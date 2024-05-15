1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Рассвет на горе Бештау
Начало: Мы забираем вас из дома в Пятигорске
Расписание: Каждый день за 2 часа до рассвета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
В Железноводск - на склоны горы Железной
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По пятницам
14 июня в 14:15
21 июня в 14:15
1 000₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
12 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШкиль15 мая 2024Увидели все, что хотели. Воду попробовали. Экскурсовод, Надежда Петровна, великолепна! Рассказывала очень артистично, доступно, информации море, позитива море, мы в восторге)
- ООльга14 мая 2024За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
- ЕЕлена12 мая 2024Прекрасная познавательная экскурсия. Спасибо великолепному гиду, Юрию Михайловичу!
- ЕЕремина24 апреля 2024В апреле 2024 года выбрали экскурсию по самым красивым городам Кавказских минеральных вод - Пятигорску,Ессентуки,Кисловодску,Железноводску. Это была одна из познавательных
- ЕЕлена17 апреля 2024Это Потрясающе!!!! Такое восхождение, виды, эмоции нужно испытать каждому! Только не каждому может быть по силам. Это классная прокачка себя,
- ДДмитрий11 апреля 2024У нас была обзорная экскурсия по городам Железноводск и Пятигорск. Экскурсией остались довольны. Порадовала и погода. Было солнечно и тепло. Достоинства:
- ММария9 апреля 2024Аркадий очень приятный молодой человек. Мне с ним было спокойно и комфортно. Все посмотрели, обсудили. Внимательно реагировал на все мои пожелания. Я вполне довольна. Спасибо
- ААнна9 апреля 2024Были на экскурсии с гидом Юрием Михайловичем. Посетили все заявленные локации и даже больше. Было очень удобно сразу с поезда отправиться в путешествие и получить представление о месте в которое приехали.
- ВВера26 марта 2024Марина, спасибо огромное за эту прогулку. Марина очень интересно рассказывает, знакомит с традициями народов которые проживают на территории Кавказских минеральных вод, архитектурой города.
- ООльга10 марта 2024Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Бештау»
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