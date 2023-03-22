ежедневно в 08:00

В составе мини-группы вас ждёт приключение по живописным высокогорным дорогам Кабардино-Балкарии. Проезжая под нависающими скалами Баксанского ущелья, мы сделаем остановку у малахитового озера Гижгит, а затем, поднимаясь всё выше и выше, окажемся у подножия Эльбруса. Прыгнем на канатную дорогу и отправимся на высоту 3870 метров, к одной из станций-вершин. Дышите глубже!

Описание

Что вас ожидает

Программа путешествия

⬜️ Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.

⬜️ Пронесемся через мистический высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.

⬜️ По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. А в прозрачной воде озера плавает форель — рыба-чистюля.

⬜️ У подножия Эльбруса повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом переодевается в ковер из луговых цветов.

⬜️ От Азау на Эльбрус по канатной дороге поднимемся до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.

⬜️ На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы продегустировать несколько видов минеральной воды. Или посетим ущелье Адыр-Су, где полюбуемся горной рекой и понаблюдаем за движением необычного автомобильного подъёмника.

Организационные детали

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

В зависимости от погодных условий (по согласованию с группой) маршрут программы может быть скорректирован

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате

Дополнительные расходы и подготовка к поездке