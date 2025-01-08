Экскурсия "Последний день Лермонтова" приглашает вас на уникальное путешествие по историческим местам Пятигорска и окрестностей, где ощутимо дыхание прошлого.
Вы увидите скалу Лермонтова, где разыгрывались судьбоносные события в жизни поэта, исследуете
Вы увидите скалу Лермонтова, где разыгрывались судьбоносные события в жизни поэта, исследуете
7 причин купить эту экскурсию
- 📚 Историческая значимость
- 🏞️ Уникальные природные объекты
- 🚗 Комфортное путешествие
- 🎨 Культурное обогащение
- 👥 Индивидуальный подход
- 🕰️ Погружение в эпоху
- 🌟 Незабываемые впечатления
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посетить Пятигорск с июня по август, когда погода наиболее комфортная для прогулок и осмотра достопримечательностей. В это время можно насладиться тёплыми днями и минимальной вероятностью дождей. Май и сентябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в мае ещё может быть прохладно, а в сентябре возможны дожди. В остальные месяцы, несмотря на возможные погодные неудобства, экскурсия остаётся доступной, и вы всё равно сможете насладиться историческими местами и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Скала Лермонтова
- Гора Кольцо
- Музей «Крепость»
- Дом Реброва
- Лермонтовская площадка
- Бальнеогрязелечебница
- Цандеровский институт
- Галерея Источника № 17
- Скульптура Иисуса Христа
- Подворье Карповых
- Лермонтовский бювет
- Место дуэли
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова
- Озеро Провал
- Грот Дианы
- Парк «Цветник»
Описание экскурсии
Кисловодск
- Скала Лермонтова — место дуэли героев новеллы «Княжна Мэри» Печорина и Грушницкого, чьими прототипами были Лермонтов и Мартынов
- Гора Кольцо, где часто бывал поэт и чей образ использовал как место встречи своих героев
- Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»
- Дом Реброва, где до Лермонтова любил останавливаться Пушкин
- Лермонтовская площадка — архитектурный ансамбль из светлого песчаника у входа в Курортный парк
Ессентуки
- Бальнеогрязелечебница — один из наиболее известных дореволюционных памятников архитектуры на КМВ
- Цандеровский институт механотерапии
- Галерея Источника № 17 — старейшее здание на курорте, спроектированное в английском стиле с мавританскими элементами
- Самая высокая в России скульптура Иисуса Христа
Железноводск
- Подворье Карповых, где поэт провёл последнюю ночь перед дуэлью
- Лермонтовский бювет — источник, из которого Михаил Юрьевич каждое утро пил целебную воду и где принимал ванны
- Маршрут, по которому гулял поэт, в том числе в последний день своей жизни. На пути мы встретим солнечные часы «Знаки зодиака», Дворец бухарского эмира, Островские ванны, Поющий фонтан, Каскадную лестницу, Курортное озеро
Иноземцево
Осмотрим снаружи ресторацию семьи Рошке, в которой Михаил Юрьевич в обществе Екатерины Быховец, Льва Пушкина и других молодых людей провёл несколько часов перед дуэлью.
Пятигорск
- Место дуэли у подножия горы Машук, где 15 июля 1841 года оборвалась жизнь великого поэта
- Музей-заповедник Михаила Лермонтова — один из старейших литературных музеев страны
- Знаковые места Пятигорска, неразрывно связанные с Лермонтовым: озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовская галерея государственной филармонии, канатная дорога, «Бесстыжие ванны»
Организационные детали
- Экскурсия возможна из любого города КМВ. Заеду за вами по адресу вашего проживания
- Поездка проходит на комфортабельном южнокорейском внедорожнике SsangYong Rexton
- Экскурсию для вас проведу лично я: благодаря авторскому подходу и глубоким знаниям истории и культуры народов Кавказа ваше знакомство с нашим регионом превратиться в захватывающее путешествие
- Последовательность посещаемых мест может меняться в зависимости от города вашего проживания
Дополнительные расходы
- Билет в музей им. Лермонтова — 150 ₽
- Билет на канатную дорогу до вершины горы Машук — 380 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1199 туристов
Я — местный житель и профессиональный гид. Родился и вырос на Кавказских Минеральных Водах, поэтому знаю этот регион изнутри: от знаменитых достопримечательностей до потаённых уголков, куда не водят стандартные экскурсии. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная обзорная экскурсия по городам КМВ. Также посетили гору кольцо и Медовые водопады. Дмитрий прекрасный рассказчик. Показал главные места и все в точку. Благодарим от нашей семьи и желаем процветания
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Экскурсия понравилась. Дмитрий очень приятный и позитывный человек. Учитывая, что я и две мои дочки (9, 11 лет) первый раз в КМВ, максимально показал всё. Учёл пожелания детей и мы
Вам был полезен этот отзыв?
А
Незабываемые впечатления. Экскурсия помогла оставить об КМВ приятные воспоминания. Культурный и образованный экскурсовод всегда в помощь предвзятой публике. Спасибо, Дмитрий, успехов Вам!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Отличные впечатления от поездки, очень интересные сведения, любопытные места, хорошо составлен маршрут
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Последний день Лермонтова (из Пятигорска)»
Групповая
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
Групповая автобусная экскурсия по главным здравницам Кавказских Минеральных Вод
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
9 авг в 09:00
13 авг в 09:00
3000 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
От места дуэли Лермонтова - к Пятигорскому некрополю
Неочевидные локации и лучшие виды на Кавказский хребет
Начало: У места дуэли Лермонтова
Расписание: в среду в 11:00, в четверг и субботу в 10:00, в пятницу в 13:00, в воскресенье в 12:00
Завтра в 10:00
9 авг в 12:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
Погрузитесь в атмосферу Кавказских Минеральных Вод, посетив четыре уникальных города за один день. Узнайте их историю и насладитесь природой
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
Завтра в 13:30
9 авг в 06:00
от 9600 ₽ за всё до 3 чел.
от 18 000 ₽ за экскурсию