Приглашаем на экскурсию по местам, связанным с жизнью и творчеством Михаила Юрьевича Лермонтова в Пятигорске.
Вы узнаете о ключевых событиях в жизни поэта, увидите дома и усадьбы, где он жил и работал, и увидите место дуэли Лермонтова.
Описание экскурсииЭта экскурсия позволит по-новому взглянуть на Пятигорск — глазами Михаила Юрьевича Лермонтова. Вы откроете для себя места, где поэт черпал вдохновение, и узнаете, как город повлиял на его творчество. Вас ждёт не просто прогулка по историческим местам, а настоящее погружение в атмосферу XIX века. Вы посетите основные места, связанные с жизнью Лермонтова, услышите увлекательные истории о его пребывании в Пятигорске и узнаете факты, о которых знают не все. Эта экскурсия — возможность не только познакомиться с Лермонтовскими местами, но и глубже понять его творчество, увидеть, как природа и архитектура Пятигорска отражались в его стихах и прозе. Вы сможете представить себя на месте поэта, ощутить его вдохновение и, возможно, открыть для себя новые грани его таланта.
Понедельник, среда, пятница в 09:00 или в 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место дуэли Лермонтова
- Озеро «Провалъ»
- Эолова Арфа
- Емануелевский парк
- Елизаветинская галерея
- Китайская беседка
- Статуя Орла
- Грот Дианы
- Лермонтовские ванны
- Цветник
- Здание Ресторации
- Первый памятник Лермонтову
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 23
Завершение: Г. Пятигорск, место Дуэли Лермонтова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
