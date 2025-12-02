Вы увидите Пятигорск многослойным и полным историй.
Взглянете на дом, где Лермонтов провёл свои последние дни, прогуляетесь у озера Провал, где Остап Бендер взимал плату за проход в романе «12 стульев», осмотрите загадочную дачу Эльзы и погрузитесь в местные легенды. Полюбуетесь горными панорамами и завершите прогулку в исторической кофейне с особой атмосферой.
Взглянете на дом, где Лермонтов провёл свои последние дни, прогуляетесь у озера Провал, где Остап Бендер взимал плату за проход в романе «12 стульев», осмотрите загадочную дачу Эльзы и погрузитесь в местные легенды. Полюбуетесь горными панорамами и завершите прогулку в исторической кофейне с особой атмосферой.
Описание аудиогида
- Парк «Цветник» — вы прогуляетесь по историческому парку 19 века с аллеями, фонтанами и зелёными зонами.
- Провал — спуститесь к знаменитому голубому озеру в карстовой воронке и услышите легенды о Михаиле Лермонтове.
- Вечный огонь — остановитесь у мемориала в честь героев Великой Отечественной войны.
- Дом Эльзы — узнаете историю загадочной дачи и её хозяйки.
- Бесстыжие ванны (бани Ермолова) — осмотрите старинный комплекс с необычной архитектурой.
- Китайская беседка — окажетесь у декоративной постройки в восточном стиле.
- Ставропольский театр оперетты — задержитесь у одного из культурных центров города.
- Лермонтовская галерея — полюбуетесь ажурной постройкой, посвящённой жизни и творчеству поэта.
- Кофейня Гукасовa — финал экскурсии в атмосферном месте, где когда-то собиралась творческая элита Пятигорска.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вечного огоня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пятигорске
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск - душевная поездка с местным жителем
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
14 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу
Пятигорск открывает путь к Эльбрусу - высочайшей точке Европы. Вдохновляющие виды, местная кухня и незабываемые моменты ждут вас
Начало: По договоренности в регионе КМВ
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
1 дек в 10:00
2 дек в 10:00
9800 ₽ за всё до 4 чел.