Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит

Из Пятигорска на Эльбрус: групповой тур в мини-группе с посещением озера Гижгит

4.9
16 отзывов
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Ответы на вопросы
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы, ее высота составляет 5642 метров. Многие мечтают покорить эту вершину. Мелькали ли у вас такие же мысли? Я помогу исполнить вашу мечту. Конечно же, мы не профессиональные скалолазы — для вас я подготовил прогулку по Приэльбрусью. Вы увидите всю красоту знаменитого пятитысячника и поднимитесь на высоту 3800 метров!
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Эльбрус
  • Озеро Гижгит
  • Баксанское ущелье
  • Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Увидеть и побывать на Эльбрусе - мечта многих, поэтому данный тур навсегда останется в Вашей памяти! Наш путь к Эльбрусу будет проходить через Кабардино-Балкарию. Вы узнаете об истории местных народов, их традициях, современной жизни. Также гид поделится с вами интересными фактами и историей восхождений на гору Эльбрус. Мы проедем через поляну Нарзанов, где минеральные источники бьют прямо из-под земли.
  • Чтобы прочувствовать дух гор и ощутить мощь Эльбруса, Вы можете подняться на канатной дороге на высоту 3800 м. (оттуда можно подняться на снегоходах еще выше на высоту 4300 м). После спуска мы отправимся к озеру Гижгит —озеру с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета.

Важная информация:

Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.

Ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
Что не входит
  • Подъем по канатной дороге и питание оплачиваются отдельно
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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1
Н
19 сен 2022
Путешествие понравилось. Водитель и экскурсовод Алексей интересно показал и рассказал. Машина уаз патриот с кондиционером. Забрали от дома и туда же вернули. Все красиво: озеро, ущелье, реки, прекрасен Эльбрус. На все хватило времени: поесть, посмотреть, погулять. Рекомендую. Спасибо.
О
7 мая 2022
Н
14 мар 2022
Хотя было очень холодно, это не помешала получить массу удовольствия. Спасибо все очень понравилось
И
3 мар 2022
А
26 фев 2022
Замечательная экскурсия - оставит яркие впечатления от природы и колорита Кавказа!
М
25 фев 2022
А
17 фев 2022
Для идеального путешествия нужны 3 вещи: великолепная погода (это вопрос к удаче), дружная компания (это вопрос к вашему окружению) и великолепный гид. Все сложилось как нельзя лучше. Спасибо большое Артёму за приключение: живописные места, истории и атмосферу! Смех, улыбки и радость! 12 часов прошли очень быстро и расставаться не хотелось. Спасибо большое, обязательно вернёмся к Артёму в мае:)
Р
16 фев 2022
Д
16 фев 2022
С
26 янв 2022
I
18 янв 2022
Е
10 янв 2022
Отличная экскурсия, посетили озеро Гиджит и Эльбрус.
Н
15 дек 2021
Обратная связь 5+, Отличный экскурсовод, экскурсия бомба
В
15 дек 2021
Д
7 дек 2021
Были с подругой на этой экскурсии в начале декабря. По дороге к Эльбрусу открываются очень живописные виды, смотришь в окно просто не отрываясь. Жаль, что подъёмник был закрыт из-за плохой погоды накануне, но даже в этой ситуации нашёлся выход - удалось подняться на соседнюю вершину, откуда открывался потрясающий вид на Эльбрус. Озеро так же впечатлило красотой. В общем советую! Для одного дня экскурсия просто замечательная и насыщенная.
Ещё 1 отзыв

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