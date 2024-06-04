Музеи и искусство Пятигорска

Найдено 24 экскурсии в категории «Музеи» в Пятигорске, цены от 3 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По лермонтовским местам Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
38 отзывов
Лермонтовский Пятигорск: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу XIX века, исследуя места, связанные с жизнью и творчеством великого Лермонтова
Начало: У входа в Провал
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 340 за всё до 5 чел.
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
«По желанию можно включить в программу дом-музей Лермонтова (музей работает с 10:00 до 18:00»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Пятигорск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Знакомьтесь, Пятигорск: история, культура и нарзанные источники
Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: от исторических улиц до живописных парков и легендарных нарзанных источников
Начало: В сквере ИМ.М.Ю. Лермонтова
«По желанию за доплату мы можем добавить в программу канатную дорогу на гору Машук и/или посещение музея-заповедника «Домик М»
Завтра в 11:00
15 июня в 11:00
80007 200 за всё до 4 чел.
Пятигорск известный и неизведанный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
131 отзыв
Пятигорск известный и неизведанный: путешествие по следам истории
Пятигорск - шкатулка с сокровищами. Узнайте о знаменитых и тайных местах города на индивидуальной экскурсии
Начало: Около Лазаревского храма
«Вы узнаете, как в городе появилась Эолова арфа, где любил бывать Лермонтов и чем примечательна Елизаветинская галерея»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
«А еще я проведу вас по сохранившейся до наших дней части мостовой — вокруг дома-музея литератора»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
«Вы увидите некрополь Пятигорска как музей под открытым небом: в деталях рассмотрите памятники, узнаете об удивительных судьбах и лучше поймете историю города»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 4 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
«🏛 При желании можно включить в программу дом-музей Лермонтова — последний приют опального поэта — и Пятигорский некрополь — место его первого захоронения»
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
«Высокогорный перевал Актопрак — «музей» природных смотровых площадок»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
«Мы посетим музей насекомых, погуляем по пятигорскому парку им»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
«Музей Высоцкого — необычный горный музей, построенный из застывшей вулканической лавы»
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«По пути заглянем музей Наны Задалеской — народной осетинской героини»
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Грозный - Шали - Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
371 отзыв
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Столько же верующих могут молиться и в примыкающей к мечети летней галерее и площади»
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500 за человека
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
«, музей «Домик Лермонтова» — 250 руб»
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Грозный - Аргун-Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
78 отзывов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
«Посмотрите, как город изменился за последние годы, побываете в исторических музеях и двух мечетях, знаменитых на всю страну — «Сердце Чечни» в столице республики и «Сердце матери» в Аргуне»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за человека
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Грозный и Шали: история и современность
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Грозный и Шали: история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Что вас ожидает: Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова Поражающее воображение архитектурное сооружение, выполненное с большим вкусом и богато оформленное испанским мрамором с позолоченными иранскими светильниками»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
«Дополнительно можно добавить посещения музея «Домик Лермонтова»»
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
«Экскурсия по Пятигорску В этом городке вы увидите дом-музей Лермонтова, а также домик генерала Верзилина, где и произошла та самая роковая ссора с Мартыновым»
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Пятигорск и Железноводск - города, утопающие в лесах
Начало: Заберем вас от места проживания в городах КМВ
«Ю Лермонтову, дом, откуда поэт поехал на дуэль, дворец эмира Бухарского, Пушкинскую галерею и пройдемся по скверам парка к Славяновским и Смирновским питьевым источникам»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Горная Дигория
Индивидуальная
12 часов
Горная Дигория
Начало: По адресу проживания гостя
«• замок Фрегат, • Юлианская церковь, • склепы, • водопад Галиат, • старинное село Галиат, • водопад «Три сестры», • музей Нана Задалесская»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 4 чел.
Архитектурные сюжеты Пятигорска
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Архитектурные сюжеты Пятигорска
Полюбоваться старинными домами и узнать, как менялся облик города
Начало: У памятника Ермолову
«По желанию, в программу можно включить: «Домик Лермонтова», дом-музей Алябьева, подъем-спуск на фуникулере на гору Машук»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Джип-тур в Северную Осетию: тайны Дигории и древнее поселение Галиат
Захватывающее путешествие на Toyota Land Cruiser в один из самых живописных районов республики
«В селении Задалеск вы посетите важный объект культурного наследия — музей, посвящённый женщине-героине»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
19 000 за всё до 4 чел.
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
«Главное место комплекса занимает двухуровневое здание музея Ахмат-Хаджи Кадырова»
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500 за всё до 4 чел.
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
«Осмотрим пещеру и музей Святой Наны»
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Пятигорск известный и неизведанный
    Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что
    читать дальше

    мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!!

  • о
    ольга
    1 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
    Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Грозный - Шали - Аргун
    Отличный экскурсовод Елена Павловна, больна своей работой, делом, многогранная. Хорошо не надоедливо провела экскурсию, вовремя всех собрала. Из минусов:не особо
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    впечатлило г. ГРОЗНЫЙ, ЕГО МЕЧЕТИ. Для посещения и обзора на один раз город. Поразила мечеть Шали больше всего. Шикарно. Дорога длинная автобус комфортный.

  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    По лермонтовским местам Пятигорска
    Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.
  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Пятигорск глазами Лермонтова
    Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜
  • А
    Алексей
    21 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую
    От поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендуюОт поездки осталось прекрасное впечатление. Анзор многое рассказал, показал красоты Кавказа, помог в уходе за ребенком. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Музеи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. По лермонтовским местам Пятигорска
  2. Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
  3. Знакомьтесь, Пятигорск
  4. Пятигорск известный и неизведанный
  5. Влюбиться в Пятигорск за один день
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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