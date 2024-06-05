🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 5 часов 37 отзывов Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк... от 4800 4 320 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 56 отзывов Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас Начало: В Пятигорске от 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 22 отзыва Восхождение на Бештау: приключение среди красот Пятигорска Приглашаем в увлекательное путешествие по склонам Бештау, где каждый шаг открывает новые великолепные виды и страницы истории Начало: У Второ-Афонского монастыря от 1 500 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 128 отзывов Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас Начало: У места вашего проживания в Пятигорске от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 5 часов 26 отзывов Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка 7 000 ₽ за всё до 3 чел.

🪂 На параплане Индивидуальная 4 часа 64 отзыва Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа Начало: В центре посёлка Юца 6 940 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 26 отзывов Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 64 отзыва Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске Начало: По договоренности от 3 998 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 23 отзыва Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ Начало: На ж/д станции Лермонтовская 3 330 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 5 часов 6 отзывов Восхождение на гору Бештау в мини-группе Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00 1 950 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 13 отзывов Христианские святыни Кавказа Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод Начало: От Вашего отеля в Пятигорске, Ессентуках и Минерал... 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Рассвет на горе Бештау Начало: Мы забираем вас из дома в Пятигорске Расписание: Каждый день за 2 часа до рассвета 6 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Закат на горе Бештау Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото Начало: Обговаривается индивидуально от 4 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 4 часа 4 отзыва Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места Начало: По договоренности 8 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау За 3 часа вернуться к себе и насладиться единением с природой Начало: Ж/д станция Лермонтовская 3 550 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 32 отзыва В Железноводск - на склоны горы Железной Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник Расписание: По пятницам 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 5% скидка Индивидуальная 8 часов 12 отзывов Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой Начало: По договоренности Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно. 11800 11 210 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов 1 отзыв Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день Начало: По договоренности 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов 4 отзыва Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы Начало: Пятигорск Расписание: Ежедневно 4 000 ₽ за человека

5% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 12900 12 255 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ Расписание: Ежедневно 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 5 часов 14 отзывов Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник Расписание: Вторник и воскресенье 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску Начало: По договоренности Расписание: По договоренности 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

10% скидка Индивидуальная 3 часа Незабываемый Пятигорск Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00 6850 6 165 ₽ за всё до 3 чел.