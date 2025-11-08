Мои заказы

Пятигорск: романтика Лермонтова и красота Кавказа

Вас ждет насыщенная экскурсия по Пятигорску, на которой переплетутся история, литература и великолепная природа Кавказа.

Вы посетите мистическое озеро Провал, легендарную Эолову арфу и ощутите дух эпохи Лермонтова в Емануелевском парке и гроте поэта. Вас также ждут старинные галереи, живописные парки и уникальные памятники.
Описание экскурсии

Пятигорск — идеальное место для путешественников, стремящихся насладиться историческими достопримечательностями и природными красотами. Этот город дарит незабываемые впечатления и расширяет кругозор. Вы окунетесь в атмосферу творчества и узнаете о связи Пятигорска с жизнью и работой Михаила Лермонтова, посетите места, связанные с его пребыванием в городе, и ощутите дух его произведений. Вас ждет погружение в историю и искусство. Вы увидите:
  • озеро Провал и знаменитые «Бесстыжие ванны». Один из символов города — мистическое озеро в глубине горы, известное прозрачной водой и лечебными свойствами. Рядом находится знаменитый природный источник с горячим сернистым бассейном, открытый круглый год;
  • беседку «Эолова арфа» — знаменитую ротонду на горе Машук и небольшую смотровую площадку с захватывающим видом на вершины Кавказского хребта и легендарный Эльбрус;
  • Емануелевский парк — территория живой истории и вдохновения. Статуи героев лермонтовских произведений напоминают о судьбах и страстях романа «Герой нашего времени»;
  • грот Лермонтова — дань уважения великому русскому поэту;
  • Академическую галерею — сооружение XIX века, которое предназначалось для принятия минеральной воды и встреч «водяного» общества;
  • Китайскую беседку и скульптуру Орла — здесь экзотика Востока встречает суровую мощь Кавказа;
  • утопающие в зелени парк «Цветник» и грот Дианы;
  • здание первых каменных ванн Пятигорска — старинный корпус, предназначенный для приёма ванн с минеральной водой. Является старейшим сооружением подобного типа в стране;
  • Лермонтовскую галерею — шедевр городской архитектуры;
  • кофейню А. А. Гукасова;
  • Ресторацию — культовую точку питания, ассоциируемую с элитными обществами и светскими сборищами прошлых столетий.
  • Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России — место, посвященное великому русскому поэту Михаилу Лермонтову, где можно ощутить дух его произведений и узнать больше о его жизни. Пятигорск — это не только история и культура, но и возможность отдохнуть на природе, насладиться свежим воздухом и красивыми видами. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все тайны и красоты города-курорта! Важная информация: Озеро Провал закрыто для посещения по понедельникам (кроме праздничных дней). Обязательно наличие удобной обуви.

В понедельник озеро Провал закрыто для посещения

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Провал
Завершение: Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник озеро Провал закрыто для посещения
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Озеро Провал закрыто для посещения по понедельникам (кроме праздничных дней)
  • Обязательно наличие удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

З
Зураб
8 ноя 2025
Экскурсия, проведенная гидом Светланой, очень понравилась. Рассказ гида последовательный, не сбивчивый. На возникающие вопросы отвечает доходчиво, да ещё и с пояснениями. Незаметно пролетело время, отведённое на экскурсию. А ещё, во
читать дальше

время экскурсии, гид не смотрела на часы, не ждала окончания времени. От всего вышеперечисленного на душе организовался праздник, и мы с женой влюбились в Пятигорск, и по-новому увидели Лермонтова. Спасибо гиду, уверен, самому лучшему! Здоровья, Вам, Светлана!

Входит в следующие категории Пятигорска

