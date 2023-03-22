ежедневно в 08:00

⬜️ Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
⬜️ Пронесемся через мистический высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
⬜️ По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. А в прозрачной воде озера плавает форель — рыба-чистюля.
⬜️ У подножия Эльбруса повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом переодевается в ковер из луговых цветов.
⬜️ От Азау на Эльбрус по канатной дороге поднимемся до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.
⬜️ На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы продегустировать несколько видов минеральной воды. Или посетим ущелье Адыр-Су, где полюбуемся горной рекой и понаблюдаем за движением необычного автомобильного подъёмника.