Вас ждет насыщенная экскурсия по Пятигорску, на которой переплетутся история, литература и великолепная природа Кавказа.
Вы посетите мистическое озеро Провал, легендарную Эолову арфу и ощутите дух эпохи Лермонтова в Емануелевском парке и гроте поэта. Вас также ждут старинные галереи, живописные парки и уникальные памятники.
Вы посетите мистическое озеро Провал, легендарную Эолову арфу и ощутите дух эпохи Лермонтова в Емануелевском парке и гроте поэта. Вас также ждут старинные галереи, живописные парки и уникальные памятники.
Описание экскурсииПятигорск — идеальное место для путешественников, стремящихся насладиться историческими достопримечательностями и природными красотами. Этот город дарит незабываемые впечатления и расширяет кругозор. Вы окунетесь в атмосферу творчества и узнаете о связи Пятигорска с жизнью и работой Михаила Лермонтова, посетите места, связанные с его пребыванием в городе, и ощутите дух его произведений. Вас ждет погружение в историю и искусство. Вы увидите:
- озеро Провал и знаменитые «Бесстыжие ванны». Один из символов города — мистическое озеро в глубине горы, известное прозрачной водой и лечебными свойствами. Рядом находится знаменитый природный источник с горячим сернистым бассейном, открытый круглый год;
- беседку «Эолова арфа» — знаменитую ротонду на горе Машук и небольшую смотровую площадку с захватывающим видом на вершины Кавказского хребта и легендарный Эльбрус;
- Емануелевский парк — территория живой истории и вдохновения. Статуи героев лермонтовских произведений напоминают о судьбах и страстях романа «Герой нашего времени»;
- грот Лермонтова — дань уважения великому русскому поэту;
- Академическую галерею — сооружение XIX века, которое предназначалось для принятия минеральной воды и встреч «водяного» общества;
- Китайскую беседку и скульптуру Орла — здесь экзотика Востока встречает суровую мощь Кавказа;
- утопающие в зелени парк «Цветник» и грот Дианы;
- здание первых каменных ванн Пятигорска — старинный корпус, предназначенный для приёма ванн с минеральной водой. Является старейшим сооружением подобного типа в стране;
- Лермонтовскую галерею — шедевр городской архитектуры;
- кофейню А. А. Гукасова;
- Ресторацию — культовую точку питания, ассоциируемую с элитными обществами и светскими сборищами прошлых столетий.
- Лермонтовский сквер и первый памятник поэту в России — место, посвященное великому русскому поэту Михаилу Лермонтову, где можно ощутить дух его произведений и узнать больше о его жизни. Пятигорск — это не только история и культура, но и возможность отдохнуть на природе, насладиться свежим воздухом и красивыми видами. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя все тайны и красоты города-курорта! Важная информация: Озеро Провал закрыто для посещения по понедельникам (кроме праздничных дней). Обязательно наличие удобной обуви.
В понедельник озеро Провал закрыто для посещения
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Провал
- Бесстыжие ванны
- Беседка «Эолова арфа»
- Емануелевский парк
- Грот Лермонтова
- Академическая галерея
- Китайская беседка
- Скульптура Орла
- Парк «Цветник»
- Грот Дианы
- Здание первых каменных ванн Пятигорска
- Лермонтовская галерея
- Кофейня А.А. Гукасова
- Ресторация
- Лермонтовский сквер и памятник Лермонтову
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Озеро Провал
Завершение: Пятигорск
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник озеро Провал закрыто для посещения
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Озеро Провал закрыто для посещения по понедельникам (кроме праздничных дней)
- Обязательно наличие удобной обуви
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
З
Зураб
8 ноя 2025
Экскурсия, проведенная гидом Светланой, очень понравилась. Рассказ гида последовательный, не сбивчивый. На возникающие вопросы отвечает доходчиво, да ещё и с пояснениями. Незаметно пролетело время, отведённое на экскурсию. А ещё, во
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии из Пятигорска
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа
Путешествие в Гедуко подарит вам незабываемые впечатления. Откройте для себя уникальные места и насладитесь природой Кавказа
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 625 ₽
17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
Прогулка по Пятигорску с посещением мест, связанных с Лермонтовым и его произведениями. Узнайте о старинных памятниках и почувствуйте атмосферу курорта
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 15:00
21 ноя в 09:00
5350 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Лермонтов в Пятигорске: последний герой
Узнайте о жизни и дуэли Лермонтова в Пятигорске. Посетите памятные места и раскройте тайны его эпохи
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00 и 13:30
Завтра в 13:30
22 ноя в 10:00
3000 ₽ за человека