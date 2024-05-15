Бештау – экскурсии в Пятигорске

Найдено 12 экскурсий в категории «Бештау» в Пятигорске, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Рассвет на горе Бештау
Начало: Мы забираем вас из дома в Пятигорске
Расписание: Каждый день за 2 часа до рассвета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 5 чел.
В Железноводск - на склоны горы Железной
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
32 отзыва
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000 за человека
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
14 отзывов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200 за человека
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Незабываемый Пятигорск
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ш
    Шкиль
    15 мая 2024
    В Железноводск - на склоны горы Железной
    Увидели все, что хотели. Воду попробовали. Экскурсовод, Надежда Петровна, великолепна! Рассказывала очень артистично, доступно, информации море, позитива море, мы в восторге)
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
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    высшем уровне. Все чётко, в машине чистота. Аркадий помог выстроить поездку с учётом наших пожеланий по достопримечательностям и маршруту! В общем, очень рекомендуем Аркадия!

  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
  • Е
    Еремина
    24 апреля 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    В апреле 2024 года выбрали экскурсию по самым красивым городам Кавказских минеральных вод - Пятигорску,Ессентуки,Кисловодску,Железноводску. Это была одна из познавательных
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    экскурсий в течение нашего визита в этот регион. Профессионализм гида Аркадия был отмечен всей нашей мини группой. Очень коммуникабельный, доброжелательный и эрудированный Аркадий открыл много интересного для нас. Благодарим!

  • Е
    Елена
    17 апреля 2024
    Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
    Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
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    воли, духа и тела. Хаски это просто чудо. Моей дочери (10 лет) Тони помог подняться почти на одном дыхании. Она в огромном восторге! Спасибо Вам Юрий и Артём за эти эмоции, виды, душевную компанию. Вы лучшие! Очень рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    11 апреля 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    У нас была обзорная экскурсия по городам Железноводск и Пятигорск. Экскурсией остались довольны. Порадовала и погода. Было солнечно и тепло. Достоинства:
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    уютные курортные города. Видно, что администрация выделяет средства на реконструкцию и облагораживание вверенных им территорий. В городе Железноводск нам понравился центральный парк и особенно территория вокруг озера. В Пятигорске посетили большинство знаковых объектов, которые преимущественно связаны с М. Ю. Лермонтовым. Наш экскурсовод Юрий Михайлович интересно рассказал об истории Железноводска и Пятигорска и их достопримечательностях. К сожалению не удалось подняться на гору Машук, поскольку канатная дорога была закрыта на плановый ремонт. А так же в это время ещё не работали фонтаны, что не дало полноты картины, как должно выглядеть на самом деле. Значит приедем ещё раз, чтобы посмотреть на Машук и фонтаны🙂

  • М
    Мария
    9 апреля 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    Аркадий очень приятный молодой человек. Мне с ним было спокойно и комфортно. Все посмотрели, обсудили. Внимательно реагировал на все мои пожелания. Я вполне довольна. Спасибо
  • А
    Анна
    9 апреля 2024
    Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
    Были на экскурсии с гидом Юрием Михайловичем. Посетили все заявленные локации и даже больше. Было очень удобно сразу с поезда отправиться в путешествие и получить представление о месте в которое приехали.
  • В
    Вера
    26 марта 2024
    Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
    Марина, спасибо огромное за эту прогулку. Марина очень интересно рассказывает, знакомит с традициями народов которые проживают на территории Кавказских минеральных вод, архитектурой города.
  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Бештау»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Рассвет на горе Бештау
  2. В Железноводск - на склоны горы Железной
  3. Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
  4. Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
  5. Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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