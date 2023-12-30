Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край
Приготовьтесь к захватывающему путешествию в легендарный посёлок Домбай.
Плюс этой поездки в том, что, помимо живописного места назначения — собственно Домбая, по дороге нас будут сопровождать чудесные виды, природные и исторические достопримечательности.
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древние храмы, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу — программа насыщенная!
Плюс этой поездки в том, что, помимо живописного места назначения — собственно Домбая, по дороге нас будут сопровождать чудесные виды, природные и исторические достопримечательности.
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древние храмы, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу — программа насыщенная!
Ближайшие даты:
30
дек
дек
31
дек
дек
1
янв
янв
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Дорога до первой остановки займёт 2–2,5 часа.
- Перевал Гум-Баши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Приготовьтесь к серпантину с затяжными поворотами на протяжении 10 км! Со смотровой площадки на вершине перевала, на высоте больше 2 км н. у. м., вы увидите Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом. И услышите местную легенду о горянке, покончившей с собой из-за любви.
- Сырные пещеры. Благодаря податливому песчанику, из которых состоят пещеры, они действительно напоминает пористый сыр. Вы сможете пролезть по ходам насквозь и сделать эффектные фото.
- Сентинский храм. Христианский храм, возведённый в 965 году. Эта древняя постройка удивляет своими византийскими формами, которые нечасто встречаются в горах Кавказа.
- Шоанинский храм. Ещё один старинный храм, датируемый концом 10 века. Расположен среди горных пейзажей, поэтому впечатляет как любителей архитектуры, так и ценителей природных видов.
- Озерo Кара-Кёль. Название водоема переводится как «чёрное», что вполне оправдано — визуально кажется, что вода в нём тёмная, хотя и очень чистая. Это объясняется присутствием в ней определенных органических вкраплений и редчайшего вида водорослей, живущих исключительно в ключевой воде. Вы полюбуетесь местом и узнаете больше об особенностях водоёма.
- Река Уллу-Муруджу. Эта горная речка с кристально чистой водой среди шикарного леса заставляет останавливаться путешественников — и мы не исключение. Насладимся красотой вокруг и наберём воды в дорогу.
- Посёлок Домбай. Здесь вы сможете подняться по канаткам на вершины, в том числе на гору Мусса-Ачитара. Отыщете местную достопримечательность — отель в форме летающей тарелки. И конечно, пообедаете в одном из кафе с кавказской кухней.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных джипах повышенной проходимости премиум-класса: Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и других
- Мы заберём вас из места вашего проживания в Пятигорске или другого города КМВ и после поездки привезём обратно
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Питание в кафе
- Подъём на канатной дороге (от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет, зависит от выбранного тарифа)
- Выездной пикник и фотосессия, детали и стоимость уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 67 туристов
Здравствуйте, дорогие гости на нашей гостеприимной Кавказской земле! Я, Марат, и моя команда гидов приветствуем вас и с удовольствием покажем вам наш величественный и неизведанный до конца край. Наш стаж работы более 12 лет. Круглый год занимаемся групповыми и индивидуальными джип-турами, показываем известные и нестандартные места. Ждем именно тебя!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Похожие туры из Пятигорска
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Пятигорска
Побывать в местах, где горные вершины целуют небо, а долины хранят тайны веков
у вашего отеля
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
46503 720₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
Посетить сердце Северного Кавказа и окружающие её живописные места
у вашего отеля
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Домбай и его живописные окрестности - в мини-группе
Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, Шоанинский храм, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу и горы, горы
у вашего отеля в КМВ
Завтра
1 янв
2 янв
3 янв
3 700₽ за человека