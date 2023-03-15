Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день

Полюбоваться бирюзовыми карстовыми озерами и подняться на плато с фантастическим горными видами

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Приглашаю истинных ценителей природы в однодневное путешествие к плато Канжол! На подготовленном джипе вы подниметесь на высоту почти 3000 метров — и, если повезет с погодой, будете вознаграждены роскошной панорамой седовласого Эльбруса. Кроме того, мы посетим горные ледяные озера Шадхурей. Это оазис нетронутой дикой природы, где вы сможете отдохнуть сердцем и душой.
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
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Описание

Что вас ожидает

Плато Канжол и лучший вид на Эльбрус

Канжол — самое высокое плато Кабардино-Балкарии, живописно расположенное между реками Малка и Баксан. С него вам откроется великолепный вид на двуглавый Эльбрус, бескрайние луга и величественные скалы. Я раскрою, почему название плато переводится с тюркского как «кровавая дорога» и какие значимые исторические события здесь происходили.

Озера Шадхурей

Вы полюбуетесь ярко-бирюзовыми карстовыми озерами, обрамленными бархатистыми холмами и душистыми альпийским лугами. А также увидите места, где снимали эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». Я расскажу, как и когда образовались озера, почему они так мало изучены и в чем секрет их поразительно чистой, но ледяной воды.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике. Транспорт включен в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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