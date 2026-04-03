ежедневно в 08:00

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Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой

За один день доехать до вершины Эльбруса и зарядиться пейзажами Кавказа
В составе мини-группы вас ждёт путешествие по живописным высокогорным дорогам Кабардино-Балкарии.

Проезжая под нависающими скалами Баксанского ущелья, мы сделаем остановку у малахитового озера Гижгит, а затем, поднимаясь всё выше и выше, окажемся у подножия Эльбруса. Прыгнем на канатную дорогу и отправимся на высоту 3870 метров, к одной из станций-вершин. Дышите глубже!
4.9
79 отзывов
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой

Описание экскурсии

Программа путешествия

  • Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
  • Пронесёмся через мистический высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
  • По пути заедем к озеру Гижгит, который называют кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамлённой белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. А в прозрачной воде озера плавает форель — рыба-чистюля.
  • У подножия Эльбруса повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелёными островками елей, а летом переодевается в ковер из луговых цветов.
  • От Азау на Эльбрус по канатной дороге поднимемся до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.
  • На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы продегустировать несколько видов минеральной воды. Или посетим ущелье Адыр-Су, где полюбуемся горной рекой и понаблюдаем за движением необычного автомобильного подъёмника.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
  • В зависимости от погодных условий (по согласованию с группой) маршрут программы может быть скорректирован.
  • А горах погода переменчива — учитывайте это при планировании путешествия.
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении).
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате 25 000 ₽ (1-6 человек).

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней — 700-800 ₽ за чел. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Билет на канатную дорогу — 3200 ₽/стандартный билет, 2000 ₽/детский.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7460 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
4
4
3
2
2
1
1
Виктория
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не только своего края,но и в целом истории.
Организация без вопросов.
Заезд к месту проживания.
до первой локации заезд в кафе (кто не успеет позавтракать),обед выбираете сами на Эльбрусе. обязательно берите с собой наличные,просто не работают терминалы.
не буду описывать свои эмоции от поездки,обязательно посетите Эльбрус с Виталием!
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не
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М
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
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Д
Прекрасный гид Айказ, всем рекомендую, просто великолепно всё рассказывает, знает историю, даже что не пишут в интернете, отлично провели время, было весело, интересно и захватывающе 🌄😍💯
Прекрасный гид Айказ, всем рекомендую, просто великолепно всё рассказывает, знает историю, даже что не пишут в
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К
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
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Д
Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
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Н
Поездка понравилась. Абрек прекрасный рассказчик! Было интересно, красиво и комфортно!
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