Дмитрий — ваш гид в Пятигорске

Провёл экскурсии для 239 туристов

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует гид по Северному Кавказу — Дмитрий! Проведение экскурсий для меня интересная, всегда захватывающая, полная новых открытий деятельность. Моя любовь путешествовать, изучать историю, общаться с интересными людьми трансформировалась в профессиональную сферу. Немного о себе: получил достойное образование, сменил множество направлений деятельности и мест жительства, тем самым развил навыки коммуникации с людьми. Глубокие познания в истории помогают легко ориентироваться на экскурсиях. Много лет нахожусь в счастливом браке, моя жена — поддержка и опора в любых жизненных ситуациях. Приглашаю Вас на индивидуальные экскурсии — без ворчливых попутчиков, в компании, которую выбрали сами! Всегда рад новым знакомствам с интересными людьми.

Задать вопрос