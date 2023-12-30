По дороге чудес - в Домбай
Индивидуальная экскурсия в Пятигорске

Красивое и комфортное путешествие на джипе премиум-класса в горный край

Приготовьтесь к захватывающему путешествию в легендарный посёлок Домбай.

Плюс этой поездки в том, что, помимо живописного места назначения — собственно Домбая, по дороге нас будут сопровождать чудесные виды, природные и исторические достопримечательности.

Перевал Гум-Баши, Сырные пещеры, древние храмы, озеро Кара-Кёль, река Уллу-Муруджу — программа насыщенная!
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
По дороге чудес - в Домбай
Ближайшие даты:
30
дек
31
дек
1
янв
2
янв
3
янв
4
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даты

Описание

Что вас ожидает

Дорога до первой остановки займёт 2–2,5 часа.

  • Перевал Гум-Баши. Самый высокогорный перевал в России, через который проходит очень живописная дорога. Приготовьтесь к серпантину с затяжными поворотами на протяжении 10 км! Со смотровой площадки на вершине перевала, на высоте больше 2 км н. у. м., вы увидите Кавказский хребет с его главным украшением — двуглавым Эльбрусом. И услышите местную легенду о горянке, покончившей с собой из-за любви.
  • Сырные пещеры. Благодаря податливому песчанику, из которых состоят пещеры, они действительно напоминает пористый сыр. Вы сможете пролезть по ходам насквозь и сделать эффектные фото.
  • Сентинский храм. Христианский храм, возведённый в 965 году. Эта древняя постройка удивляет своими византийскими формами, которые нечасто встречаются в горах Кавказа.
  • Шоанинский храм. Ещё один старинный храм, датируемый концом 10 века. Расположен среди горных пейзажей, поэтому впечатляет как любителей архитектуры, так и ценителей природных видов.
  • Озерo Кара-Кёль. Название водоема переводится как «чёрное», что вполне оправдано — визуально кажется, что вода в нём тёмная, хотя и очень чистая. Это объясняется присутствием в ней определенных органических вкраплений и редчайшего вида водорослей, живущих исключительно в ключевой воде. Вы полюбуетесь местом и узнаете больше об особенностях водоёма.
  • Река Уллу-Муруджу. Эта горная речка с кристально чистой водой среди шикарного леса заставляет останавливаться путешественников — и мы не исключение. Насладимся красотой вокруг и наберём воды в дорогу.
  • Посёлок Домбай. Здесь вы сможете подняться по канаткам на вершины, в том числе на гору Мусса-Ачитара. Отыщете местную достопримечательность — отель в форме летающей тарелки. И конечно, пообедаете в одном из кафе с кавказской кухней.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных джипах повышенной проходимости премиум-класса: Jeep Grand Cherokee, Toyota, Nissan, Porsche и других
  • Мы заберём вас из места вашего проживания в Пятигорске или другого города КМВ и после поездки привезём обратно
  • С вами буду я или другой гид-водитель из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Питание в кафе
  • Подъём на канатной дороге (от 800 руб. до 2000 руб. /стандартный билет и от 600 руб. до 1500 руб. /льготный билет, зависит от выбранного тарифа)
  • Выездной пикник и фотосессия, детали и стоимость уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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