Приглашаю истинных ценителей природы в однодневное путешествие к плато Канжол! На подготовленном джипе вы подниметесь на высоту почти 3000 метров — и, если повезет с погодой, будете вознаграждены роскошной панорамой седовласого Эльбруса. Кроме того, мы посетим горные ледяные озера Шадхурей. Это оазис нетронутой дикой природы, где вы сможете отдохнуть сердцем и душой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Плато Канжол и лучший вид на Эльбрус

Канжол — самое высокое плато Кабардино-Балкарии, живописно расположенное между реками Малка и Баксан. С него вам откроется великолепный вид на двуглавый Эльбрус, бескрайние луга и величественные скалы. Я раскрою, почему название плато переводится с тюркского как «кровавая дорога» и какие значимые исторические события здесь происходили.

Озера Шадхурей

Вы полюбуетесь ярко-бирюзовыми карстовыми озерами, обрамленными бархатистыми холмами и душистыми альпийским лугами. А также увидите места, где снимали эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». Я расскажу, как и когда образовались озера, почему они так мало изучены и в чем секрет их поразительно чистой, но ледяной воды.

Организационные детали