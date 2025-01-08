Мои заказы

Последний день Лермонтова (из Пятигорска)

Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
Экскурсия "Последний день Лермонтова" приглашает вас на уникальное путешествие по историческим местам Пятигорска и окрестностей, где ощутимо дыхание прошлого.

Вы увидите скалу Лермонтова, где разыгрывались судьбоносные события в жизни поэта, исследуете
читать дальшеуменьшить

Гору Кольцо, которая вдохновляла его на создание незабвенных произведений. В Кисловодске вас ждет посещение музея "Крепость", Дома Реброва и Лермонтовской площадки.

В Ессентуках вы познакомитесь с архитектурными памятниками эпохи и узнаете историю знаменитой Галереи Источника № 17. Железноводск раскроет перед вами тайны последней ночи Лермонтова и покажет лермонтовский бювет. Иноземцево порадует ресторацией семьи Рошке, сохранившей атмосферу того времени.

Завершится маршрут у подножия горы Машук, где произошла трагическая дуэль, положившая конец жизни великого русского поэта

5
4 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Историческая значимость
  • 🏞️ Уникальные природные объекты
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 🎨 Культурное обогащение
  • 👥 Индивидуальный подход
  • 🕰️ Погружение в эпоху
  • 🌟 Незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Пятигорск с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться тёплыми днями и минимальной вероятностью дождей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, экскурсия остаётся доступной, и вы всё равно сможете насладиться историческими местами и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)

Что можно увидеть

  • Скала Лермонтова
  • Гора Кольцо
  • Музей «Крепость»
  • Дом Реброва
  • Лермонтовская площадка
  • Бальнеогрязелечебница
  • Цандеровский институт
  • Галерея Источника № 17
  • Скульптура Иисуса Христа
  • Подворье Карповых
  • Лермонтовский бювет
  • Место дуэли
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова
  • Озеро Провал
  • Грот Дианы
  • Парк «Цветник»

Описание экскурсии

Кисловодск

  • Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
  • Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
  • Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
  • Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
  • Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк

Ессентуки

  • Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
  • Цандеровский институт механотерапии
  • Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
  • Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа

Железноводск

  • Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
  • Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
  • Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро

Иноземцево

Осмотрим снаружи ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью.

Пятигорск

  • Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
  • Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
  • Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»

Организационные детали

  • Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
  • Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
  • Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
  • Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания

Дополнительные расходы

  • Билет в музей им. Лермонтова — 150 ₽
  • Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
читать дальшеуменьшить

организую авторские путешествия по всему Северному Кавказу — от Калмыкии до Чечни. На ваш выбор — тематические маршруты по истории и этнографии (по следам Лермонтова, древняя Алания, буддизм на Кавказе, старейшие христианские храмы России) или джип-туры к горным озёрам, водопадам, старинным аулам и неприступным крепостям. Моя цель — помочь вам глубоко погрузиться в культуру, обычаи и прошлое народов Кавказа. Я гарантирую комфорт и безопасность, потому что досконально знаю каждый маршрут и имею большой опыт вождения в горах. Программу можно адаптировать под ваши интересы, темп и уровень подготовки. Буду рад открыть для вас этот край таким, каким знаю и люблю его я сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Анна
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик. Показал главные места и все в точку. Благодарим от нашей семьи и желаем процветания
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия понравилась. Дмитрий очень приятный и позитывный человек. Учитывая, что я и две мои дочки (9, 11 лет) первый раз в КМВ, максимально показал всё. Учёл пожелания детей и мы
читать дальшеуменьшить

заехали на колесо обозрения. Рассказал про жизнь Лермонтова, дети даже запомнили. Терпеливо нас слушал, даже когда дети перебивали, за что мои искренние извинения.
Рассказал, что ещё можно посетить, за что отдельное спасибо, мы так и сделали. Рекомендую к поездке.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Незабываемые впечатления. Экскурсия помогла оставить об КМВ приятные воспоминания. Культурный и образованный экскурсовод всегда в помощь предвзятой публике. Спасибо, Дмитрий, успехов Вам!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Отличные впечатления от поездки, очень интересные сведения, любопытные места, хорошо составлен маршрут
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии на «Последний день Лермонтова (из Пятигорска)»

4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
На автобусе
9 часов
87 отзывов
Групповая
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 15 чел.
От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю
Неочевидные локации и лучшие виды на Кавказский хребет
Начало: У места дуэли Лермонтова
Расписание: в среду в 11:00, в четверг и субботу в 10:00, в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 10:00
9 авг в 12:00
2000 ₽ за человека
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
На машине
8 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
На машине
Канатная дорога
Джиппинг
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
Завтра в 13:30
9 авг в 06:00
от 9600 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
от 18 000 ₽ за экскурсию