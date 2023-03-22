ежедневно в 08:00

Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой

За один день доехать до вершины Эльбруса и зарядиться пейзажами Кавказа

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В составе мини-группы вас ждёт приключение по живописным высокогорным дорогам Кабардино-Балкарии.

Проезжая под нависающими скалами Баксанского ущелья, мы сделаем остановку у малахитового озера Гижгит, а затем, поднимаясь всё выше и выше, окажемся у подножия Эльбруса. Прыгнем на канатную дорогу и отправимся на высоту 3870 метров, к одной из станций-вершин. Дышите глубже!
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
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Описание

Что вас ожидает

Программа путешествия

⬜️ Жемчужиной Приэльбрусья является Баксанское ущелье. Мы прокатимся по асфальтированной высокогорной дороге, которая ведёт прямо к Эльбрусу (2500 м над уровнем моря). Над нами будут нависать стены из скал, а сбоку шуметь крупнейшая горная река — Баксан.
⬜️ Пронесемся через мистический высокогорный город Тырныауз, знаменитый своими вольфрамо-молибденовыми месторождениями.
⬜️ По пути заедем к озеру Гижгит, который называют Кавказским Байкалом. Вы полюбуетесь изумрудно-малахитовой гладью, обрамленной белыми берегами — абсолютно волшебный фон для фотографий. А в прозрачной воде озера плавает форель — рыба-чистюля.
⬜️ У подножия Эльбруса повстречаем туристический посёлок Азау. Это самая высокая обитаемая точка Приэльбрусья. Зимой она полностью покрыта снегом с небольшими темно-зелеными островками елей, а летом переодевается в ковер из луговых цветов.
⬜️ От Азау на Эльбрус по канатной дороге поднимемся до станции «Гара-Баши» на высоту 3780 м. На склоне увидим заснеженные вершины, горные перевалы и насладимся изумительными национальными лакомствами.
⬜️ На обратном пути мы заедем в Поляну Нарзанов, чтобы продегустировать несколько видов минеральной воды. Или посетим ущелье Адыр-Су, где полюбуемся горной рекой и понаблюдаем за движением необычного автомобильного подъёмника.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий (по согласованию с группой) маршрут программы может быть скорректирован
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней — 500 руб. /чел. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Билет на канатную дорогу — 1600 руб. /чел.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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