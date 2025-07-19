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По дороге чудес - в Домбай

Отправляйтесь в Домбай, где вас ждут горные пейзажи, исторические храмы и уникальные природные объекты. Увлекательное путешествие для всех
Приглашаем в захватывающее путешествие в Домбай. По дороге вас ждут живописные виды перевала Гумбаши, загадочные Сырные пещеры и древние храмы. Вы сможете насладиться красотой озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу. В Домбае поднимитесь на канатной дороге и отдохните в кафе с кавказской кухней. Путешествие на комфортабельных джипах сделает поездку ещё более приятной и безопасной
5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Живописные виды перевала Гумбаши
  • ⛪ Посещение древних храмов
  • 🧀 Исследование Сырных пещер
  • 🌊 Красота озера Кара-Кёль
  • 🚙 Комфортное путешествие на джипах
  • 🌄 Восхитительные виды Домбая

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для поездки в Домбай - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа Кавказа раскрывается во всей красе, а температура комфортна для путешествий. Весной и осенью также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой Домбай превращается в популярный горнолыжный курорт, что добавляет уникальности поездке.
Сейчас август — это идеальное время.
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай

Что можно увидеть

  • Перевал Гумбаши
  • Сырные пещеры
  • Сентинский храм
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай

Описание экскурсии

Дорога до первой остановки займёт 2–2,5 часа.

  • Перевал Гумбаши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Приготовьтесь к серпантину с затяжными поворотами на протяжении 10 км! Со смотровой площадки на вершине перевала, на высоте больше 2 км н. у. м., вы увидите Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом.
  • Сырные пещеры. Благодаря податливому песчанику, из которых состоят пещеры, они действительно напоминает пористый сыр. Вы сможете пролезть по ходам насквозь и сделать эффектные фото.
  • Сентинский храм. Христианский храм, возведённый в 965 году. Эта древняя постройка удивляет своими византийскими формами, которые нечасто встречаются в горах Кавказа.
  • Шоанинский храм. Ещё один старинный храм, датируемый концом 10 века. Расположен среди горных пейзажей, поэтому впечатляет как любителей архитектуры, так и ценителей природных видов.
  • Озерo Кара-Кёль. Название водоема переводится как «чёрное», что вполне оправдано — визуально кажется, что вода в нём тёмная, хотя и очень чистая.
  • Река Уллу-Муруджу. Эта горная речка с кристально чистой водой среди шикарного леса заставляет останавливаться путешественников — и мы не исключение. Насладимся красотой вокруг и наберём воды в дорогу.
  • Посёлок Домбай. Здесь вы сможете подняться по канаткам на вершины, в том числе на гору Мусса-Ачитара. Отыщете местную достопримечательность — отель в форме летающей тарелки. И конечно, пообедаете в одном из кафе с кавказской кухней.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
  • Поездка проходит на комфортабельных джипах повышенной проходимости премиум-класса: Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и других
  • Мы заберём вас из места вашего проживания в Пятигорске или другого города КМВ и после поездки привезём обратно
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Питание в кафе
  • Подъём на канатной дороге (от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет, зависит от выбранного тарифа)
  • Выездной пикник и фотосессия, детали и стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 167 туристов
Здравствуйте, дорогие гости на нашей гостеприимной Кавказской земле! Я, Марат, и моя команда приветствуем вас и с удовольствием покажем вам наш величественный и неизведанный до конца край. Наш стаж работы более 12 лет. Круглый год занимаемся групповыми и индивидуальными джип-турами, показываем известные и нестандартные места. Ждем именно тебя!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
А
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный человек. Хотелось полностью отпустить контроль над ситуацией и просто наслаждаться отдыхом, и нам это
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удалось. Марат, построил классный маршрут, учёл наши пожелания. В поездке нас сопровождала приятная музыка, очень вкусная еда и встречались дружелюбные люди. А какая невероятная дорога, на обратном пути даже удалось застать предзакатные горы. Поездка в самое сердце! Кавказ покорил своей красотой! Тот случай когда приехали на день, а решили остаться на неделю! Оставшиеся дни мы также решили провести в сопровождении Марата! Спасибо! ✨

Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный+2
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный
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Олеся
Дорога на Домбай - это действительно дорога чудес и красоты! После нее осталось море положительных эмоций!!!
Подъем по сырным пещерам- это что-то))), мы почувствовали себя исследователями и немного скалолазами. Другие группы
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просто смотрели снизу, но уверяю это совершенно не те впечатления.
Подъем на Домбай на терренкурах был комфортным и живописным. Такой красоты мы ещё не видели!
Особенно приятно, что нас не торопили, на каждой остановке было время вдоволь пофотографироваться и насладиться красотой.

Однозначно рекомендуем!

Дорога на Домбай - это действительно дорога чудес и красоты! После нее осталось море положительных эмоций!!!
Дорога на Домбай - это действительно дорога чудес и красоты! После нее осталось море положительных эмоций!!!
Дорога на Домбай - это действительно дорога чудес и красоты! После нее осталось море положительных эмоций!!!
Дорога на Домбай - это действительно дорога чудес и красоты! После нее осталось море положительных эмоций!!!
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А
С Маратом ездили на Домбай. Отличная экскурсия, про сами места писать не буду, горы есть горы, в них можно только влюбиться)!
Марат отличный сопровождающий и интересный рассказчик, чувствуется, что знает и
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любит свой родной край! Показал интересные места по дороге, рассказал, где и что можно еще посмотреть. Воспользовавшись его советами, мы провели незабываемый отдых!
На самом Домбае подсказал про подъемник (что подниматься вверх нужно на старом, открытом, тогда можно будет рассмотреть всю красоту, а вот уже спуститься можно в кабинке, там и тепло и быстро, если устали уже гулять), везде нас проводил, был очень внимателен к нашим пожеланиям и вопросам. В маршруте экскурсии предусмотрены завтрак и обед в красивых и вкусных местах. Необходимо отметить, что при себе нужно иметь наличку, карты не везде принимают (стоимость подъемника и завтраков-обедов в стоимость экскурсии, понятно, не входит).
Отдельное спасибо за комфортное передвижение) С нами был ребенок 9 лет, было безопасно и очень удобно.
Однозначно советуем довериться Марату и его команде!

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Юлия
Отличная поездка даже в непогоду) Домбай прекрасен в дождь и холодная осенняя свежесть не останавливает на пути к красотам этого края) Главное вокруг нас! Это и горные вершины, стремящиеся примерить
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облака, как шляпы. . звенящий от чистоты и прозрачности воздух, захватывающие дух повороты дороги). История места, исторические события и тд…. Здесь Вам это не понадобится! Не до этого! Опытный, грамотный водитель, который учтет все Ваши пожелания, позаботиться о Вашем комфорте и безопасности поездки, вот что Вам нужно! Искренне рекомендуем эту поездку с Маратом. (вопросы ему в процессе поездки про выбор кафе для обеда, другие маршруты, сувениры домой и тд будут очень актуальны).

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О
Большая благодарность Марату за путешествие на Домбай, прекрасный, комфортный автомобиль, потрясающий маршрут и очень интересная информация по маршруту. Мы очень довольны поездкой, это была индивидуальная экскурсия и оно того стоило))) однозначно рекомендуем!!!! Марату процветания ♥️
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Е
Очень понравились все экскурсии, предложенные Маратом - Джилы-Су, Бермамыт и Домбай! Все вовремя, четко, комфортно и безопасно! По красоте и впечатлениям от увиденного на 10 из 10!
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