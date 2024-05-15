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уютные курортные города. Видно, что администрация выделяет средства на реконструкцию и облагораживание вверенных им территорий. В городе Железноводск нам понравился центральный парк и особенно территория вокруг озера. В Пятигорске посетили большинство знаковых объектов, которые преимущественно связаны с М. Ю. Лермонтовым. Наш экскурсовод Юрий Михайлович интересно рассказал об истории Железноводска и Пятигорска и их достопримечательностях. К сожалению не удалось подняться на гору Машук, поскольку канатная дорога была закрыта на плановый ремонт. А так же в это время ещё не работали фонтаны, что не дало полноты картины, как должно выглядеть на самом деле. Значит приедем ещё раз, чтобы посмотреть на Машук и фонтаны🙂