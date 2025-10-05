Экскурсия в Пятигорске, посвящённая Михаилу Юрьевичу Лермонтову, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу его времени. Участники смогут увидеть памятник поэту, посетить знаковые места, такие как Казённая ресторация и парк «Цветник». Особое внимание уделяется последней дуэли Лермонтова, события которой будут детально воссозданы. Программа подходит для любителей литературы, истории и загадочных событий, а также школьников, интересующихся творчеством поэта

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Яркая жизнь великого поэта

Главная тема программы — это раскрытие личности Лермонтова, его характера и эпохи. Мы проследим за цепочкой событий, которая привела к роковой дуэли, и разберёмся, что происходило на самом деле. По какой причине два друга сошлись в поединке и почему после смерти поэта император сказал: «Собаке — собачья смерть!» — всё это и многое другое я расскажу вам на встрече.

Итак, в нашей программе:

Сквер Лермонтова. Вы увидите памятник поэту, построенный на народные средства

Вы увидите памятник поэту, построенный на народные средства Казённая ресторация — первое каменное здание КМВ и место бала в повести «Княжна Мэри»

— первое каменное здание КМВ и место бала в повести «Княжна Мэри» Парк «Цветник» и грот Дианы — выясним, как они связаны с последней дуэлью поэта

— выясним, как они связаны с последней дуэлью поэта Бульвар к Елизаветинскому источнику , описанный в романе «Герой нашего времени»

, описанный в романе «Герой нашего времени» Елизаветинская галерея , где собиралось всё «водяное общество» Пятигорска

, где собиралось всё «водяное общество» Пятигорска Грот Лермонтова и «Эолова арфа» — места из «Княжны Мэри»

— места из «Княжны Мэри» Емануелевский парк . Здесь вы встретитесь с Печориным, Максим Максимычем и бедной Бэллой

. Здесь вы встретитесь с Печориным, Максим Максимычем и бедной Бэллой Дом-музей Лермонтова , где произошла роковая ссора между ним и Мартыновым

, где произошла роковая ссора между ним и Мартыновым Пятигорский некрополь и первое захоронение поэта

и первое захоронение поэта Место дуэли у подножья горы Машук. Мы в деталях воссоздадим события 15 июля 1841 года

Кому подойдёт экскурсия

Программа будет интересна не только ценителям творчества поэта, но и любителям детективов и запутанных историй, а также эту экскурсию очень полюбили школьники.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет в дом-музей Лермонтова — 450 ₽ за чел.