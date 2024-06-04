1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
«По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (музей работает с 10:00 до 18:00»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
«По желанию за доплату мы можем добавить в программу канатную дорогу на гору Машук и/или посещение музея-заповедника «Домик М»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
«Вы узнаете, как в городе появилась Эолова арфа, где любил бывать Лермонтов и чем примечательна Елизаветинская галерея»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«А еще я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
«Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
«🏛 При желании можно включить в программу дом-музей Лермонтова — последний приют опального поэта — и Пятигорский некрополь — место его первого захоронения»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Мы посетим музей насекомых, погуляем по пятигорскому парку им»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«По пути заглянем музей Наны Задалеской — народной осетинской героини»
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Групповая
16 часов
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади»
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Квест
3 часа
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
«, музей «Домик Лермонтова» — 250 руб»
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Посмотрите, как город изменился за последние годы, побываете в исторических музеях и двух мечетях, знаменитых на всю страну — «Сердце Чечни» в столице республики и «Сердце матери» в Аргуне»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Грозный и Шали: история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ожидает: Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова Поражающее воображение архитектурное сооружение, выполненное с большим вкусом и богато оформленное испанским мрамором с позолоченными иранскими светильниками»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
«Дополнительно можно добавить посещения музея «Домик Лермонтова»»
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
«Экскурсия по Пятигорску В этом городке вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
«Ю Лермонтову, дом, откуда поэт поехал на дуэль, дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и пройдемся по скверам парка к Славяновским и Смирновским питьевым источникам»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Дигория
Начало: По адресу проживания гостя
«• замок Фрегат, • Юлианская церковь, • склепы, • водопад Галиат, • старинное село Галиат, • водопад «Три сестры», • музей Нана Задалесская»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
«По желанию, в программу можно включить: «Домик Лермонтова», дом-музей Алябьева, подъем-спуск на фуникулере на гору Машук»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
«В селении Задалеск вы посетите важный объект культурного наследия — музей, посвящённый женщине-героине»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
«Главное место комплекса занимает двухуровневое здание музея Ахмат-Хаджи Кадырова»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
«Осмотрим пещеру и музей Святой Наны»
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья4 июня 2024Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
- ЕЕвгений4 июня 2024Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
- ГГалина3 июня 2024Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
- оольга1 июня 2024Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
- ИИлья1 июня 2024Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
- ННаталья27 мая 2024Отличный экскурсовод Елена Павловна, больна своей работой, делом, многогранная. Хорошо не надоедливо провела экскурсию, вовремя всех собрала. Из минусов:не особо
- ИИрина26 мая 2024Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
- ЕЕлена26 мая 2024Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
- ННаталья25 мая 2024Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜
- ААлексей21 мая 2024От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Музеи»
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