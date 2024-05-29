Гора Машук – экскурсии в Пятигорске

Найдено 12 экскурсий в категории «Гора Машук» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
163 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
371 отзыв
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900 за человека
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
14 отзывов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200 за человека
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
скидка
15%
Индивидуальная
9 часов
12 отзывов
4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
1650014 025 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Незабываемый Пятигорск
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. Первая экскурсия была обзорная - четыре города на большом комфортабельном автобусе. С нами был эрудированный гид Александр. Рассказы Александра о городах и истории Кавказа воспринимались легко и интересно. Посетили Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Давали время для фото. Заезжали на обед в столовую. Пили воду с бюветов. А ещё очень вкусное Пятигорское мороженое. Экскурсия была насыщенной и интересной. Спасибо Александру за его подачу исторической информации о людях, зданиях и жизни на Кавказе. Процветания и роста вам!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
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    свой край эксперт. От него узнали очень много информации о всех городах. Интересно, информативно, не скучно. Очень повезло с погодой - настоящее лето. Остались только положительные эмоции и впечатления. Эта экскурсия - длительная, поэтому однозначно нужна удобная обувь и настрой на длительную ходьбу. Нам был предложен обед в г Кисловодск - адекватная цена и качество. . Транспорт - новый комфортабельный автобус. Однозночно рекомендую. 👍👍👍

  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
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    Все классные, но эта особенная. Красота природы, нетронутой человеком, завораживает. Плато Бермамыт я буду еще долго вспоминать и советовать своим друзьям там побывать! Благодарю! Одевайтесь теплее.

  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Отличный водитель! Экстрим в ночи в пургу со снегопадом! Горы завораживают! Жаль, валенки не взяли!). Локаций много! Было 3 машины.
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    Все водители супер! Наш Сергей самый лучший! Увидели все: и восход солнца, и туман, и облака, и капризный Эльбрус, побывали в зиме, спустились с гор в лето! Первый раз в горах, которые и близко и далеко….

  • А
    Айвар
    17 мая 2024
    4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
    Нашим гидом была Мария! Экскурсия прошла просто замечательно! Очень много красивых мест увидели, вкусно поели, много интересной информации узнали! Были в восторге! Советуем брать экскурсию, не пожалеете!
  • В
    Владимир
    14 мая 2024
    4 города Кавказских Минеральных Вод за один день
    Понравилось все. Маршрут по достопримечательным местам Пятигорска, Железноводска, Кисловодска, Ессентуков. Наш гид Наталья увлекала нас своими рассказами и фактами так, что не заметили, как пролетел день. В общем, пятерка с плюсом.
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
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    высшем уровне. Все чётко, в машине чистота. Аркадий помог выстроить поездку с учётом наших пожеланий по достопримечательностям и маршруту! В общем, очень рекомендуем Аркадия!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Гора Машук»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
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  1. Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
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  3. Обзорная экскурсия по Пятигорску
  4. Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
  5. Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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