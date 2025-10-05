Экскурсия в Пятигорске, посвящённая Михаилу Юрьевичу Лермонтову, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу его времени.
Участники смогут увидеть памятник поэту, посетить знаковые места, такие как Казённая ресторация и парк «Цветник». Особое внимание уделяется последней дуэли Лермонтова, события которой будут детально воссозданы.
Программа подходит для любителей литературы, истории и загадочных событий, а также школьников, интересующихся творчеством поэта
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в эпоху Лермонтова
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🗡️ Детальная реконструкция дуэли
- 🎭 Интересные факты о поэте
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Сквер Лермонтова
- Казённая ресторация
- Парк «Цветник»
- Грот Дианы
- Бульвар к Елизаветинскому источнику
- Елизаветинская галерея
- Грот Лермонтова
- Эолова арфа
- Емануелевский парк
- Дом-музей Лермонтова
- Пятигорский некрополь
- Место дуэли
Описание экскурсии
Яркая жизнь великого поэта
Главная тема программы — это раскрытие личности Лермонтова, его характера и эпохи. Мы проследим за цепочкой событий, которая привела к роковой дуэли, и разберёмся, что происходило на самом деле. По какой причине два друга сошлись в поединке и почему после смерти поэта император сказал: «Собаке — собачья смерть!» — всё это и многое другое я расскажу вам на встрече.
Итак, в нашей программе:
- Сквер Лермонтова. Вы увидите памятник поэту, построенный на народные средства
- Казённая ресторация — первое каменное здание КМВ и место бала в повести «Княжна Мэри»
- Парк «Цветник» и грот Дианы — выясним, как они связаны с последней дуэлью поэта
- Бульвар к Елизаветинскому источнику, описанный в романе «Герой нашего времени»
- Елизаветинская галерея, где собиралось всё «водяное общество» Пятигорска
- Грот Лермонтова и «Эолова арфа» — места из «Княжны Мэри»
- Емануелевский парк. Здесь вы встретитесь с Печориным, Максим Максимычем и бедной Бэллой
- Дом-музей Лермонтова, где произошла роковая ссора между ним и Мартыновым
- Пятигорский некрополь и первое захоронение поэта
- Место дуэли у подножья горы Машук. Мы в деталях воссоздадим события 15 июля 1841 года
Кому подойдёт экскурсия
Программа будет интересна не только ценителям творчества поэта, но и любителям детективов и запутанных историй, а также эту экскурсию очень полюбили школьники.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в дом-музей Лермонтова — 450 ₽ за чел.
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 10:00 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Станислав — ваш гид в Пятигорске
Провёл экскурсии для 51 туриста
Добро пожаловать в мой родной Пятигорск! Немного о себе: профессиональный и аттестованный гид по Ставропольскому краю, коренной житель Пятигорска уже в 7 поколении. С 2020 года провожу свои авторские экскурсии по
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Фотографии от путешественников
А
Анастасия
5 окт 2025
Очень понравилась экскурсия! Насыщенно, посетили все знаковые места в истории Лермонтова, что для меня было особо важно. Станислав рассказал много интересных фактов, раскрыл ход всех событий того времени, получила большой
Дата посещения: 2 октября 2025
Н
Наталья
6 ноя 2025
Считаю, что нам повезло попасть на экскурсию к Станиславу. Увлеченно слушали дети 16 и 10 лет. Прекрасно составлен маршрут, где знакомишься с Пятигорском и проживаешь жизнь Лермонтова. Благодарность Станиславу за такой профессионализм, цитаты, подобранный материал по теме, чувство юмора и душевность🙏Теперь у нас есть самое лучшее воспоминание о Пятигорске!!
Подгорнова
29 окт 2025
Это было просто замечательно! Мы не только узнали много нового и захватывающего о жизни поэта и истории региона, но и почувствовали, как сильно наш гид, Станислав, любит Пятигорск и свое
Е
Елена
11 окт 2025
Спасибо Станиславу за великолепно проведенный в Пятигорске день, посвященный великому Лермонтову. Всегда приятно иметь дело с человеком, преданным своему делу и относящимся к нему с душой. Отлично построенный маршрут, великолепное владение темой и отличная подача материала делают эту экскурсию незабываемой. Станислав неравнодушный человек, который любит Лермонтова, это здорово. Если Вы в Пятигорске, обязательно посетите эту экскурсию!
Мария
11 окт 2025
Огромное спасибо Стасу за сегодняшнюю экскурсию! Очень много интересной и полезной информации, юмора и хорошего настроения! Отличный выбор как для знакомства с личностью Лермонтова, так и для углубления знаний о нем. Обязательно будем рекомендовать друзьям и близким!
Д
Дмитрий
22 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Отличный гид. Эффектное завершение у места гибели с демонстрацией дуэльных пистолетов того времени.
Регина
6 сен 2025
Станислав - самый душевный, эрудированный, влюбленный в свой город и творчество Лермонтова экскурсовод. Необыкновенно учтивый и уважительно относящийся к старшим. Он угощал нас мороженым, открывал везде двери, фотографировал на свою камеру. Мы в полном восторге от экскурсии. В душе теперь осталось самое теплое воспоминание о Пятигорске и его удивительных жителях.
Е
Елена
20 авг 2025
Добрый день. Наше первое знакомство с Пятигорском началось с экскурсии со Станиславом. Он очень увлеченно и интересно преподносит материал. Создания впечатление, что он сам был свидетелем всего. Так красочно и увлекательно рассказывает. Рекомендую на все 100% данную экскурсию
Е
Екатерина
19 авг 2025
Экскурсия «Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени» подарила много прекрасных впечатлений. Много полезной и увлекательной информации, фото-материалы, факты из биографии писателя и истории города - всё показывало профессионализм и
В
Валентина
6 авг 2025
Посетили экскурсию 21 июля. Были в восторге от профессионализма и эрудиции Станислава. Гид показывал фотографии с изображением того, как выглядели современные, уже реставрированные здания, читал стихи, шутил, что помогало лучше
Тамила
2 авг 2025
31.07. 2025 посетила экскурсию «Лермонтов в Пятигорске: последний герой своего времени». Была приятно удивлена.
Во время «вступительной» прогулки было ощущение путешествия во времени и полного погружения в историю города: фото-материалы, картины,
Ксения
26 июл 2025
Огромное спасибо за экскурсию. Впервые приехали в Пятигорск и, конечно же, хотелось объять необъятное. Станислав нас встретил на вокзале и сразу же погрузил в историю этого великолепного места. Сразу стало
М
Мария
14 июл 2025
Увлекательная экскурсия. С интересными подробностями мест Пятигорка. Познавательно. Всё понравилось. Рекомендуем! И благодарим за экскурсию.
И
Ирина
3 июл 2025
Очень понравилась экскурсия. Сам гид Станислав позитивный и положительный, рассказывал всю дорогу, читал стихи, нигде нас не торопил (поэтому наверное экскурсия заняла больше 3-х часов:). Везде останавливались, долго гуляли по парку. Помимо основной темы было много исторического материала о Пятигорске, для нас это было очень интересно и познавательно. Спасибо!
Е
Елена
15 июн 2025
Потрясающая экскурсия по Пятигорску!
Гид Станислав по договоренности встретил нас в аэропорту, и сразу началось наше знакомство с КМВ.
Это была не академическая лекция, а скорее живой, дружеский рассказ о жизни и истории города. Особенно хотелось бы отметить интересную, практически детективную историю жизни Лермонтова. Большое спасибо за незабываемую экскурсию! Мы даже не заметили, что шел дождь))))
