Д Дарья Сердце города: тайны Пятигорского некрополя Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!

Н Надежда 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки читать дальше кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,

Г Галина По лермонтовским местам Пятигорска читать дальше мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!! Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что

Г Галина 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки читать дальше но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте. Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,

А Анна Литературный флёр Пятигорска: прогулка в мини-группе То что надо: обзорно, интересные исторические подробности, маршрут лёгкий.

И Илья По лермонтовским местам Пятигорска Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!

A Anna Старинный Пятигорск Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!

Е Евгений 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки Все отлично! Гид - профи! Водитель - ас! Автобус удобный! Маршрут не сложный, но будьте готовы прошагать примерно 20 000 шагов!) Но это того стоит!

О Ольга Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом Евгения лучший гид по достопримечательностям г. Пятигорска. Время пролетело незаметно,было действительно интересно. Евгения очень грамотный рассказчик,знает досконально историю города,очень лаконично ведёт рассказ,слушаешь с удовольствием обо всех событиях и героях,которые были связаны с городом. Рекомендую от души,,получите массу приятных впечатлений 👍👍👍🔥🔥🔥