1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1650014 025₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ААнна29 мая 2024Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
- ВВера27 мая 2024Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
- ЕЕлена25 мая 2024Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
- ННаталия24 мая 2024Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
- ННаталья19 мая 2024Отличный водитель! Экстрим в ночи в пургу со снегопадом! Горы завораживают! Жаль, валенки не взяли!). Локаций много! Было 3 машины.
- ААйвар17 мая 2024Нашим гидом была Мария! Экскурсия прошла просто замечательно! Очень много красивых мест увидели, вкусно поели, много интересной информации узнали! Были в восторге! Советуем брать экскурсию, не пожалеете!
- ВВладимир14 мая 2024Понравилось все. Маршрут по достопримечательным местам Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Ессентуков. Наш гид Наталья увлекала нас своими рассказами и фактами так, что не заметили, как пролетел день. В общем, пятерка с плюсом.
- ООльга14 мая 2024За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Машук»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Гора Машук" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 900 до 14 025 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 910 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 12 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Гора Машук», 910 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август