Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени

Узнайте о жизни и дуэли Лермонтова в Пятигорске. Посетите памятные места и раскройте тайны его эпохи
Экскурсия в Пятигорске, посвящённая Михаилу Юрьевичу Лермонтову, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу его времени.

Участники смогут увидеть памятник поэту, посетить знаковые места, такие как Казённая ресторация и парк «Цветник». Особое внимание уделяется последней дуэли Лермонтова, события которой будут детально воссозданы.

Программа подходит для любителей литературы, истории и загадочных событий, а также школьников, интересующихся творчеством поэта
5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в эпоху Лермонтова
  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🗡️ Детальная реконструкция дуэли
  • 🎭 Интересные факты о поэте
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Сквер Лермонтова
  • Казённая ресторация
  • Парк «Цветник»
  • Грот Дианы
  • Бульвар к Елизаветинскому источнику
  • Елизаветинская галерея
  • Грот Лермонтова
  • Эолова арфа
  • Емануелевский парк
  • Дом-музей Лермонтова
  • Пятигорский некрополь
  • Место дуэли

Описание экскурсии

Яркая жизнь великого поэта

Главная тема программы — это раскрытие личности Лермонтова, его характера и эпохи. Мы проследим за цепочкой событий, которая привела к роковой дуэли, и разберёмся, что происходило на самом деле. По какой причине два друга сошлись в поединке и почему после смерти поэта император сказал: «Собаке — собачья смерть!» — всё это и многое другое я расскажу вам на встрече.

Итак, в нашей программе:

  • Сквер Лермонтова. Вы увидите памятник поэту, построенный на народные средства
  • Казённая ресторация — первое каменное здание КМВ и место бала в повести «Княжна Мэри»
  • Парк «Цветник» и грот Дианы — выясним, как они связаны с последней дуэлью поэта
  • Бульвар к Елизаветинскому источнику, описанный в романе «Герой нашего времени»
  • Елизаветинская галерея, где собиралось всё «водяное общество» Пятигорска
  • Грот Лермонтова и «Эолова арфа» — места из «Княжны Мэри»
  • Емануелевский парк. Здесь вы встретитесь с Печориным, Максим Максимычем и бедной Бэллой
  • Дом-музей Лермонтова, где произошла роковая ссора между ним и Мартыновым
  • Пятигорский некрополь и первое захоронение поэта
  • Место дуэли у подножья горы Машук. Мы в деталях воссоздадим события 15 июля 1841 года

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна не только ценителям творчества поэта, но и любителям детективов и запутанных историй, а также эту экскурсию очень полюбили школьники.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет в дом-музей Лермонтова — 450 ₽ за чел.

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00 и 13:30

Станислав
Станислав — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 51 туриста
Добро пожаловать в мой родной Пятигорск! Немного о себе: профессиональный и аттестованный гид по Ставропольскому краю, коренной житель Пятигорска уже в 7 поколении. С 2020 года провожу свои авторские экскурсии по
читать дальше

всему региону КМВ и за его пределами. За это время успел попасть в топ-200 лучших гидов России. Прежде чем написать экскурсию, я тщательно изучаю исторический материал (образование историка не проходит даром), анализирую разные источники и только после этого маршрут готов к исполнению. Также я являюсь профессиональным фотографом и могу совмещать экскурсии с фотосессиями. Поэтому отдых со мной — не только впечатления и эмоции от рассказа, но и фотографии на память. Начнём экскурсию? Тогда бронируйте свободные даты!

Фотографии от путешественников

Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Наталья)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Наталья)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Наталья)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ксения)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ирина)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ирина)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Ирина)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Елена)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Елена)Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени (Елена)
А
Анастасия
5 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Насыщенно, посетили все знаковые места в истории Лермонтова, что для меня было особо важно. Станислав рассказал много интересных фактов, раскрыл ход всех событий того времени, получила большой
читать дальше

объём новой любопытной информации. Сразу чувствуется профессионализм гида и любовь к своему делу. Перемещались на комфортном автомобиле, Станислав очень галантный, помогал выйти, открывал двери.
Всем рекомендую! Осталась от экскурсии в восторге, это именно то, что я хотела увидеть и узнать.
Благодарю Станислава за чудесно проведённые 3 часа.

Дата посещения: 2 октября 2025
Н
Наталья
6 ноя 2025
Считаю, что нам повезло попасть на экскурсию к Станиславу. Увлеченно слушали дети 16 и 10 лет. Прекрасно составлен маршрут, где знакомишься с Пятигорском и проживаешь жизнь Лермонтова. Благодарность Станиславу за такой профессионализм, цитаты, подобранный материал по теме, чувство юмора и душевность🙏Теперь у нас есть самое лучшее воспоминание о Пятигорске!!
Считаю, что нам повезло попасть на экскурсию к Станиславу. Увлеченно слушали дети 16 и 10 лет.
Подгорнова
Подгорнова
29 окт 2025
Это было просто замечательно! Мы не только узнали много нового и захватывающего о жизни поэта и истории региона, но и почувствовали, как сильно наш гид, Станислав, любит Пятигорск и свое
читать дальше

дело. Его увлеченность передавалась нам, и мы с удовольствием погружались в атмосферу. Комфортное чередование поездок на машине и прогулок пешком сделало экскурсию легкой и приятной, даже несмотря на осенний дождь. Мы получили море позитива и хотим выразить огромную благодарность Станиславу за это незабываемое путешествие! Его глубокие знания, чувство юмора и готовность ответить на любой вопрос сделали его по-настоящему профессиональным и душевным гидом. 100% будем рекомендовать друзьям! После экскурсии захотелось перечитать мемуары и классическую литературу.

Е
Елена
11 окт 2025
Спасибо Станиславу за великолепно проведенный в Пятигорске день, посвященный великому Лермонтову. Всегда приятно иметь дело с человеком, преданным своему делу и относящимся к нему с душой. Отлично построенный маршрут, великолепное владение темой и отличная подача материала делают эту экскурсию незабываемой. Станислав неравнодушный человек, который любит Лермонтова, это здорово. Если Вы в Пятигорске, обязательно посетите эту экскурсию!
Мария
Мария
11 окт 2025
Огромное спасибо Стасу за сегодняшнюю экскурсию! Очень много интересной и полезной информации, юмора и хорошего настроения! Отличный выбор как для знакомства с личностью Лермонтова, так и для углубления знаний о нем. Обязательно будем рекомендовать друзьям и близким!
Д
Дмитрий
22 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Отличный гид. Эффектное завершение у места гибели с демонстрацией дуэльных пистолетов того времени.
Регина
Регина
6 сен 2025
Станислав - самый душевный, эрудированный, влюбленный в свой город и творчество Лермонтова экскурсовод. Необыкновенно учтивый и уважительно относящийся к старшим. Он угощал нас мороженым, открывал везде двери, фотографировал на свою камеру. Мы в полном восторге от экскурсии. В душе теперь осталось самое теплое воспоминание о Пятигорске и его удивительных жителях.
Е
Елена
20 авг 2025
Добрый день. Наше первое знакомство с Пятигорском началось с экскурсии со Станиславом. Он очень увлеченно и интересно преподносит материал. Создания впечатление, что он сам был свидетелем всего. Так красочно и увлекательно рассказывает. Рекомендую на все 100% данную экскурсию
Е
Екатерина
19 авг 2025
Экскурсия «Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени» подарила много прекрасных впечатлений. Много полезной и увлекательной информации, фото-материалы, факты из биографии писателя и истории города - всё показывало профессионализм и
читать дальше

вовлеченность Станислава. Живая беседа, строки любимых стихотворений, шутки делают экскурсию не просто скучной лекцией, а запоминающимся приключением во времени. Экскурсия будет интересна всем, каждый заново познакомится с М. Ю. Лермонтовым. Рекомендую👍

В
Валентина
6 авг 2025
Посетили экскурсию 21 июля. Были в восторге от профессионализма и эрудиции Станислава. Гид показывал фотографии с изображением того, как выглядели современные, уже реставрированные здания, читал стихи, шутил, что помогало лучше
читать дальше

закрепить материал. Помимо информации из биографии Лермонтова узнали многое и о самом городе, например, о минеральных водах, об истории символа города — орла — и как часто приходилось изменять его облик. Самым интересным и трогательным было окончание экскурсии, когда мы подошли к памятнику Лермонтова на месте дуэли с Мартыновым: Станислав подготовил для нас впечатляющий сюрприз (умолчим о нем, чтобы сохранить интерес к экскурсии), устроил небольшую фотосессию, а после любезно вручил нам памятные подарки, что было очень приятно. После экскурсии спросил, куда нас нужно подвезти. Рекомендуем к посещению! И спасибо огромное Станиславу за незабываемые впечатления!

Тамила
Тамила
2 авг 2025
31.07. 2025 посетила экскурсию «Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени». Была приятно удивлена.
Во время «вступительной» прогулки было ощущение путешествия во времени и полного погружения в историю города: фото-материалы, картины,
читать дальше

цитаты, стихи…
Кроме того, мои школьные представления о Лермонтове как о «вечно печальном смертнике, который сам спровоцировал свою последнюю дуэль», разбились о четкую обоснованную и неопровержимую речь Станислава. Я получила ответы на все свои вопросы, которые не часто, но все же, возникали. А в самом конце экскурсии меня ждал презент.
Благодарю за интересную экскурсию, за огромную подготовительную работу и, конечно, советую к посещению.

Ксения
Ксения
26 июл 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Впервые приехали в Пятигорск и, конечно же, хотелось объять необъятное. Станислав нас встретил на вокзале и сразу же погрузил в историю этого великолепного места. Сразу стало
читать дальше

понятно, что мы имеем дело не просто со знатоком истории своего города, но и с человеком, беззаветно влюбленным в родные края. Пройтись по местам, где гуляли Пушкин, Лермонтов, Ермолов и услышать истории их жизни - просто захватывает дух. Советую данную экскурсию всем, кто хочет узнать Пятигорск и прикоснуться к историям судеб людей, связанных с этим местом.

Огромное спасибо за экскурсию. Впервые приехали в Пятигорск и, конечно же, хотелось объять необъятное. Станислав нас
М
Мария
14 июл 2025
Увлекательная экскурсия. С интересными подробностями мест Пятигорка. Познавательно. Всё понравилось. Рекомендуем! И благодарим за экскурсию.
И
Ирина
3 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Сам гид Станислав позитивный и положительный, рассказывал всю дорогу, читал стихи, нигде нас не торопил (поэтому наверное экскурсия заняла больше 3-х часов:). Везде останавливались, долго гуляли по парку. Помимо основной темы было много исторического материала о Пятигорске, для нас это было очень интересно и познавательно. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия. Сам гид Станислав позитивный и положительный, рассказывал всю дорогу, читал стихи, нигде нас
Е
Елена
15 июн 2025
Потрясающая экскурсия по Пятигорску!
Гид Станислав по договоренности встретил нас в аэропорту, и сразу началось наше знакомство с КМВ.
Это была не академическая лекция, а скорее живой, дружеский рассказ о жизни и истории города. Особенно хотелось бы отметить интересную, практически детективную историю жизни Лермонтова. Большое спасибо за незабываемую экскурсию! Мы даже не заметили, что шел дождь))))
Потрясающая экскурсия по Пятигорску!

