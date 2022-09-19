Были с подругой на этой экскурсии в начале декабря. По дороге к Эльбрусу открываются очень живописные виды, смотришь в окно просто не отрываясь. Жаль, что подъёмник был закрыт из-за плохой погоды накануне, но даже в этой ситуации нашёлся выход - удалось подняться на соседнюю вершину, откуда открывался потрясающий вид на Эльбрус. Озеро так же впечатлило красотой. В общем советую! Для одного дня экскурсия просто замечательная и насыщенная.