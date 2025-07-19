Приглашаем в захватывающее путешествие в Домбай. По дороге вас ждут живописные виды перевала Гумбаши, загадочные Сырные пещеры и древние храмы. Вы сможете насладиться красотой озера Кара-Кёль и реки Уллу-Муруджу. В Домбае поднимитесь на канатной дороге и отдохните в кафе с кавказской кухней. Путешествие на комфортабельных джипах сделает поездку ещё более приятной и безопасной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Живописные виды перевала Гумбаши
- ⛪ Посещение древних храмов
- 🧀 Исследование Сырных пещер
- 🌊 Красота озера Кара-Кёль
- 🚙 Комфортное путешествие на джипах
- 🌄 Восхитительные виды Домбая
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для поездки в Домбай - с июня по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время природа Кавказа раскрывается во всей красе, а температура комфортна для путешествий. Весной и осенью также можно насладиться поездкой, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой Домбай превращается в популярный горнолыжный курорт, что добавляет уникальности поездке.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Гумбаши
- Сырные пещеры
- Сентинский храм
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Описание экскурсии
Дорога до первой остановки займёт 2–2,5 часа.
- Перевал Гумбаши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Приготовьтесь к серпантину с затяжными поворотами на протяжении 10 км! Со смотровой площадки на вершине перевала, на высоте больше 2 км н. у. м., вы увидите Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом.
- Сырные пещеры. Благодаря податливому песчанику, из которых состоят пещеры, они действительно напоминает пористый сыр. Вы сможете пролезть по ходам насквозь и сделать эффектные фото.
- Сентинский храм. Христианский храм, возведённый в 965 году. Эта древняя постройка удивляет своими византийскими формами, которые нечасто встречаются в горах Кавказа.
- Шоанинский храм. Ещё один старинный храм, датируемый концом 10 века. Расположен среди горных пейзажей, поэтому впечатляет как любителей архитектуры, так и ценителей природных видов.
- Озерo Кара-Кёль. Название водоема переводится как «чёрное», что вполне оправдано — визуально кажется, что вода в нём тёмная, хотя и очень чистая.
- Река Уллу-Муруджу. Эта горная речка с кристально чистой водой среди шикарного леса заставляет останавливаться путешественников — и мы не исключение. Насладимся красотой вокруг и наберём воды в дорогу.
- Посёлок Домбай. Здесь вы сможете подняться по канаткам на вершины, в том числе на гору Мусса-Ачитара. Отыщете местную достопримечательность — отель в форме летающей тарелки. И конечно, пообедаете в одном из кафе с кавказской кухней.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка по красивым местам в компании водителя-сопровождающего
- Поездка проходит на комфортабельных джипах повышенной проходимости премиум-класса: Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и других
- Мы заберём вас из места вашего проживания в Пятигорске или другого города КМВ и после поездки привезём обратно
- С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Питание в кафе
- Подъём на канатной дороге (от 900 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 700 руб. до 1700 руб. /льготный билет, зависит от выбранного тарифа)
- Выездной пикник и фотосессия, детали и стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марат — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 167 туристов
Здравствуйте, дорогие гости на нашей гостеприимной Кавказской земле! Я, Марат, и моя команда приветствуем вас и с удовольствием покажем вам наш величественный и неизведанный до конца край. Наш стаж работы более 12 лет. Круглый год занимаемся групповыми и индивидуальными джип-турами, показываем известные и нестандартные места. Ждем именно тебя!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Сегодня состоялась незабываемая поездка в прекрасный Домбай. Огромное спасибо, Марату, нашему гиду, очень внимательный и тактичный человек. Хотелось полностью отпустить контроль над ситуацией и просто наслаждаться отдыхом, и нам это
+2
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Дорога на Домбай - это действительно дорога чудес и красоты! После нее осталось море положительных эмоций!!!
Подъем по сырным пещерам- это что-то))), мы почувствовали себя исследователями и немного скалолазами. Другие группы
Подъем по сырным пещерам- это что-то))), мы почувствовали себя исследователями и немного скалолазами. Другие группы
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А
С Маратом ездили на Домбай. Отличная экскурсия, про сами места писать не буду, горы есть горы, в них можно только влюбиться)!
Марат отличный сопровождающий и интересный рассказчик, чувствуется, что знает и
Марат отличный сопровождающий и интересный рассказчик, чувствуется, что знает и
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Отличная поездка даже в непогоду) Домбай прекрасен в дождь и холодная осенняя свежесть не останавливает на пути к красотам этого края) Главное вокруг нас! Это и горные вершины, стремящиеся примерить
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О
Большая благодарность Марату за путешествие на Домбай, прекрасный, комфортный автомобиль, потрясающий маршрут и очень интересная информация по маршруту. Мы очень довольны поездкой, это была индивидуальная экскурсия и оно того стоило))) однозначно рекомендуем!!!! Марату процветания ♥️
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Е
Очень понравились все экскурсии, предложенные Маратом - Джилы-Су, Бермамыт и Домбай! Все вовремя, четко, комфортно и безопасно! По красоте и впечатлениям от увиденного на 10 из 10!
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