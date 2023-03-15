Канжол — самое высокое плато Кабардино-Балкарии, живописно расположенное между реками Малка и Баксан. С него вам откроется великолепный вид на двуглавый Эльбрус, бескрайние луга и величественные скалы. Я раскрою, почему название плато переводится с тюркского как «кровавая дорога» и какие значимые исторические события здесь происходили.
Вы полюбуетесь ярко-бирюзовыми карстовыми озерами, обрамленными бархатистыми холмами и душистыми альпийским лугами. А также увидите места, где снимали эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». Я расскажу, как и когда образовались озера, почему они так мало изучены и в чем секрет их поразительно чистой, но ледяной воды.