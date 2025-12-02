Мои заказы

Пятигорск: аудиопрогулка по курортной жемчужине Кавказа

Открыть богатую историю города - в своём темпе без гида
Вы увидите Пятигорск многослойным и полным историй.

Взглянете на дом, где Лермонтов провёл свои последние дни, прогуляетесь у озера Провал, где Остап Бендер взимал плату за проход в романе «12 стульев», осмотрите загадочную дачу Эльзы и погрузитесь в местные легенды. Полюбуетесь горными панорамами и завершите прогулку в исторической кофейне с особой атмосферой.
Описание аудиогида

  • Парк «Цветник» — вы прогуляетесь по историческому парку 19 века с аллеями, фонтанами и зелёными зонами.
  • Провал — спуститесь к знаменитому голубому озеру в карстовой воронке и услышите легенды о Михаиле Лермонтове.
  • Вечный огонь — остановитесь у мемориала в честь героев Великой Отечественной войны.
  • Дом Эльзы — узнаете историю загадочной дачи и её хозяйки.
  • Бесстыжие ванны (бани Ермолова) — осмотрите старинный комплекс с необычной архитектурой.
  • Китайская беседка — окажетесь у декоративной постройки в восточном стиле.
  • Ставропольский театр оперетты — задержитесь у одного из культурных центров города.
  • Лермонтовская галерея — полюбуетесь ажурной постройкой, посвящённой жизни и творчеству поэта.
  • Кофейня Гукасовa — финал экскурсии в атмосферном месте, где когда-то собиралась творческая элита Пятигорска.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание.
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Вечного огоня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Пятигорске
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

