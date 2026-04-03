ежедневно в 08:00

В составе мини-группы вас ждёт путешествие по живописным высокогорным дорогам Кабардино-Балкарии.
Проезжая под нависающими скалами Баксанского ущелья, мы сделаем остановку у малахитового озера Гижгит, а затем, поднимаясь всё выше и выше, окажемся у подножия Эльбруса. Прыгнем на канатную дорогу и отправимся на высоту 3870 метров, к одной из станций-вершин. Дышите глубже!
Проезжая под нависающими скалами Баксанского ущелья, мы сделаем остановку у малахитового озера Гижгит, а затем, поднимаясь всё выше и выше, окажемся у подножия Эльбруса. Прыгнем на канатную дорогу и отправимся на высоту 3870 метров, к одной из станций-вершин. Дышите глубже!
Описание экскурсии
Программа путешествия
- Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м. над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
- Пронесёмся через мистический высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
- По пути заедем к озеру Гижгит, который называют кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамлённой белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. А в прозрачной воде озера плавает форель — рыба-чистюля.
- У подножия Эльбруса повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелёными островками елей, а летом переодевается в ковер из луговых цветов.
- От Азау на Эльбрус по канатной дороге поднимемся до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.
- На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы продегустировать несколько видов минеральной воды. Или посетим ущелье Адыр-Су, где полюбуемся горной рекой и понаблюдаем за движением необычного автомобильного подъёмника.
Организационные детали
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.
- В зависимости от погодных условий (по согласованию с группой) маршрут программы может быть скорректирован.
- А горах погода переменчива — учитывайте это при планировании путешествия.
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении).
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате 25 000 ₽ (1-6 человек).
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
- Питание в кафе с кавказской кухней — 700-800 ₽ за чел. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Билет на канатную дорогу — 3200 ₽/стандартный билет, 2000 ₽/детский.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4670 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7460 туристов
Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа с 2020 года. Наш автопарк включает комфортные минивэны Mercedes и Toyota. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочу сказать Виталию огромное спасибо за такое великолепние путешествие! Прекрасный гид,обладает невероятной эрудицией и знанием не только своего края,но и в целом истории.
Организация без вопросов.
Заезд к месту проживания.
до первой локации заезд в кафе (кто не успеет позавтракать),обед выбираете сами на Эльбрусе. обязательно берите с собой наличные,просто не работают терминалы.
не буду описывать свои эмоции от поездки,обязательно посетите Эльбрус с Виталием!
Организация без вопросов.
Заезд к месту проживания.
до первой локации заезд в кафе (кто не успеет позавтракать),обед выбираете сами на Эльбрусе. обязательно берите с собой наличные,просто не работают терминалы.
не буду описывать свои эмоции от поездки,обязательно посетите Эльбрус с Виталием!
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М
Экскурсия просто класс!!! Рекомендую.👍🔥
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Д
Прекрасный гид Айказ, всем рекомендую, просто великолепно всё рассказывает, знает историю, даже что не пишут в интернете, отлично провели время, было весело, интересно и захватывающе 🌄😍💯
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К
Великолепная удалась поездка! Гид Виталий интересно рассказывал историю, быт местных жителей! Все было на 100 балов из 100! Спасибо!
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Д
Спасибо нашему гиду Сергею! Отличная экскурсия! Эльбрус супер!
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Н
Поездка понравилась. Абрек прекрасный рассказчик! Было интересно, красиво и комфортно!
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