ежедневно в 08:00

Виктория

Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не только своего края,но и в целом истории.

Организация без вопросов.

Заезд к месту проживания.

до первой локации заезд в кафе (кто не успеет позавтракать),обед выбираете сами на Эльбрусе. обязательно берите с собой наличные,просто не работают терминалы.

не буду описывать свои эмоции от поездки,обязательно посетите Эльбрус с Виталием!