Д Дарья Сердце города: тайны Пятигорского некрополя Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!

Е Евгений Пятигорск известный и неизведанный Экскурсия выше всех похлав, Александр очень душевный человек рекомендую всем его. Очень много чего узнали про нашу историю.

Г Галина По лермонтовским местам Пятигорска читать дальше мы еще не успели осмотреть. Экскурсия была легкой и увлекательной. Мы даже побывали на месте дуэли Лермонтова (что первоначально не входило в план), за что отдельная благодарность прекрасному рассказчику и влюбленному в свой родной город Человеку!!! Т. К. это была уже не первая экскурсия по Пятигорску, Екатерина смогла показать город с другого ракурса, моментально поняв, что

о ольга Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит Очень понравилась экскурсия! Анзор - прекрасный гид! Отдельное спасибо ему за фото)

И Илья По лермонтовским местам Пятигорска Были в начале апреля, экскурсия понравилась. Нам рассказали и про Лермонтовские места и про сам город. Было отлично!

Н Наталья Грозный - Шали - Аргун читать дальше впечатлило г. ГРОЗНЫЙ, ЕГО МЕЧЕТИ. Для посещения и обзора на один раз город. Поразила мечеть Шали больше всего. Шикарно. Дорога длинная автобус комфортный. Отличный экскурсовод Елена Павловна, больна своей работой, делом, многогранная. Хорошо не надоедливо провела экскурсию, вовремя всех собрала. Из минусов:не особо

И Ирина По лермонтовским местам Пятигорска Добрый день! Замечательная экскурсия и отличный гид Екатерина. Все прошло отлично.

Е Елена Пятигорск глазами Лермонтова Экскурсия понравилась очень. Настолько интересно было, мы заслушались. Гид змечательная, очень тактичная, приятная в общении, а как она ведет повествование, просто песня. Не просто советую, а настоятельно рекомендую- не пожалеете.

Н Наталья Сердце города: тайны Пятигорского некрополя Невероятный гид, очень спокойно, интересно, очень заботливо. Сама экскурсия удивительная, некрополь - кладезь историй про город, через него можно узнать всю историю города. Ну и виды невероятные. Александр - спасибо, Александр - любовь 💜