Академическая Галерея – экскурсии в Пятигорске

Найдено 8 экскурсий в категории «Академическая Галерея» в Пятигорске, цены от 4 670 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Пятигорск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200 за всё до 4 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
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    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы с нетерпением ждали новой
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    встречи с ней. И эта встреча превзошла наши ожидания. Экскурсия была необыкновенно интересной, яркой, насыщенной. Мы узнали множество фактов и о самом городе, и, конечно, о жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. Юлия не только увлекательно рассказывает, но и маршрут строит так, чтобы экскурсанты чувствовали себя максимально комфортно. На любой вопрос она может дать исчерпывающий ответ, и даже готова потратить свое личное время, чтобы найти дополнительную информацию, интересующую экскурсанта. Юлия, это очень профессионально! Спасибо Вам огромное за полученное удовольствие от общения с Вами.

    Экскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мыЭкскурсия в Пятигорске была второй, которую провела для нас Юлия. Побывав с Юлией в Железноводске, мы
  • Я
    Яна
    14 мая 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Пару дней назад были на экскурсии с Александром. Это был потрясающе интересный рассказ. Совершенно не заметили как пролетело время. И даже не заметили периодически начинающийся дождик. Александр очень любит город, хорошо знает его история и потрясающий рассказчик. Очень рекомендую экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
    Замечательная экскурсия. Очень хороший гид. Только положительные эмоции. Благодарим от всей души.
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Отличная экскурсия. Отдельно стоит отметить очень удобный маршрут. Он начинается в верхней точки маршрута и по ходу экскурсии спускается вниз в самый центр города, что очень удобно. Александр прекрасно вел экскурсию, рассказал много интересного об истории и жизни города.
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
    Сергей очень интересно провел экскурсию, учел наши пожелания. Мы узнали много нового, мы и наши дети остались полностью довольны. Сергей, желаем вам успехов и надеемся на новую встречу и новые экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Академическая Галерея»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. По лермонтовским местам Пятигорска
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  4. Пятигорск известный и неизведанный
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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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