельный автобус. Однозночно рекомендую. 👍👍👍

  • Ш
    Шкиль
    15 мая 2024
    В Железноводск - на склоны горы Железной
    Увидели все, что хотели. Воду попробовали. Экскурсовод, Надежда Петровна, великолепна! Рассказывала очень артистично, доступно, информации море, позитива море, мы в восторге)
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
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    высшем уровне. Все чётко, в машине чистота. Аркадий помог выстроить поездку с учётом наших пожеланий по достопримечательностям и маршруту! В общем, очень рекомендуем Аркадия!

  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Прекрасный гид Татьяна: во всем чувствуется любовь к родному Пятигорску. Познавательно и вкусно, легко и ненавязчиво. Окончание экскурсионного дня -
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    ЛУЧШЕЕ! - в термальных ваннах, которые сняли усталость дня. Берём вторую экскурсию - хотим с этим гидом в Железноводск, в Ессентуки и закончить опять в Суворовских ваннах) Всем рекомендуем))

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Лермонтовские места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
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  1. Медовые водопады, Аликоновское ущелье и гора Кольцо
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Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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