Из Пятигорска на Эльбрус: групповой тур в мини-группе с посещением озера Гижгит
Эльбрус — самая высокая гора России и Европы, ее высота составляет 5642 метров. Многие мечтают покорить эту вершину. Мелькали ли у вас такие же мысли? Я помогу исполнить вашу мечту. Конечно же, мы не профессиональные скалолазы — для вас я подготовил прогулку по Приэльбрусью. Вы увидите всю красоту знаменитого пятитысячника и поднимитесь на высоту 3800 метров!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Эльбрус
- Озеро Гижгит
- Баксанское ущелье
- Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Увидеть и побывать на Эльбрусе - мечта многих, поэтому данный тур навсегда останется в Вашей памяти! Наш путь к Эльбрусу будет проходить через Кабардино-Балкарию. Вы узнаете об истории местных народов, их традициях, современной жизни. Также гид поделится с вами интересными фактами и историей восхождений на гору Эльбрус. Мы проедем через поляну Нарзанов, где минеральные источники бьют прямо из-под земли.
- Чтобы прочувствовать дух гор и ощутить мощь Эльбруса, Вы можете подняться на канатной дороге на высоту 3800 м. (оттуда можно подняться на снегоходах еще выше на высоту 4300 м). После спуска мы отправимся к озеру Гижгит —озеру с кристально чистой водой насыщенного бирюзового цвета.
Важная информация:Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду, в горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду.
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт и услуги гида на протяжении всего маршрута
- Что не входит
- Подъем по канатной дороге и питание оплачиваются отдельно
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00Экскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Не забудьте взять паспорт. Наденьте удобную обувь и одежду
- В горах непредсказуемая погода — возьмите тёплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья Ч
19 сен 2022
Путешествие понравилось. Водитель и экскурсовод Алексей интересно показал и рассказал. Машина уаз патриот с кондиционером. Забрали от дома и туда же вернули. Все красиво: озеро, ущелье, реки, прекрасен Эльбрус. На все хватило времени: поесть, посмотреть, погулять. Рекомендую. Спасибо.
О
Олеся Лисовская
7 мая 2022
Н
Наталья Максимова
14 мар 2022
Хотя было очень холодно, это не помешала получить массу удовольствия. Спасибо все очень понравилось
И
Ирина
3 мар 2022
А
Анна Березина
26 фев 2022
Замечательная экскурсия - оставит яркие впечатления от природы и колорита Кавказа!
М
Маестрелли Анна Леонидовна
25 фев 2022
А
Анастасия Карягина
17 фев 2022
Для идеального путешествия нужны 3 вещи: великолепная погода (это вопрос к удаче), дружная компания (это вопрос к вашему окружению) и великолепный гид. Все сложилось как нельзя лучше. Спасибо большое Артёму за приключение: живописные места, истории и атмосферу! Смех, улыбки и радость! 12 часов прошли очень быстро и расставаться не хотелось. Спасибо большое, обязательно вернёмся к Артёму в мае:)
Р
Романов Александр Александрович
16 фев 2022
Д
Диана Меркулова
16 фев 2022
С
Станислав Рыбаков
26 янв 2022
I
I.zyamil
18 янв 2022
Е
Елена
10 янв 2022
Отличная экскурсия, посетили озеро Гиджит и Эльбрус.
Н
Наталья Новак
15 дек 2021
Обратная связь 5+, Отличный экскурсовод, экскурсия бомба
В
Вячеслав Хилинский
15 дек 2021
Д
Дроздова Любовь
7 дек 2021
Были с подругой на этой экскурсии в начале декабря. По дороге к Эльбрусу открываются очень живописные виды, смотришь в окно просто не отрываясь. Жаль, что подъёмник был закрыт из-за плохой погоды накануне, но даже в этой ситуации нашёлся выход - удалось подняться на соседнюю вершину, откуда открывался потрясающий вид на Эльбрус. Озеро так же впечатлило красотой. В общем советую! Для одного дня экскурсия просто замечательная и насыщенная.
Ещё 1 отзыв
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